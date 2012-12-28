В аварии на ЛКАД пострадали два человека

Госпитализированы водитель и его пассажирка.

Сегодня на 295 километре автодороги «Орёл-Тамбов» произошло столкновение автомобиля «Мазда» под управлением 45-летнего мужчины, и «Лады», за рулем которой находился 46-летний водитель.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Лады» его пассажирка — 69-летняя женщина. Они госпитализированы.