Происшествия

51 минуту назад

Обвиняемый в растлении четырехлетнего ребенка оказался почтальоном

3 627
#педофилия
Обвиняемый в растлении четырехлетнего ребенка оказался почтальоном

Растливший четырехлетнего мальчика мужчина арестован.

Как уже сообщал GOROD48, в минувшие выходные в Липецке был задержан 26-летний липчанин, которого обвинили в растлении четырехлетнего мальчика.

Сегодня Октябрьский районный суд Липецка по ходатайству следователя Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области избрал в отношении сотрудника ФГУП "Почта России" на время предварительного следствия арест как меру пресечения. Под стражей обвиняемый в совершении предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ преступления (мужеложство, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) почтальон будет находиться до 10 января.

Напомним, что в полицию обратилась бабушка жертвы преступления, которой показалось, что сосед проявляет неуместный интерес к ее внуку. Опрошенный в присутствии законных представителей ребенок рассказал, что с ним делал дядя. Допрошенный мужчина добровольно, в деталях, рассказал, как неоднократно проявлял любовь к мальчику.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
3 627
#педофилия

Комментарии (3)

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Справедлив

18 минут назад
Таких как «оно» надо живьём закапывать!!! Это не человек!!!
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Юрий

19 минут назад
Недавно попал в сложную ситуацию, но мне помогло то что я заранее подумал о безопасности и купил мини камеру. Теперь я занял руководящий пост вместо того что бы быть уволенным, а друг заснял измену жены. Вообще удобная штука и может помочь во многих ситуациях обезопасить себя и она настолько маленькая что никто не заметит, вот сами убедитесь --- https://shorturl.ca/minicam
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Палермо

28 минут назад
Где ты? Я скучаю.
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