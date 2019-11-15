Общество
58 минут назад
Под Липецком построят два виадука и 364-метровый мост над Липецким морем
23 1351
Проект строительства восточного обхода промзоны предполагает освоение миллиарда рублей только в 2020 году.
Как уже сообщал GOROD48, к концу этого года первые 400 млн рублей будут освоены на строительстве второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецк», предполагающей затраты в 2,9 млрд рублей (первоначальная смета предполагала расходы в 4,7 миллиарда) на все этапы реализации проекта.
Строительство второй очереди необходимо, чтобы вывести транзитные транспортные потоки из городов Липецк и Грязи и замкнуть кольцевое движение вокруг Липецка. Строительство 2-ой очереди Восточного обхода Липецка позволит организовать кольцевое движение вокруг регионального центра и таким образом перераспределить транзитные транспортные потоки между подъездными дорогами в обход самого города. Кроме того, организация кольцевого движения вокруг Липецка позволит рационально организовать движения транспорта, следующего непосредственно в сам город. Вторая очередь Восточного обхода Липецка соединит две автомобильные дороги: региональную Липецк-Грязи и федеральную Р-119 Орел-Тамбов. Новая дорога разгрузит перегруженные трассы Липецк-Усмань, Липецк-Грязи, выведет транспортные потоки за пределы городской черты, свяжет аэропорт Липецк через трассу Р-119 с промышленной зоной.
Торги состоят в конце ноября, после чего будет определен подрядчик.
Обратите внимание на изгиб моста - он не прямой, а повторяет профиль дороги. Такой виадук запроектирован с учетом обследования грунта на месте строительства и учета дорожной ситуации: автомобили не будут вылетать на мост из-за поворота.
Восточный обход Липецка запроектирован с двумя полосами движения шириной по 3,75 м. В районе пересечения Восточного обхода с автодорогой «Липецк-Грязи» предусматривается транспортная развязка в разных уровнях. 59-метровый мост возведут на развилке Липецк-Плеханово-Грязи, другой путепровод длиной 72 метра - у села Ярлуково. Главная «фишка» проекта - мост длиной 364,4 метра, который пройдет через Матырское водохранилище, в народе называемом Липецким морем.
Как сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта, строительство второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецк» станет логическим продолжением уже построенного и введенного ранее в эксплуатацию отрезка Восточного обхода.
Строительство второй очереди необходимо, чтобы вывести транзитные транспортные потоки из городов Липецк и Грязи и замкнуть кольцевое движение вокруг Липецка. Строительство 2-ой очереди Восточного обхода Липецка позволит организовать кольцевое движение вокруг регионального центра и таким образом перераспределить транзитные транспортные потоки между подъездными дорогами в обход самого города. Кроме того, организация кольцевого движения вокруг Липецка позволит рационально организовать движения транспорта, следующего непосредственно в сам город. Вторая очередь Восточного обхода Липецка соединит две автомобильные дороги: региональную Липецк-Грязи и федеральную Р-119 Орел-Тамбов. Новая дорога разгрузит перегруженные трассы Липецк-Усмань, Липецк-Грязи, выведет транспортные потоки за пределы городской черты, свяжет аэропорт Липецк через трассу Р-119 с промышленной зоной.
Торги состоят в конце ноября, после чего будет определен подрядчик.
Обратите внимание на изгиб моста - он не прямой, а повторяет профиль дороги. Такой виадук запроектирован с учетом обследования грунта на месте строительства и учета дорожной ситуации: автомобили не будут вылетать на мост из-за поворота.
Восточный обход Липецка запроектирован с двумя полосами движения шириной по 3,75 м. В районе пересечения Восточного обхода с автодорогой «Липецк-Грязи» предусматривается транспортная развязка в разных уровнях. 59-метровый мост возведут на развилке Липецк-Плеханово-Грязи, другой путепровод длиной 72 метра - у села Ярлуково. Главная «фишка» проекта - мост длиной 364,4 метра, который пройдет через Матырское водохранилище, в народе называемом Липецким морем.
Как сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта, строительство второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецк» станет логическим продолжением уже построенного и введенного ранее в эксплуатацию отрезка Восточного обхода.
фото: yandex.uz
23 1351
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