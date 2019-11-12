Общество

сегодня, 18:23

Липчане выбрали лучшую концепцию новогоднего оформления города

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Липчане выбрали лучшую концепцию новогоднего оформления города

Завершилось народное голосование за лучшую концепцию праздничного оформления печатной продукции, плакатов и афиш, которые украсят, в том числе,  витрины и входные группы магазинов.

Больше всего голосов липчане отдали проекту №3. В его основе лежит использование вязанного мотива в сочетании с традиционными «уютными» символами Нового года. Знак-символ концепции объединяет снежинку и лист липы. В качестве фоновых цветов предлагаются оттенки синего.

- Концепция новогоднего оформления города была бы не полной без определения единого стиля праздничных плакатов, которые разместятся на щитах 6/3, сити-боксах, в витринах магазинов, а также станут элементами  оформления торговых площадей, - отметила один из организаторов конкурса, директор «Городского центра рекламы» Ася Франценюк. – Мы позаимствовали опыт Москвы, где администрация ежегодно утверждает концепцию новогоднего оформления, включающую все нюансы – от стиля и цветовых решений до логотипа праздника.
 
К разработке концепции, как известно, пригласили всех липчан. На конкурс поступило шесть полноценных проектов, из которых жюри отобрало три наиболее соответствующих критериями, а горожане выбрали лучший. Его автор – липецкий дизайнер Алевтина Козлинская.

Плакаты, оформления для лайтбоксов витрин, сити-боков можно скачать здесь. Памятку по украшению входных групп и витрин различных предприятий и учреждений – здесь.
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Комментарии (9)

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44 минуты назад
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Пенсионер

45 минут назад
Куда уходит наша пенсия и бесплатная медицина на всякую херню.
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гость

47 минут назад
Что-то в этих "так скзать концепциях" не видно русских мотивов!!
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Пенсионер нлмк

47 минут назад
Ася Франценюк вы позаимствовали миллионы Ивана Васильча . Был- он горновым а не директорам хрен у вас был а не реклама . Не путайте берега.
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3

53 минуты назад
За третий вариант тоже голосовал. Здесь всё по честному. А вот то, что за памятник Советской эпохи на Тракторном народ проголосовал - не верю. Самый убогий проект с самым убогим местом. Там явно накрутка была
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Осёл я

сегодня, 18:54
Вот так прожил я свою никчёмную жизнёнку и не знал ,что у нас есть очередное бюджетное корыто ,т.н. центр рекламы лакающие из него !)))))))
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Вопрос

сегодня, 18:52
Чё ,все эти прилипли к бюджетному корыту , хрен оттащишь ? )))))
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Alex

сегодня, 18:50
А что такое лайтбокс и сити-бок ? Вы што бнять не русские ?
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житель

сегодня, 18:46
(концепция)слово паразит.озвученное некой дамой,недалекого ума.....
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