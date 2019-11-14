Липчан просят опознать подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности

Мужчина напал в лифте на школьницу.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности подростка устанавливается личность фигуранта и его местонахождение. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетней).По данным следствия, днем 3 октября 2019 года 14-летняя школьница возвращалась домой после уроков. Подозреваемый, проследовав за ней, зашел в подъезд дома по улице Крылова в Липецке и в кабине лифта совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. О противоправных действиях в правоохранительные органы заявили родители школьницы. Сейчас ведется розыск подозреваемого. В ходе расследования уголовного дела по маршруту школьницы изъято видео с камер наблюдения, в объектив которых попал подозреваемый.Следователи обращаются к липчанам и просят всех, кому известен изображённый на видеокадрах человек, сообщить в следственный отдел сведения о его личности и местонахождении по телефону: 8 (4742) 34-08-10 или в органы внутренних дел по телефону: 02.