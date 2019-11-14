Общество
59 минут назад
Липчанин предлагает запретить парковку личных машин возле жилых домов
А также обязать строить в кварталах многоярусные стоянки.
Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области предложил на федеральном уровне решить проблемы с парковками во дворах. По мнению гражданского активиста сейчас стихийные автостоянки под окнами приносят вред.
- С каждым годом увеличивается количество личного автотранспорта. Сейчас происходит целое засилье дворовой территории транспортными средствами. При этом создается проблема для проезда спецтехники (скорой медицинской помощи, пожарной машины и других). В зимнее время автомашины требуют разогрева двигателя, что приводит к отравлению окружающей среды и выбросу газов, которыми дышат окружающие. В летнее время при невозможности припарковать машину люди вынуждены ставить свой транспорт на газоны (закатывая и вытаптывая зелень), нарушается природа и эстетика, дворовая архитектура, - отмечает гражданский активист из Липецкой области.
Липчанин предлагает решить проблему кардинально. На законодательном уровне, как считает автор проекта, стоит принять решение для строительства многоярусных парковок в шаговой доступности и разрешить стоянку возле жилых домов только автотранспорту инвалидов. Автор уверен, что нужно запретить парковку личного автотранспорта возле жилых домов (ближе 50 метров), определить им место на многоуровневой парковке или подземной. Эти же парковки сделать доступными для жильцов окружающих домов. А всех приезжих, не жителей домов двора, липчанин отправляет на платные парковки.
Предложение насчет парковок будет находиться на стадии народного голосования вплоть до октября 2020 года. Если за год инициатива наберет 100 000 голосов, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока под предложением подписался только 591 пользователь.
- С каждым годом увеличивается количество личного автотранспорта. Сейчас происходит целое засилье дворовой территории транспортными средствами. При этом создается проблема для проезда спецтехники (скорой медицинской помощи, пожарной машины и других). В зимнее время автомашины требуют разогрева двигателя, что приводит к отравлению окружающей среды и выбросу газов, которыми дышат окружающие. В летнее время при невозможности припарковать машину люди вынуждены ставить свой транспорт на газоны (закатывая и вытаптывая зелень), нарушается природа и эстетика, дворовая архитектура, - отмечает гражданский активист из Липецкой области.
Липчанин предлагает решить проблему кардинально. На законодательном уровне, как считает автор проекта, стоит принять решение для строительства многоярусных парковок в шаговой доступности и разрешить стоянку возле жилых домов только автотранспорту инвалидов. Автор уверен, что нужно запретить парковку личного автотранспорта возле жилых домов (ближе 50 метров), определить им место на многоуровневой парковке или подземной. Эти же парковки сделать доступными для жильцов окружающих домов. А всех приезжих, не жителей домов двора, липчанин отправляет на платные парковки.
Предложение насчет парковок будет находиться на стадии народного голосования вплоть до октября 2020 года. Если за год инициатива наберет 100 000 голосов, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока под предложением подписался только 591 пользователь.
Дворник
Дмитрий
Вячеслав
Валерий
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Дворы просто ужас...
jeca
Завистник
Алексей. А