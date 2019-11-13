Общество

сегодня, 19:28

Липецк оказался условно-комфортным городом

5 445
#статистика
Липецк оказался условно-комфортным городом

Индекс качества городской среды в Липецкой области за 2018 год составил 173 балла, в целом по стране этот показатель был ниже — 163 балла. Об этом говорят результаты исследования, впервые проведенного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Индекс рассчитан на основе 36 индикаторов, отражающих среди прочего ситуацию с качеством жилого фонда, безопасностью на дорогах, уровнем озеленения, доступностью социально значимых объектов для инвалидов, разнообразием культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. Для оценки и сравнения населенные пункты были распределены по десяти группам. Максимум, которые могли набрать города — 360 баллов. 

Среди городов региона максимальное количество баллов набрал Липецк, который отнесен к группе крупных городов — 197, на втором месте Елец, который вошел в группу «Большие города» со 181 баллом, чуть отстали Грязи (180 баллов) минимальный балл набрал  Данков (155). 

Шесть городов Липецкой области — Чаплыгин, Усмань, Лебедянь, Задонск, Данков и Грязи оценивались в группе «Малые города». Так, индекс качества городской среды в Чаплыгине составил 163 балла, в Усмани 168, в Лебедяни 177, в Задонске 165. 

Липецк больше половины от максимально возможного числа баллов набрал по таким направлениям, как улично-дорожная сеть, жилье и прилегающие пространства, общегородское пространство, социально-досуговая инфраструктура. Ниже среднего оказался результат по двум показателям — озеленение и общественно-деловая инфраструктура. 

5 445
#статистика

Комментарии (5)

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Это

3 минуты назад
Приговор для Липецка или диагноз?Требуем конкретики.
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Засратый город

7 минут назад
С упоротыми на всю голову людишками
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Митяй

30 минут назад
23-1, а что здесь живёшь Пхайк в биробиджан
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23-1

49 минут назад
Самый поганый город, город конченных людей!
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Баба Нюра

55 минут назад
Ня чё ни панятно.
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