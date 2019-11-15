Общество
сегодня, 17:04
Проект реновации Коровино тоже отправили на доработку
3 423
Публичные слушания по предложению о планировке квартала перенесены на неопределенный срок.
Проект планировки квартала в районе пересечения улиц Речная и Механизаторов отправили на доработку, сообщает пресс-служба мэрии Липецка. По этой причине публичные слушания предложений по реновации, которые должны были состояться на следующей неделе, отменены. Соответствующее постановление подписали в администрации Липецка.
Аналогичное постановление в начале недели в мэрии подписали и по проекту реновации квартала в районе площади Мира. Слушания проекта планировки жилой и общественной застройки на месте ветхих домов и территории спирзавода, назначенные на 12 ноября, отменили. Проект, разработанный челябинцами, отправили на корректировку. Похожее будущее, вероятнее всего, ждет проект реновации села Дикое. Омский проектировщик оценил потенциал территории и предложил снести более 150 частных домов, а район застроить высотками. Выслушать доводы архитекторов и чиновников о необходимости реновации на публичных слушания пришли практически полторы сотни человек. Местным жителям, большинству, не улыбается перспектива менять коттедж с землей на квадраты в панельке. Слушания стали настоящим скандалом. На следующий день насчет этой ситуации высказался Игорь Артамонов. Губернатор пообещал, что подобной истории не повторится, а виновные понесут ответственность. В тот же вечер стало известно, что свои кресла в департаменте градостроительства, которое организует слушания и заказывает подобные проекты, покидают две высокопоставленные чиновницы.
Аналогичное постановление в начале недели в мэрии подписали и по проекту реновации квартала в районе площади Мира. Слушания проекта планировки жилой и общественной застройки на месте ветхих домов и территории спирзавода, назначенные на 12 ноября, отменили. Проект, разработанный челябинцами, отправили на корректировку. Похожее будущее, вероятнее всего, ждет проект реновации села Дикое. Омский проектировщик оценил потенциал территории и предложил снести более 150 частных домов, а район застроить высотками. Выслушать доводы архитекторов и чиновников о необходимости реновации на публичных слушания пришли практически полторы сотни человек. Местным жителям, большинству, не улыбается перспектива менять коттедж с землей на квадраты в панельке. Слушания стали настоящим скандалом. На следующий день насчет этой ситуации высказался Игорь Артамонов. Губернатор пообещал, что подобной истории не повторится, а виновные понесут ответственность. В тот же вечер стало известно, что свои кресла в департаменте градостроительства, которое организует слушания и заказывает подобные проекты, покидают две высокопоставленные чиновницы.
3 423
Цукерберг
Цукерберг
весёлый