Общество

сегодня, 17:04

Проект реновации Коровино тоже отправили на доработку

3 423
#реновация #публичные слушания
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Проект реновации Коровино тоже отправили на доработку

Публичные слушания по предложению о планировке квартала перенесены на неопределенный срок.

Проект планировки квартала в районе пересечения улиц Речная и Механизаторов отправили на доработку, сообщает пресс-служба мэрии Липецка. По этой причине публичные слушания предложений по реновации, которые должны были состояться на следующей неделе, отменены. Соответствующее постановление подписали в администрации Липецка.

Аналогичное постановление в начале недели в мэрии подписали и по проекту реновации квартала в районе площади Мира. Слушания проекта планировки жилой и общественной застройки на месте ветхих домов и территории спирзавода, назначенные на 12 ноября, отменили. Проект, разработанный челябинцами, отправили на корректировку. Похожее будущее, вероятнее всего, ждет проект реновации села Дикое. Омский проектировщик оценил потенциал территории и предложил снести более 150 частных домов, а район застроить высотками. Выслушать доводы архитекторов и чиновников о необходимости реновации на публичных слушания пришли практически полторы сотни человек. Местным жителям, большинству, не улыбается перспектива менять коттедж с землей на квадраты в панельке. Слушания стали настоящим скандалом. На следующий день насчет этой ситуации высказался Игорь Артамонов. Губернатор пообещал, что подобной истории не повторится, а виновные понесут ответственность. В тот же вечер стало известно, что свои кресла в департаменте градостроительства, которое организует слушания и заказывает подобные проекты, покидают две высокопоставленные чиновницы.
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#реновация #публичные слушания
4

Комментарии (3)

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Цукерберг

22 минуты назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
ответить

Цукерберг

27 минут назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
ответить

весёлый

45 минут назад
Сносить здания ,которые пришли в негодность в первую очередь ,а их и так хватает без Дикого,которым уже по 6о лет,свойства цемента 5о лет
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