Общество

58 минут назад

Под Липецком построят два виадука и 364-метровый мост над Липецким морем

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#Восточный обход
Под Липецком построят два виадука и 364-метровый мост над Липецким морем

Проект строительства восточного обхода промзоны предполагает освоение миллиарда рублей только в 2020 году.

Как уже сообщал GOROD48, к концу этого года первые 400 млн рублей будут освоены на строительстве второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецк», предполагающей затраты в 2,9 млрд рублей (первоначальная смета предполагала расходы в 4,7 миллиарда) на все этапы реализации проекта.

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Строительство второй очереди необходимо, чтобы вывести транзитные транспортные потоки из городов Липецк и Грязи и замкнуть кольцевое движение вокруг Липецка. Строительство 2-ой очереди Восточного обхода Липецка позволит организовать кольцевое движение вокруг регионального центра и таким образом перераспределить транзитные транспортные потоки между подъездными дорогами в обход самого города. Кроме того, организация кольцевого движения вокруг Липецка позволит рационально организовать движения транспорта, следующего непосредственно в сам город. Вторая очередь Восточного обхода Липецка соединит две автомобильные дороги: региональную Липецк-Грязи и федеральную Р-119 Орел-Тамбов. Новая дорога разгрузит перегруженные трассы Липецк-Усмань, Липецк-Грязи, выведет транспортные потоки за пределы городской черты, свяжет аэропорт Липецк через трассу Р-119 с промышленной зоной.

Торги состоят в конце ноября, после чего будет определен подрядчик.

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Обратите внимание на изгиб моста - он не прямой, а повторяет профиль дороги. Такой виадук запроектирован с учетом обследования грунта на месте строительства и учета дорожной ситуации: автомобили не будут вылетать на мост из-за поворота.

Восточный обход Липецка запроектирован с двумя полосами движения шириной по 3,75 м. В районе пересечения Восточного обхода с автодорогой «Липецк-Грязи» предусматривается транспортная развязка в разных уровнях. 59-метровый мост возведут на развилке Липецк-Плеханово-Грязи, другой путепровод длиной 72 метра - у села Ярлуково. Главная «фишка» проекта - мост длиной 364,4 метра, который пройдет через Матырское водохранилище, в народе называемом Липецким морем.

Как сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта, строительство второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецк» станет логическим продолжением уже построенного и введенного ранее в эксплуатацию отрезка Восточного обхода.


фото: yandex.uz

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#Восточный обход

Комментарии (23)

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Игорьку

4 минуты назад
Игрок, Ну если с такого стратегического объекта как космодром ВОСТОЧНЫЙ деньги утекло что концов ДОСИХ пор не могут найти а здесь просто растворяется и даже не приступив. Как это бывает если приходит московские шарики. Так же было с нововоронежской АЭС. Достраивали за копейки, но куш сорвали москвичи и исчезли.
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Игрок

12 минут назад
Ох, боюсь цена проекта многократно возрастёт в процессе строительства. По старой российской традиции.
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НЕ ПАТРИОТ

15 минут назад
Карлсон, Покажите этим "планировщикам" лучшее в мире привидение с мотором!
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Норм

15 минут назад
Теперь в Липецке своя кольцевая дорога. Растём.
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море

16 минут назад
какое нах Липецкое море,че удумали ,сра..ый водоем
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строитель

19 минут назад
поправка- федеральные
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строитель

20 минут назад
Средства региональные как и были использованыны при строительстве окружной. здесь представлен замыкающий кольцо участок.
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Гость

24 минуты назад
Что стало с липецким место строительным отрядом?
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Гость

26 минут назад
Обход необходим, но жаль что в ту прекрасную пору...
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Карлсону

27 минут назад
Карлсон, Попробуй дрожжей и сахару и к батареи. Так же не забудь про нижний клапан.
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