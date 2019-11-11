Происшествия

сегодня, 15:10

Мужчина с ружьем напал на почтальона

6 1231
#угроза убийством
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Мужчина с ружьем напал на почтальона

Злоумышленник за один день совершил сразу несколько преступлений.

Тербунский районный суд признал 30-летнего жителя села Долгоруково виновным в серии преступлении, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Мужчина за один день успел пострелять из ружья в общественном месте, вломиться в чужой дом, отнять 10 000 рублей, поездить пьяным за рулем без прав, а также он угрожал убийством. Все эти события относятся к 10 апреля.

Утром 10 апреля 2019 года подсудимый пьяным сел за руль своего ВАЗа. На нем он приехал к дому своего приятеля на улице Набережной в селе Вязовое. Прибыв на место, мужчина вынул из багажника ружье 1964 года выпуска и произвел выстрел в воздух, заходя во двор. Приятеля дома не оказалось, а его супруга не захотела впускать пьяного мужчину с ружьем. Подсудимый пригрозил женщине, сотруднице почты, оружием, и той пришлось смириться. В доме находился другой гость, которого со словами «Я могу тебя отвезти, грохнуть и пристрелить», злоумышленник выгнал из помещения. Вместе с ним — и хозяйку дома. Позже незваный пьяный гость с ружьем в руках потребовал от женщины 30 000 рублей. У нее при себе было 10 000 рублей, которые ей вверили на работе — на почте. Женщине под дулом ружья пришлось отдать агрессивному мужчине эти деньги.

Подсудимый полностью признался во всех инкриминируемых преступлениях и до суда возместил материальный ущерб и моральный вред потерпевшим. Мужчину отправили в колонию строгого режима. Там он проведет два года. Также ему еще на 2 года продлили срок лишения прав. Ранее мужчина неоднократно был судим за пьяную езду и езду без прав на общий срок в 8 лет лишения водительского удостоверения.
6 1231
#угроза убийством
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Комментарии (6)

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321

9 минут назад
Это хорошо, что этот дурак не застрелил ни кого..
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321

11 минут назад
Lol, в США его застрелили бы наверное при задержании да и все..
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Lol

16 минут назад
В сша этого ублюдка закрыли бы лет на 10
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Брат

29 минут назад
Дед продай ружьё мильен
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Сергей 13

56 минут назад
Это биомусор,который кроме горя ничего не принесёт.Двушник за всё?))Власть педерастов,валить его нужно,иначе он шлёпнет.И третьего тут не дано.
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ттт

сегодня, 15:21
ну 2 года самое то злости поднабрать, ждите
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