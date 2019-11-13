24 минуты назад
Новогоднюю елку на площади Петра украсят 500 шаров и звезда в 2,5 метра
На площади Петра Великого монтируют главную новогоднюю елку Липецка . Ее полностью соберут и украсят к 1 декабря.
Как рассказали GOROD48 в администрации города высота сборной конструкции составит 24 метра. Новогоднюю елку украсят 500 шаров и огромная, сверху до низу, световая гирлянда. Увенчает конструкцию 2,5-метровая звезда.
Сама елка без учета украшений обошлась бюджету Липецка в 1.6 миллиона рублей.
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весёлый