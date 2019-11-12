Общество
41 минуту назад
Мэрии Липецка требуются трактористы и водители категорий «С» и «СЕ»
Зарплаты маленькие, но не ниже МРОТ.
Счетная палата Липецка доложит об итогах проверки использования средств, выделенных на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги» за 2018 год в МУ «Управление главного смотрителя города Липецка».
Ревизоры проверяли использование структурными подразделениями мэрии 1 миллиарда 40 миллионов рублей, потраченных по графе «Безопасные и качественные дороги» (вклад городского бюджета в эту сумму составил всего 7,4 млн рублей). И то ли аудиторы Счетной палаты порастеряли хватку и зубы, то ли заказчики - УГС Липецка и МКУ «Управление строительства Липецка» научились работать - больших нарушений в исполнении нацпроекта контролеры не выявили.
Счетная палата выборочно проверила несколько объектов из попавших в ремонты 21 дороги: улицы Первомайская, Ферросплавная, Опытная, дорогу на Заречье и проспект Мира.
Так, общие потери бюджетных средств, которых можно было бы избежать, составили всего 2,7 млн рублей. Главная претензия Счетной палаты Липецка к заказчикам дорожных ремонтов состояла в том, что при разработке проектов озеленения попавших в работы дорог муниципалы пользовались федеральными сборниками сметных цен, а не прайсами МУПа «Зеленхоз». В результате были пущены на ветер 1,2 млн рублей ведь стоимость деревьев по федеральным расценкам была в несколько раз больше, чем по муниципальным. К озеленению вообще были претензии. Так, аудиторы написали, что «некоторые исполнительных схемы на устройство газонов не соответствуют фактическому расположению газонов». То есть по бумагам «зеленка» есть, а по факту - нет! Например, на улице Баумана проверяющие на нашли деревьев и кустов на 15,4 тысячи рублей.
Кстати, эта же улица Баумана, которую асфальтировали в 2017 году, снова попадет в работу в 2020 году (в муниципальном бюджете на расширение ее на две полосы зарезервированы 131,6 млн рублей). Можно предположить, что кто-то еще раз наварится на ее озеленении. А вот и еще один «косяк». Улицу Первомайскую капитально отремонтировали по программе «БКД», а территорию вокруг стадиона «Металлург» обустраивали по другой федеральной программе. В итоге часть выполненных работ по одной программе была уничтожена строителями, работавшими по проекто-сметной документации, разработанной под другую программу! Поэтому аудиторы Счетной палаты не нашли у стадиона «Металлург» на улице Первомайской две липы и газон - их съело обустройство новых остановочных карманов.
Заказчиками было выставлено подрядчикам 35 претензий на 1,5 млн рублей. Все они были удовлетворены.
- Слава богу, что научились на своих ошибках! - выдохнул после выступления Марины Зиборовой председатель депутатской комиссии Борис Бондарев. - Мы не зря тут едим свой хлеб. А то по итогам дорожных ремонтов 2017 года мы тут не могли свести концы с концами. Благодаря в том числе нашим усилиям все вопросы свели к деревьям и газонам! Это безусловный успех. А раньше мы говорили годами о контроле за качеством ремонта дорог, и это наконец-то свершилось. Дай Бог вам всего самого наилучшего! Работайте и дальше в этом направлении.
Вице-мэр Константин Власов акцентировал внимание на претензиях Счетной палаты Липецка. Он сообщил депутатам, что часто газоны гибнут под колесами частного автотранспорта, и что ежедневно контролеры мэрии проводят рейды в поисках нарушителей Правил благоустройства, карая их рублем. Вторая проблема - раскопки мест благоустройства работниками «Квадры и ЛГЭКа. В мэрии согласовывают каждое место работ с ресурсными организациями, чтобы по возможности избежать раскопок на тех объектах, которые ремонтируют за бюджетный счет. Чиновник надеется максимально минимизировать приносимый земельными работами вред городскому благоустройству в следующем году за счет заранее согласованных с ресурсниками местами раскопок.
Депутат Александр Кофанов поинтересовался у присутствовавших на заседании чиновников, не возникнет ли в этом году проблем с уборкой города от снега? Мол, новую технику купили, а работать на ней в МБУ «Управление благоустройства Липецка» некому. Не идут специалисты люди на существующую зарплату на работу в эту организацию (весной этого года для чистоты города предприятию не хватало 38 водителей и 48 трактористов).
Вице-мэр Константин Власов согласился, что проблема есть:
- Мы в этом году получили беспрецедентное количество техники, в том числе малой коммунальной. Это позволит содержать в чистоте не только улицы, но и тротуары. Да, в бюджетных организациях низкие зарплаты. Средств на все не хватает, ведь наш бюджет - дефицитный. В МБУ проводят оптимизацию организационной структуры, что приведет к сокращению числа управленцев. Работаем в этом направлении.
Вице-мэра поддержала председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова. Она сообщила, что в этом году зарплата в МБУ выросла на несколько процентов, и что после оптимизации высвободившиеся средства предприятия ушли в его же фонд оплаты труда. Также главный финансист мэрии пообещала, что в следующем году в МБУ снова вырастет зарплата, обнадежив, что ниже МРОТ никто получать не будет (размер МРОТ в Липецкой области - 11 280 рублей).
На фото: начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Николай Востриков высматривает необходимых его предприятию работников.
Ревизоры проверяли использование структурными подразделениями мэрии 1 миллиарда 40 миллионов рублей, потраченных по графе «Безопасные и качественные дороги» (вклад городского бюджета в эту сумму составил всего 7,4 млн рублей). И то ли аудиторы Счетной палаты порастеряли хватку и зубы, то ли заказчики - УГС Липецка и МКУ «Управление строительства Липецка» научились работать - больших нарушений в исполнении нацпроекта контролеры не выявили.
Счетная палата выборочно проверила несколько объектов из попавших в ремонты 21 дороги: улицы Первомайская, Ферросплавная, Опытная, дорогу на Заречье и проспект Мира.
Так, общие потери бюджетных средств, которых можно было бы избежать, составили всего 2,7 млн рублей. Главная претензия Счетной палаты Липецка к заказчикам дорожных ремонтов состояла в том, что при разработке проектов озеленения попавших в работы дорог муниципалы пользовались федеральными сборниками сметных цен, а не прайсами МУПа «Зеленхоз». В результате были пущены на ветер 1,2 млн рублей ведь стоимость деревьев по федеральным расценкам была в несколько раз больше, чем по муниципальным. К озеленению вообще были претензии. Так, аудиторы написали, что «некоторые исполнительных схемы на устройство газонов не соответствуют фактическому расположению газонов». То есть по бумагам «зеленка» есть, а по факту - нет! Например, на улице Баумана проверяющие на нашли деревьев и кустов на 15,4 тысячи рублей.
Кстати, эта же улица Баумана, которую асфальтировали в 2017 году, снова попадет в работу в 2020 году (в муниципальном бюджете на расширение ее на две полосы зарезервированы 131,6 млн рублей). Можно предположить, что кто-то еще раз наварится на ее озеленении. А вот и еще один «косяк». Улицу Первомайскую капитально отремонтировали по программе «БКД», а территорию вокруг стадиона «Металлург» обустраивали по другой федеральной программе. В итоге часть выполненных работ по одной программе была уничтожена строителями, работавшими по проекто-сметной документации, разработанной под другую программу! Поэтому аудиторы Счетной палаты не нашли у стадиона «Металлург» на улице Первомайской две липы и газон - их съело обустройство новых остановочных карманов.
Заказчиками было выставлено подрядчикам 35 претензий на 1,5 млн рублей. Все они были удовлетворены.
- Слава богу, что научились на своих ошибках! - выдохнул после выступления Марины Зиборовой председатель депутатской комиссии Борис Бондарев. - Мы не зря тут едим свой хлеб. А то по итогам дорожных ремонтов 2017 года мы тут не могли свести концы с концами. Благодаря в том числе нашим усилиям все вопросы свели к деревьям и газонам! Это безусловный успех. А раньше мы говорили годами о контроле за качеством ремонта дорог, и это наконец-то свершилось. Дай Бог вам всего самого наилучшего! Работайте и дальше в этом направлении.
Вице-мэр Константин Власов акцентировал внимание на претензиях Счетной палаты Липецка. Он сообщил депутатам, что часто газоны гибнут под колесами частного автотранспорта, и что ежедневно контролеры мэрии проводят рейды в поисках нарушителей Правил благоустройства, карая их рублем. Вторая проблема - раскопки мест благоустройства работниками «Квадры и ЛГЭКа. В мэрии согласовывают каждое место работ с ресурсными организациями, чтобы по возможности избежать раскопок на тех объектах, которые ремонтируют за бюджетный счет. Чиновник надеется максимально минимизировать приносимый земельными работами вред городскому благоустройству в следующем году за счет заранее согласованных с ресурсниками местами раскопок.
Депутат Александр Кофанов поинтересовался у присутствовавших на заседании чиновников, не возникнет ли в этом году проблем с уборкой города от снега? Мол, новую технику купили, а работать на ней в МБУ «Управление благоустройства Липецка» некому. Не идут специалисты люди на существующую зарплату на работу в эту организацию (весной этого года для чистоты города предприятию не хватало 38 водителей и 48 трактористов).
Вице-мэр Константин Власов согласился, что проблема есть:
- Мы в этом году получили беспрецедентное количество техники, в том числе малой коммунальной. Это позволит содержать в чистоте не только улицы, но и тротуары. Да, в бюджетных организациях низкие зарплаты. Средств на все не хватает, ведь наш бюджет - дефицитный. В МБУ проводят оптимизацию организационной структуры, что приведет к сокращению числа управленцев. Работаем в этом направлении.
Вице-мэра поддержала председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова. Она сообщила, что в этом году зарплата в МБУ выросла на несколько процентов, и что после оптимизации высвободившиеся средства предприятия ушли в его же фонд оплаты труда. Также главный финансист мэрии пообещала, что в следующем году в МБУ снова вырастет зарплата, обнадежив, что ниже МРОТ никто получать не будет (размер МРОТ в Липецкой области - 11 280 рублей).
На фото: начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Николай Востриков высматривает необходимых его предприятию работников.
Липчанка
Вот оно че!
Одни вопросы
Работайте негры, солнце ещё высоко
Вот
Работник МБУ
* Джамшуты
Гость
* Джамшуты
Хоттабыч