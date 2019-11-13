Общество

24 минуты назад

Новогоднюю елку на площади Петра украсят 500 шаров и звезда в 2,5 метра

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#Новый год
Новогоднюю елку на площади Петра украсят 500 шаров и звезда в 2,5 метра

На площади Петра Великого монтируют главную новогоднюю елку Липецка . Ее полностью соберут и украсят к 1 декабря. 

Как рассказали GOROD48 в администрации города высота сборной конструкции составит  24 метра. Новогоднюю елку украсят 500 шаров и огромная, сверху до низу, световая гирлянда. Увенчает конструкцию 2,5-метровая звезда. 

Сама елка без учета украшений  обошлась бюджету Липецка в 1.6 миллиона рублей. 

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#Новый год

Комментарии (2)

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007

6 минут назад
Гут,яяяяя больше парков,ёлок,оленей,светофоров, лежачих полицаев,бооольше
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весёлый

10 минут назад
Сказочный тёплый домик поставить рядом с ёлкой для Деда Мороза и Снегурочки ! Вот тогда будет веселье и праздник для липчан и гостей, и туристов,и будет с кем сфоткаться с детьми!И люди пойдут с детьми уже 1 декабря и близ лежащие комерсанты больше заработают в бюджет налогов при продаже.
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