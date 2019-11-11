Мужчина с ружьем напал на почтальона

Злоумышленник за один день совершил сразу несколько преступлений.

Тербунский районный суд признал 30-летнего жителя села Долгоруково виновным в серии преступлении, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. Мужчина за один день успел пострелять из ружья в общественном месте, вломиться в чужой дом, отнять 10 000 рублей, поездить пьяным за рулем без прав, а также он угрожал убийством. Все эти события относятся к 10 апреля.



Утром 10 апреля 2019 года подсудимый пьяным сел за руль своего ВАЗа. На нем он приехал к дому своего приятеля на улице Набережной в селе Вязовое. Прибыв на место, мужчина вынул из багажника ружье 1964 года выпуска и произвел выстрел в воздух, заходя во двор. Приятеля дома не оказалось, а его супруга не захотела впускать пьяного мужчину с ружьем. Подсудимый пригрозил женщине, сотруднице почты, оружием, и той пришлось смириться. В доме находился другой гость, которого со словами «Я могу тебя отвезти, грохнуть и пристрелить», злоумышленник выгнал из помещения. Вместе с ним — и хозяйку дома. Позже незваный пьяный гость с ружьем в руках потребовал от женщины 30 000 рублей. У нее при себе было 10 000 рублей, которые ей вверили на работе — на почте. Женщине под дулом ружья пришлось отдать агрессивному мужчине эти деньги.



Подсудимый полностью признался во всех инкриминируемых преступлениях и до суда возместил материальный ущерб и моральный вред потерпевшим. Мужчину отправили в колонию строгого режима. Там он проведет два года. Также ему еще на 2 года продлили срок лишения прав. Ранее мужчина неоднократно был судим за пьяную езду и езду без прав на общий срок в 8 лет лишения водительского удостоверения.