Липецк оказался условно-комфортным городом

Индекс качества городской среды в Липецкой области за 2018 год составил 173 балла, в целом по стране этот показатель был ниже — 163 балла. Об этом говорят результаты исследования, впервые проведенного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.





Индекс рассчитан на основе 36 индикаторов, отражающих среди прочего ситуацию с качеством жилого фонда, безопасностью на дорогах, уровнем озеленения, доступностью социально значимых объектов для инвалидов, разнообразием культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. Для оценки и сравнения населенные пункты были распределены по десяти группам. Максимум, которые могли набрать города — 360 баллов.



Среди городов региона максимальное количество баллов набрал Липецк, который отнесен к группе крупных городов — 197, на втором месте Елец, который вошел в группу «Большие города» со 181 баллом, чуть отстали Грязи (180 баллов) минимальный балл набрал Данков (155).



Шесть городов Липецкой области — Чаплыгин, Усмань, Лебедянь, Задонск, Данков и Грязи оценивались в группе «Малые города». Так, индекс качества городской среды в Чаплыгине составил 163 балла, в Усмани 168, в Лебедяни 177, в Задонске 165.



Липецк больше половины от максимально возможного числа баллов набрал по таким направлениям, как улично-дорожная сеть, жилье и прилегающие пространства, общегородское пространство, социально-досуговая инфраструктура. Ниже среднего оказался результат по двум показателям — озеленение и общественно-деловая инфраструктура.



