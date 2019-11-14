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Липчан просят опознать подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности

28 2803
#опознание
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Липчан просят опознать подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности

Мужчина напал в лифте на школьницу.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности подростка устанавливается личность фигуранта и его местонахождение. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетней).

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По данным следствия, днем 3 октября 2019 года 14-летняя школьница возвращалась домой после уроков. Подозреваемый, проследовав за ней, зашел в подъезд дома по улице Крылова в Липецке и в кабине лифта совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. О противоправных действиях в правоохранительные органы заявили родители школьницы. Сейчас ведется розыск подозреваемого. В ходе расследования уголовного дела по маршруту школьницы изъято видео с камер наблюдения, в объектив которых попал подозреваемый.

Следователи обращаются к липчанам и просят всех, кому известен изображённый на видеокадрах человек, сообщить в следственный отдел сведения о его личности и местонахождении по телефону: 8 (4742) 34-08-10 или в органы внутренних дел по телефону: 02.
28 2803
#опознание
1

Комментарии (28)

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Шардак

2 минуты назад
+*, Я не членом
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Просто

4 минуты назад
Как то странно она передвигается.
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+*

5 минут назад
Шардак, Ты походу такой же на голову отмороженный . Если уж чешется в мудях, проститутка в помощь. Зачем 14 летнюю трогать своим грязным членом.
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Житель

6 минут назад
Интересно, а чего так долго тянули? месяц прошел
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Слон

8 минут назад
НАДА., Ага. Специально для пересмотревших сериал СЛЕД. Можно взять анализ с асфальта на который он наступал и установить, выходила ли за муж девственницей его прабабушка.
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Оля

11 минут назад
НАДА., такое только в кино показывают, а на деле по биллингу менты не ищут.
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дед

13 минут назад
Человек - существо биосоциальное. Пора бы законодательно признать наше животное начало, чтобы не было идиотских законопроектов "о домашнем насилии" и запрете хиджабов.
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дед

15 минут назад
Феминистки и рспхи подтянулись.
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Я

19 минут назад
Шардак, завяжись бантиком урод.
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Хехе

19 минут назад
И правда, дурачок какой-то. На такое дело с мобилой идти. Его вычислить раз плюнуть. Точно москвич.
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