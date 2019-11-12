Происшествия
51 минуту назад
Обвиняемый в растлении четырехлетнего ребенка оказался почтальоном
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Растливший четырехлетнего мальчика мужчина арестован.
Как уже сообщал GOROD48, в минувшие выходные в Липецке был задержан 26-летний липчанин, которого обвинили в растлении четырехлетнего мальчика.
Сегодня Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству следователя Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области избрал в отношении сотрудника ФГУП "Почта России" на время предварительного следствия арест как меру пресечения. Под стражей обвиняемый в совершении предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ преступления (мужеложство, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) почтальон будет находиться до 10 января.
Напомним, что в полицию обратилась бабушка жертвы преступления, которой показалось, что сосед проявляет неуместный интерес к ее внуку. Опрошенный в присутствии законных представителей ребенок рассказал, что с ним делал дядя. Допрошенный мужчина добровольно, в деталях, рассказал, как неоднократно проявлял любовь к мальчику.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Сегодня Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству следователя Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области избрал в отношении сотрудника ФГУП "Почта России" на время предварительного следствия арест как меру пресечения. Под стражей обвиняемый в совершении предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ преступления (мужеложство, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) почтальон будет находиться до 10 января.
Напомним, что в полицию обратилась бабушка жертвы преступления, которой показалось, что сосед проявляет неуместный интерес к ее внуку. Опрошенный в присутствии законных представителей ребенок рассказал, что с ним делал дядя. Допрошенный мужчина добровольно, в деталях, рассказал, как неоднократно проявлял любовь к мальчику.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
3 627
Справедлив
Юрий
Палермо