В Коровино хотят построить детские сады и эстакаду к Левобережью

А также школу на 1 000 учеников и социальное жилье.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка 19 ноября планирует провести публичные слушания проекта планировки и межевания квартала в 400 га. Он ограничен улицами М.И. Неделина – Механизаторов – 50 лет НЛМК и проспектом Победы, это район села Коровино.Проект планировки и межевания выполняла липецкая архитектурная компания. Ее специалисты оценили, как сейчас используется территория, и то, как ее можно развивать. Проектировщики рекомендуют построить на свободном от застройки участке высотные дома. Ориентировочный объем нового жилищного строительства – 210,0 тысяч квадратных метров, высота зданий — вплоть до 26 этажей. В составе жилых зон предусматривается возможность размещения специальных жилых домов или групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких стариков на 560 человек, специальные группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей на 25 человек.Эксперты считают, что в квартале можно построить школу на 1 000 учеников. Под нее планируют землю в районе улиц Буденного-Индустриальной, на которой сейчас стоят частные ветхие дома. Проектировщики считают, что там же стоит построить два детских сада в общей сложности на 330 детей, а также встроенный детсад на 170 мест в районе новой застройки. В районе памятника танкистам предлагается торговый комплекс с досуговым центром на 100 мест, а кафе на 20 посадочных мест - на территории экстрим-парка. В районе Октябрьского моста хотят видеть полноценную горнолыжную базу с трассой для фристайла, подъемником, велодорожками, площадкой тренажеров и веревочным городком.В проект пока вписана идея создания скоростного трамвая. Именно через планируемый квартал должен проходить подход к третьему мостовому переходу через реку Воронеж. В соответствии с Генеральным планом города Липецка предусматривается продление улицы Водопьянова. Продлить магистраль предлагают по 2-й Индустриальной улице с ее расширением до шести полос и линией скоростного трамвая. Линию скоростного трамвая предлагается проложить по эстакаде на всем протяжении проектируемого участка трассы с заходом за кольцевую развязку улицы Водопьянова и проспекта Победы и за кольцевую развязку улицы Металлургов и улицы 9 Мая с целью исключения опасных точек пересечения с автомобильными дорогами и сохранения понятия трамвая скоростным. На пересечении продолжения улицы Водопьянова с улицей Индустриальной предлагается устройство четырехстороннего регулируемого перекрестка с организацией подземных пешеходных переходов через продолжение улицы Водопьянова. Такого же типа пересечение планируется и с проектной улицей от улицы Мичурина через 16 микрорайон.Далее предлагается подъем автомобильной части продолжения улицы Водопьянова и устройство общей эстакады со скоростной трамвайной линией для проектирования двухуровневой транспортной развязки. На данном пересечении предлагается полуклеверная классическая развязка с устройством дополнительных съездов в районе улицы Буденного из-за стесненных условий и близости здания колонии. Далее эстакада проходит над рекой Воронеж и отстойниками очистных сооружений, после чего автомобильная дорога спускается и образует круговую развязку с улицами 9 Мая, Металлургов и улицей Лесной.Сооружение магистрали потребует переустройства инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, а также корректировки границы особо охраняемой природной территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий», уточняют эксперты.Итоги публичных слушаний планируют подвести в начале декабря.