Зашел в подъезд погреться и украл велосипед

Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда на проспекте Победы. Задержан 18-летний липчанин.



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Оперативники липецкого отдела полиции №3 раскрыли кражу велосипеда стоимостью в 15 000 рублей из подъезда на проспекте Победы. По подозрению в краже задержан ранее судимый 18-летний липчанин.«Подозреваемый пояснил, что зашёл в подъезд погреться. В одном из тамбуров он увидел велосипед и у него возник умысел на его хищение», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенный велосипед у парня изъят.