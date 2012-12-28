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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Небольшие дожди задержатся в Липецкой области еще на один день
13 апреля погода в Липецкой области останется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов местами пройдут небольшие, местами умеренные дожди. 14 и 15 апреля осадки прекратятся.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью – от -2 до +3 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.
День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.
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