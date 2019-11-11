Происшествия

26 минут назад

«Испытываю болезненное влечение к лицам мужского пола»

4 784
#педофилия
«Испытываю болезненное влечение к лицам мужского пола»

Подозреваемый в сексуальных действиях с четырехлетнему мальчику 26-летний липчанин сознался в педофилии.

Вчера в Липецке по подозрению в совершении действий сексуального характера задержали 26-летнего работника одного из федеральных государственных унитарных предприятий. Мужчина сообщил, что испытывает болезненное влечение к лицам мужского пола, поэтому и развлекался с четырехлетним мальчиком (которому применяемые к нему извращенные действия педофил представлял как игру).

О том, что ребенок может быть жертвой преступления, полицейским сообщили его родственница. Женщине показалось, что ее сосед проявляет неуместный интерес к ее внуку. Опрошенный в присутствии законных представителей ребенок рассказал, что с ним делал дядя. Пригласили на допрос и «дядю», и тот добровольно, без всякого на него нажима, в ярких деталях рассказал, как неоднократно проявлял любовь к мальчику.

Завтра жителю 15 микрорайона, подозреваемому в преступлении против половой неприкосновенности, будет избрана мера пресечения. В Октябрьском отделе СУ СК РФ по Липецкой области будут настаивать на аресте (санкция соответствующей преступлению статьи УК РФ предусматривает наказание для виновного в виде лишения свободы на срок до 20 лет).
4 784
#педофилия

Комментарии (4)

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Верховный суд

2 минуты назад
На кол суку!
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Есть Олежа живёт на Громовой 7

5 минут назад
Старый извращуга. Занимается видеосъемкой. Оооочень подозрительный тип. Ходит по Европе и жмется к девочкам в очереди и ходит с одним и тем же стаканом колы в руках пакет - наверное с камерой. Выглядит как колобок на лицо рябой.
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подозрительно всё очень

13 минут назад
Если внимательно читать статью. Похоже на то, что в полиции выбили из него все признания. Конкретики никакой нет, что он голубой.
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Тесак

19 минут назад
Оккупай-педофиляй,до новых встреч.
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