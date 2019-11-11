Олег Королев и Андрей Козодеров желают видеть Путина бессрочным президентом

Сенатор и отставной вице-губернатор ратуют за отмену п. 3 ст. 81 Конституции РФ, согласно которой лицо, являющееся главой государства, не может занимать эту должность два срока подряд.

С приходом осенью прошлого года к управлению регионом нового губернатора случилось много изменений в руководстве областной администрации. О ком-то из ушедших мы тут же забыли, кого-то помним больше, кого-то - меньше. Сегодня мы задали несколько вопросов бывшему вице-губернатору Андрею Козодерову, который до ноября 2018 года курировал в администрации области инвестиции, экономику, малый бизнес и потребительский рынок.



- Андрей Викторович, сразу после ухода в интервью GOROD48 вы сказали, что сожалеете о произошедшем. Удалось ли вам найти себя?



- Да, сожаление было. Но оно было продиктовано главным образом тем, что надо было уходить не завершив начатые дела и проекты. Хотя, с другой стороны, сейчас я прекрасно понимаю, что в таких направлениях, как работа по улучшению инвестиционного климата, взаимодействие с инвесторами и предпринимателями никогда не поставить точки. Ведь один проект следовал за другим и даже положительные результаты и динамика только расширяли почву для будущих ожиданий. Сегодня, оглядываясь назад, не буду приводить цифры, скажу лишь, что за работу мне не стыдно.



Я работаю в Москве заместителем генерального директора АО «Институт финансового развития бизнеса». Компания реализует проекты, связанные с построением систем управления интеллектуальной собственностью. Сегодня интеллектуальная собственность большинства предприятий недооценена и мы помогаем ее идентифицировать и капитализировать. Тем более, что это направление поддержано государством и имеет налоговые льготы. Плотно работаем не только с предприятиями, но и институтами развития, регионами. Там где в технологических цепочках видят не только машины и оборудование, но и интеллект, инвестиции значительно растут, улучшаются экономические возможности. Надеюсь, удастся выстроить конструктивное взаимодействие с заинтересованными субъектами и в нашей области.



- Работа заместителя главы администрации предполагала и общественную активность. Сейчас это в прошлом?



- Недавно в Ельце прошел учредительный съезд Союза борьбы за отмену ротации президентской власти, то есть пункта 3 статьи 81 Конституции РФ, который гласит: «одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Президентом союза избран Михаил Моторин - председатель Профсоюза работников народных предприятий России. Был избран исполнительный комитет в который вошли Виталий Азаров - бывший вице-губернатор Владимирской области, генерал-полковник в отставке, Николай Грудинин - экс-кандидат в Президенты РФ от КПРФ, сенатор Олег Королев, депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Илья Свиридов, известный правозащитник, член Совета по правам человека при Президенте РФ Андрей Бабушкин, экс-глава Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов, депутат и известный телеведущий Роман Бабаян, известный писатель Юрий Поляков, ваш покорный слуга и ряд других деятелей, представляющих самые разные политические силы страны. Нас поддержали федеральный омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов, депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов. Союз вскоре собирается приступить к созданию своих отделений в Липецкой, Тамбовской, Орловской областях.



- Зачем менять Конституцию, ведь два президентских срока сейчас - это 12 лет?



- Мы считаем, что в принципе подход к ротации высшего лица государства неверен. Для тех, не знает истории вопроса, сообщу, что такая ротация пришла в политическую жизнь после победы президента США Франклина Рузвельта, баллотировавшегося на третий и четвертый сроки. После его скоропостижной смерти президентом стал Гарри Трумэн и начал гонку вооружений. Мировая элита мировая сделала вывод и ввела два президентских срока в США, а затем и везде. Если человек достоин и люди его выбирают, то искусственное ограничение срока не есть проявление демократии!



- Можете с ходу назвать пять достоинств Владимира Путина?



- Конечно. Первое: он полностью посвятил себя служению делу возрождения России из почти проигранной ситуации. Втрое: по историческим меркам была быстро прекращена неразбериха и хаос в экономике, введен программный подход во все сферы деятельности. Третье: созданы институты развития, опирающиеся на объективные подходы. Четвертое: россияне могут свободно выражать свое мнение. В стране работают демократические институты. Пятое: возрождено уважение к Вооруженным силам и всем, кто служит государственным интересам. И это далеко не полный список того полезного, что сделал для страны Владимир Владимирович.



- Спасибо, Андрей Викторович.