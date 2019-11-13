Общество

сегодня, 11:23

В Коровино хотят построить детские сады и эстакаду к Левобережью

17 1523
#публичные слушания #строительство
В Коровино хотят построить детские сады и эстакаду к Левобережью

А также школу на 1 000 учеников и социальное жилье.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка 19 ноября планирует провести публичные слушания проекта планировки и межевания квартала в 400 га. Он ограничен улицами М.И. Неделина – Механизаторов – 50 лет НЛМК и проспектом Победы, это район села Коровино.

Проект планировки и межевания выполняла липецкая архитектурная компания. Ее специалисты оценили, как сейчас используется территория, и то, как ее можно развивать. Проектировщики рекомендуют построить на свободном от застройки участке высотные дома. Ориентировочный объем нового жилищного строительства – 210,0 тысяч квадратных метров, высота зданий — вплоть до 26 этажей. В составе жилых зон предусматривается возможность размещения специальных жилых домов или групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких стариков на 560 человек, специальные группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей на 25 человек.

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Эксперты считают, что в квартале можно построить школу на 1 000 учеников. Под нее планируют землю в районе улиц Буденного-Индустриальной, на которой сейчас стоят частные ветхие дома. Проектировщики считают, что там же стоит построить два детских сада в общей сложности на 330 детей, а также встроенный детсад на 170 мест в районе новой застройки. В районе памятника танкистам предлагается торговый комплекс с досуговым центром на 100 мест, а кафе на 20 посадочных мест - на территории экстрим-парка. В районе Октябрьского моста хотят видеть полноценную горнолыжную базу с трассой для фристайла, подъемником, велодорожками, площадкой тренажеров и веревочным городком.

В проект пока вписана идея создания скоростного трамвая. Именно через планируемый квартал должен проходить подход к третьему мостовому переходу через реку Воронеж. В соответствии с Генеральным планом города Липецка предусматривается продление улицы Водопьянова. Продлить магистраль предлагают по 2-й Индустриальной улице с ее расширением до шести полос и линией скоростного трамвая. Линию скоростного трамвая предлагается проложить по эстакаде на всем протяжении проектируемого участка трассы с заходом за кольцевую развязку улицы Водопьянова и проспекта Победы и за кольцевую развязку улицы Металлургов и улицы 9 Мая с целью исключения опасных точек пересечения с автомобильными дорогами и сохранения понятия трамвая скоростным. На пересечении продолжения улицы Водопьянова с улицей Индустриальной предлагается устройство четырехстороннего регулируемого перекрестка с организацией подземных пешеходных переходов через продолжение улицы Водопьянова. Такого же типа пересечение планируется и с проектной улицей от улицы Мичурина через 16 микрорайон.

Далее предлагается подъем автомобильной части продолжения улицы Водопьянова и устройство общей эстакады со скоростной трамвайной линией для проектирования двухуровневой транспортной развязки. На данном пересечении предлагается полуклеверная классическая развязка с устройством дополнительных съездов в районе улицы Буденного из-за стесненных условий и близости здания колонии. Далее эстакада проходит над рекой Воронеж и отстойниками очистных сооружений, после чего автомобильная дорога спускается и образует круговую развязку с улицами 9 Мая, Металлургов и улицей Лесной.

Сооружение магистрали потребует переустройства инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, а также корректировки границы особо охраняемой природной территории государственного природного зоологического заказника «Липецкий», уточняют эксперты.

Итоги публичных слушаний планируют подвести в начале декабря. 
17 1523
#публичные слушания #строительство

Комментарии (17)

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весёлый

6 минут назад
я, А нахрена строить огромный 2-х километровый мост мост через реку и отстойники, который упрётся в коксохим?=====город туризма,смотреть берёзовую рощу у коксохима,что делает человечество с природой,таких берёз в фильме ужасов только показывать
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Диковино

7 минут назад
Что Дикое, что Коровино в одном и том же районе расположены?
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НЕ ПАТРИОТ

9 минут назад
Что-то ничего не написано о сносе частного сектора... Не всем понравится с земли уходить в многоэтажные скворечники...
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Гость

11 минут назад
Нью васюки, ахахаха
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Ника

19 минут назад
Совсем охренели! Бунт населения хотят устроить! Придурки!
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гость

20 минут назад
Уважаемые горожане! Администрация города приняла решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 2020 года. Предлагаем вам, жителям города, выбрать территорию для участия в Конкурсе. Сбор предложений будет проходить до конца ноября 2019 года, как с помощью данного онлайн-опроса, так и через пункты сбора предложений. Для территории, в отношении которой поступит наибольшее количество предложений горожан, будет разработан дизайн-проект благоустройства. В том числе с вашим непосредственным участием. До 20 января 2020 года будет подготовлена заявка на Конкурс и направлена в Минстрой России.
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гостья

30 минут назад
что то планов, планов, да хоть что нибудь из планов сделайте качественно и до конца
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гость

39 минут назад
один уже строил,метро,мост,дорогу на Баумана,взлетную полосу удлинял,шлюз для соединения матыры и воронежа.А сейчас трясется ,как бы его вместе с кавжарадзе под зад не пнули из Совета Федерации(хотя пора уже)
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Аниматор

39 минут назад
Блин, такие планы! Теперь буду переживать, как бы не отказались от строительства колеса обозрения.
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А

40 минут назад
Лучше секономить денги на третий мость складщину с Нлмк построить
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