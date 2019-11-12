сегодня, 10:47
У липецких трамваев остался последний шанс на жизнь
Вице-мэр Константин Власов проанонсировал в горсовете необходимость принятия неких кардинальных решений по судьбе рельсового транспорта.
В предложенном департаментом финансов мэрии доходная часть городской казны составляет 11,2 млрд рублей. Налоговые и не налоговые поступления в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Остальное - дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из регионального и федерального бюджетов. Расходная часть бюджета - 11,6 млрд рублей. Дефицит - 393,7 миллиона. При этом размер этого дефицита составляет 8,9% от общего годового объема собственных доходов бюджета, что чуть меньше ограничения в 10%, установленного Бюджетным кодексом РФ.
По сравнению со стартовыми позициями бюджета-2019 расходы бюджета-2020 выросли на 500 млн рублей, составив 11,6 миллиарда. В следующем году мэрия запланировала участие в четырех нацпроектах («Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология»), что предусматривает софинансирование из федерального и регионального бюджетов. Удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2020 год составил 95,9%, или 11,1 млрд рублей.
Значительное место по расходам составляют мероприятия по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка», - 1,9 млрд рублей.
Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы (от автовокзала до площади Победы), на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 243,8 млн рублей).
МБУ «Управление благоустройства Липецка» получит в следующем году 392,3 млн рублей субсидии на уборку и текущее содержание территории города, 68,8 млн рублей - на текущий ремонт дорог, 6,1 млн рублей - на содержание мостовых сооружений, 10,6 млн рублей - на содержание ливневой канализации. На благоустройства общественных территорий из горбюджета в 2020 году планируется выделить 38 млн рублей, на благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов - 18 миллионов. 5 миллионов рублей потратят на изготовление проектно-сметной документации строительства на правом берегу набережной реки Воронеж, 2,4 миллиона получат проектировщики на сметы благоустройства парка Победы, 600 тысяч рублей выделят на подготовку проектно-сметной документации благоустройства бульвара по улице Белана. Еще 4 млн рублей предназначены для разработки дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий...
Как только Татьяна Григорова закончила свой рассказ, председатель депутатской комиссии Борис Бондарев спросил о том, какова судьба липецкого трамвая? Что предусмотрено бюджетом для содержания этого вида общественного транспорта. «Что вообще в мэрии думают по этому вопросу?»
- Все что касается рельсового транспорта, обсуждается сегодня на самом высоком уровне. Поэтому на 2020 год мы забюджетировали его содержание на уровне текущих наших потребностей. Ситуация, конечно, сложная. Рельсовое полотно предельно изношено. Нам необходимо принимать кардинальные решения. На следующей такой комиссии мы обсудим наши инициативы, которые находятся в нашей наработке, - ответил на вопрос вице-мэр Липецка Константин Власов.
А как обстоят дела с текущим содержанием и ремонтом мостов в Липецке? Ведь в этом году было создано специальное подразделение в составе МБУ «Управление благоустройства Липецка»...
Из ответа Константина Власова следовало, что новое подразделение без работы не осталось, так как все мостовые переходы в Липецке требуют или ремонта, или реконструкции. В этом году на Октябрьском мосту поменяли 27 разрушенных железобетонных плит на новые на пешеходной дорожке. Косметически отремонтирован Сокольский путепровод. Взят на баланс мэрии мост в поселке новая Жизнь, на котором сделают аварийный ремонт до середины декабря. Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Власов добавил, что организации необходима специализированная техника для инструментального исследования состояния мостов и их ремонта.
Депутаты спросили, а не лучше ли взять необходимую технику в аренду? Из ответа Николая Воронина следовало, что нет:
- Нам нужна своя вышка для осмотра и ремонта мостов. В области специализированной мостостроительной организации уже нет, она уничтожена. Нет смысла привлекать такую вышку из-за пределов области. Это дорого.
Депутат Роман Нижегородов поинтересовался тем, предусматривает ли отлов бродячих животных их последующее умерщвление? «Может, нам надо брать опыт других городов и даже стран?»
- Законодательство в этой сфере постоянно меняется. Все идет к тому, что умерщвления собак не будет. Только к бешеным и агрессивным животным это будет применимо. Животных будут содержать в питомнике, их будут лечить, чиповать. У нас уже стаи собак бегают чипованные по городу, с номерами в ушах, - сказал Николай Воронин.
Также чиновники сообщили, что часть полномочий мэрии перейдет в следующем году в ведение администрации областной власть, но сфера дорожного хозяйства останется в юрисдикции муниципалитета.
P.S.Два года назад в муниципалитете скромно отметили 70-летие липецкого трамвая (движение нового для города транспорта было открыто 7 ноября 1947 года). Свой расцвет трамвай пережил в перестройку: в 1987 году протяженность сети составляла 108,5 км, а на 13 маршрутах горожан и гостей города возили 153 трамвая. Юбилей липецкий трамвай встретил так же оптимистично, как и человек в таком возрасте: количество маршрутов уменьшилось до пяти, а в парке осталось 43 вагона возрастом 20-30 лет (в последний раз новый трамвай мэрия покупала аж в 1992 году). Впрочем, с учетом подаренных Липецке московских трамваев в парке горэлектротранспорта стало 55 вагонов.
На сайте дептранса администрации Липецка указано, что общая протяженность трамвайных путей составляет 69,7 км и что путевое хозяйство изношено более чем на 60% и требует ремонта или реконструкции. На линии выходят только 30 вагонов. Трамвайный парк полностью самортизирован. При всем при этом на сайте мэрии отмечается, что за год трамваи перевозят порядка 4,4 млн пассажиров, и что городской рельсовый транспорт по-прежнему остается безальтернативным средством передвижения к доменной печи № 6 и стану-2000. Однако чиновники тут же и расписываются в бессилии, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете даже на самые срочные нужны. Судите сами: за первое полугодие капитально и средне отремонтированы 12,3 км контактной сети из 70 километров, заменены 168 метров (!) рельсов. При этом износ пути составляет 70%, и в срочной замене нуждается 29,5 километров дороги. Доходы МУП «Городской транспорт» в прошлом году составили 159,4 млн рублей. На пассажирских перевозках предприятие заработало 35 миллионов. Остальные доходы - бюджетные субсидии и дотации.
В мэрии признают, что для замены старого сетевого и путевого хозяйства на новое и обновление парка вагонов требуется сумма в 4 млрд рублей! Ровно столько, кстати, сколько составляют собственные бюджетные доходы муниципалитета. Не удивительно, что работники МУП «Городской транспорт» считают, что трамваи вскоре повторят судьбу липецкого троллейбуса.
Логика
it_happens
Может, не трамваи на свалку истории?
Может, не трамваи на свалку истории?
Липецк деградирует
Не тупи.
И это ВСЕ ... ??? Какие трамваи...
весёлый
весёлый
весёлый