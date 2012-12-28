РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
Происшествия
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сегодня, 13:53
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На ЛКАД серьёзная авария
Есть пострадавший.
Известно об одном пострадавшем. Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.
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