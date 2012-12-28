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Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: насмерть сбитый «КамАЗом», охотинспектор-браконьер и снос киосков
Сегодня, 11 апреля, на окраине города «КамАЗ» сбил мужчину, бывшего охотинспектора осудили за браконьерство, и ночью с городских улиц вывезли незаконно установленные киоски.
Личность погибшего пока устанавливается.
Минувшим вечером на улице Стаханова 35-летнего велосипедиста сбил «Опель» под управлением 59-летнего водителя. Велосипедисту оказали медицинскую помощь и отправили домой.
Суд признал виновным в незаконной охоте с использованием служебного положения бывшего инспектора ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».
Инспектора задержали в селе Паниковец с тушами молодых самца и самки европейской косули еще полтора года назад. Доброжелатель позвонил на «горячую линию» управления по охране объектов животного мира и сообщил о браконьерстве, добавив, что им занимается охотинспектор.
Браконьер получил наказание в виде года исправительных работу с удержанием в пользу государства 10% заработка. Кроме того, за убитых зверей он должен заплатить 480 тысяч рублей.
«Дали ружжо. И крутись как хочешь», — написал комментатор.
«А ружьё ему оставили?», — спросил ЛТЗ,
Региональный следком возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника мэрии Ельца. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в сентябре–декабре 2022 года подозреваемый, подписал документы о выполненных ремонтах елецких тротуаров, при том, что работа сделана не была. Это позволило подрядчику получить более 2,6 миллиона рублей фактически за воздух.
По данным GOROD48, речь может идти об Андрее Бричееве, который возглавлял городское управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца с апреля 2021 года до 16 октября 2024-го. А предпринимателем, в пользу которого чиновник, по версии следствия, подписывал липовые акты, мог являться гендиректор ООО «Елец-дорога» Алексей Божанов.
Минувшей ночью сотрудники городского управления потребительского рынка при поддержке полиции демонтировали четыре незаконных киоска на улицах: Вермишева, 4, Водопьянова, 31а, Космонавтов, 72 и на проспекте Победы, 108а.
Бизнесмены установили их без соответствующих разрешений. Сначала им предложили убрать незаконные киоски самостоятельно. Но предприниматели проигнорировали это требование, поэтому киоски отвезли на специализированную стоянку городского управления потребрынка. Если владельцы киоски вовремя не выкупят — их отправят на металлолом, а деньги зачислят в городской бюджет.
Ночью демонтировали киоски намерено. Днем в них закрываются продавцы.
Для справки, в этом году мэрия собирается убрать с городских улиц порядка 60 нестационарных объектов торговли.
Тема зацепила читателей GOROD48. Тем более, что боролся с такими киосками еще Михаил Гулевский, но так и не победил.
«Почему много лет не могли убрать?», — спросила Ирина.
«Побольше таких киосков надо убирать», — посоветовала Ольга.
«Ещё бы запретили приготовление еды (шурма, блинчики и т. д.) в нестационарных объектах, не подключенных к водопроводу и канализации. Никто не задумывается где они справляют нужду и чем потом руки моют?», — уточнил гость.
«Чем больше киосков, тем ниже цены и доступнее товар», — считает Безмасочник.
«Пусть проверят посёлок Силикатный, тут тоже стоят киоски, незаконно тоже торгуют пивом, сигаретами и энергетики из-под полы», — доложил комментатор.
«Рудный переулок, 3, когда там власти наведут порядок? Днем и ночью водка, пиво», — добавила Щеглова.
«Уберите все киоски на которых написано 24 часа, там одна паленая водка и сигареты», — уверен Так как есть.
Погода вновь подпортит липчанам выходные. Завтра днем в Липецке ожидается небольшой дождь, температура — от +9 до +11 градусов.
И не забудьте, в ночь на 12 апреля на сутки откроют Студеновский мост, чтобы потом закрыть его половину на ремонт.
А еще 12 апреля начнут работать садоводческие маршруты.
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