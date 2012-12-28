Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый «КамАЗом», охотинспектор-браконьер и снос киосков

Сегодня, 11 апреля, на окраине города «КамАЗ» сбил мужчину, бывшего охотинспектора осудили за браконьерство, и ночью с городских улиц вывезли незаконно установленные киоски.