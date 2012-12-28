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56 минут назад
8

Зашел в подъезд погреться и украл велосипед

Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда на проспекте Победы. Задержан 18-летний липчанин.

Оперативники липецкого отдела полиции №3 раскрыли кражу велосипеда стоимостью в 15 000 рублей из подъезда на проспекте Победы. По подозрению в краже задержан ранее судимый 18-летний липчанин.

«Подозреваемый пояснил, что зашёл в подъезд погреться. В одном из тамбуров он увидел велосипед и у него возник умысел на его хищение», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенный велосипед у парня изъят. 

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Комментарии (8)

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Сначала новые
Эх
8 минут назад
В 18 лет и уже ранее судимый... Наверное, "романтик" - "украл,выпил, в тюрьму"!
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Житель
10 минут назад
Может не украл, а нашел бесхозно брошенное в мете общего доступа, ну и взял, чтобы передать в полицию как находку, просто был занят и немного визит в полицию отложил во времени.
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27мкрн.
22 минуты назад
Коляски, ковры и др. кому нужны? Приходите, только в маске.)
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Лиза
22 минуты назад
А к себе домой почему он не пошёл греться, зачем зашёл в чужой подъезд, да ещё и велосипед украл!
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Лизе
14 минут назад
А у него нет дома, он, странник
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Ольга
38 минут назад
Все эти велосипеды и коляски мешают пожарному выходу. Грязь тащить в квартиру не хотят, а ты спотыкайся о чужой хлам. Почему хозяин свой велосипед в квартиру не поставил? Все площадки забьют старой мебелью, и веками стоит.
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ded
40 минут назад
соблазн велик
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7
40 минут назад
Теперь, в кутузке, будет греться
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