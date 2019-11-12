сегодня, 18:23
Липчане выбрали лучшую концепцию новогоднего оформления города
Завершилось народное голосование за лучшую концепцию праздничного оформления печатной продукции, плакатов и афиш, которые украсят, в том числе, витрины и входные группы магазинов.
- Концепция новогоднего оформления города была бы не полной без определения единого стиля праздничных плакатов, которые разместятся на щитах 6/3, сити-боксах, в витринах магазинов, а также станут элементами оформления торговых площадей, - отметила один из организаторов конкурса, директор «Городского центра рекламы» Ася Франценюк. – Мы позаимствовали опыт Москвы, где администрация ежегодно утверждает концепцию новогоднего оформления, включающую все нюансы – от стиля и цветовых решений до логотипа праздника.
К разработке концепции, как известно, пригласили всех липчан. На конкурс поступило шесть полноценных проектов, из которых жюри отобрало три наиболее соответствующих критериями, а горожане выбрали лучший. Его автор – липецкий дизайнер Алевтина Козлинская.
Плакаты, оформления для лайтбоксов витрин, сити-боков можно скачать здесь. Памятку по украшению входных групп и витрин различных предприятий и учреждений – здесь.
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