Небольшие дожди задержатся в Липецкой области еще на один день

13 апреля погода в Липецкой области останется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут небольшие, местами умеренные дожди. 14 и 15 апреля осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 14 апреля – 4-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы, 15 апреля – 11 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.