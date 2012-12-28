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1871
сегодня, 13:53
4

На ЛКАД серьёзная авария

Есть пострадавший.

На липецкой кольцевой автодороге серьезная авария — столкнулись два легковых автомобиля. Один из них перевернулся.

Известно об  одном пострадавшем. Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Олег
25 минут назад
Нельзя пускать пешедятлов за руль
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Я
48 минут назад
Шумахеры умудряются на ровной дороге в попутном направлении устроить дтп с перевёртышем
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Самокатчик
52 минуты назад
Опять водятлы покалечели людей.
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Опять
53 минуты назад
Летят друг перед другом,пора лишать прав за превышение скорости.Сколько можно гибнуть на дорогах страны.
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