«Испытываю болезненное влечение к лицам мужского пола»

Подозреваемый в сексуальных действиях с четырехлетнему мальчику 26-летний липчанин сознался в педофилии.

Вчера в Липецке по подозрению в совершении действий сексуального характера задержали 26-летнего работника одного из федеральных государственных унитарных предприятий. Мужчина сообщил, что испытывает болезненное влечение к лицам мужского пола, поэтому и развлекался с четырехлетним мальчиком (которому применяемые к нему извращенные действия педофил представлял как игру).



О том, что ребенок может быть жертвой преступления, полицейским сообщили его родственница. Женщине показалось, что ее сосед проявляет неуместный интерес к ее внуку. Опрошенный в присутствии законных представителей ребенок рассказал, что с ним делал дядя. Пригласили на допрос и «дядю», и тот добровольно, без всякого на него нажима, в ярких деталях рассказал, как неоднократно проявлял любовь к мальчику.



Завтра жителю 15 микрорайона, подозреваемому в преступлении против половой неприкосновенности, будет избрана мера пресечения. В Октябрьском отделе СУ СК РФ по Липецкой области будут настаивать на аресте (санкция соответствующей преступлению статьи УК РФ предусматривает наказание для виновного в виде лишения свободы на срок до 20 лет).