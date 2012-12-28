На ЛКАД серьёзная авария

Есть пострадавший.

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На липецкой кольцевой автодороге серьезная авария — столкнулись два легковых автомобиля. Один из них перевернулся.Известно об одном пострадавшем. Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.