521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
Происшествия
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сегодня, 17:01
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В аварии на ЛКАД пострадали два человека
Госпитализированы водитель и его пассажирка.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал водитель «Лады» его пассажирка — 69-летняя женщина. Они госпитализированы.
Фото УМВД России по Липецкой области
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