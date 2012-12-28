17-летний подросток попал в нейрохирургию с ушибом головного мозга и переломами: его избили в районе «Звёздного»
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Сегодня в Липецке: винная живопись, треть липчан согласна на зарплату в конверте – это много или мало?
Происшествия
375
56 минут назад
8
Зашел в подъезд погреться и украл велосипед
Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда на проспекте Победы. Задержан 18-летний липчанин.
«Подозреваемый пояснил, что зашёл в подъезд погреться. В одном из тамбуров он увидел велосипед и у него возник умысел на его хищение», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело о краже. Похищенный велосипед у парня изъят.
0
0
5
2
1
Комментарии (8)