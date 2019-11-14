Общество

59 минут назад

Липчанин предлагает запретить парковку личных машин возле жилых домов

54 1060
#парковка
2
Липчанин предлагает запретить парковку личных машин возле жилых домов

А также обязать строить в кварталах многоярусные стоянки.

Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области предложил на федеральном уровне решить проблемы с парковками во дворах. По мнению гражданского активиста сейчас стихийные автостоянки под окнами приносят вред.

- С каждым годом увеличивается количество личного автотранспорта. Сейчас происходит целое засилье дворовой территории транспортными средствами. При этом создается проблема для проезда спецтехники (скорой медицинской помощи, пожарной машины и других). В зимнее время автомашины требуют разогрева двигателя, что приводит к отравлению окружающей среды и выбросу газов, которыми дышат окружающие. В летнее время при невозможности припарковать машину люди вынуждены ставить свой транспорт на газоны (закатывая и вытаптывая зелень), нарушается природа и эстетика, дворовая архитектура, - отмечает гражданский активист из Липецкой области.

Липчанин предлагает решить проблему кардинально. На законодательном уровне, как считает автор проекта, стоит принять решение для строительства многоярусных парковок в шаговой доступности и разрешить стоянку возле жилых домов только автотранспорту инвалидов. Автор уверен, что нужно запретить парковку личного автотранспорта возле жилых домов (ближе 50 метров), определить им место на многоуровневой парковке или подземной. Эти же парковки сделать доступными для жильцов окружающих домов. А всех приезжих, не жителей домов двора, липчанин отправляет на платные парковки.

Предложение насчет парковок будет находиться на стадии народного голосования вплоть до октября 2020 года. Если за год инициатива наберет 100 000 голосов, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока под предложением подписался только 591 пользователь. 


54 1060
#парковка
2

Комментарии (55)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дворник

1 секунду назад
Вопль нищеброда и завистника однако...
ответить

Дмитрий

41 секунду назад
Я только за! порой или пожарная или скорая помощь не может проехать!
ответить

Вячеслав

56 секунд назад
Запретить парковку возле часных домов и катетжей ближе 50 метров!
ответить

Валерий

2 минуты назад
Ты Дебил полный. Или Засланный казачок. Чмошники.
ответить

///

4 минуты назад
Очень хорошая идея!!!
ответить

134

5 минут назад
Представьте совершенно другой Липецк без личных авто и современным круглосуточным транспортом когда ты едешь с НЛМК а с тобой едет тот же Артамонов представьте как ск часть ходили бы автобусы и как чисто в них было бы и возможно это было бы даже не волгобасы а мерседесы прям с конвеера в ЕС
ответить

Дворы просто ужас...

7 минут назад
Все заставлены! Порой даже машинами которые корни уже пустили! Никакой безопасности! Переходишь дорогу во дворе и не видно из-за припаркованных машин едет ли кто...
ответить

jeca

11 минут назад
Брат, тебе не очки нужны ..тебе не чего не поможет ты мозгом болен
ответить

Завистник

12 минут назад
Имхо, У меня лексус рх но я за то чтобы ваши ржавые корыта убрать со дворов
ответить

Алексей. А

13 минут назад
Одна в России проблема дураки и дороги, но вот как то с дорогами худо бедно справляются а вот с дураками.......
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области ликвидированно 76 несанкционированных свалок
#свалка #мусор
5
В Липецкой области ликвидированно 76 несанкционированных свалок

сегодня, 17:57

Общество
В Липецке обсудили возможную реорганизацию школ №15 и №32
#реорганизация школ
8
В Липецке обсудили возможную реорганизацию школ №15 и №32

сегодня, 17:52

Общество
40% липецких семей могут позволить себе аренду жилья
#рейтинг #аренда #жилье
5
40% липецких семей могут позволить себе аренду жилья

сегодня, 17:43

Общество
За развратные действия на глазах у детей осужден житель Елецкого района
#развратные действия
8
За развратные действия на глазах у детей осужден житель Елецкого района

сегодня, 17:04

Общество
Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку
#Ретро FM
Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку

сегодня, 16:21

Общество
В честь 75-летия Победы Липецк и Елец могут связать массовым забегом
#Победа
15
В честь 75-летия Победы Липецк и Елец могут связать массовым забегом

сегодня, 16:11

Общество