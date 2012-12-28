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Погода в Липецке
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49 минут назад
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В Липецкой области днем дождливо и до +12
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, днем местами небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер ночью южный, 4-9 м/сек, днем сменится на западный и усилится – до 7-12 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем – от +7 до +12 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет около нуля градусов, днем — от +9 до +11 градусов.
День 12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.
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