Происшествия
сегодня, 10:28
Липчан просят опознать подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности
28 2803
Мужчина напал в лифте на школьницу.
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности подростка устанавливается личность фигуранта и его местонахождение. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетней).
По данным следствия, днем 3 октября 2019 года 14-летняя школьница возвращалась домой после уроков. Подозреваемый, проследовав за ней, зашел в подъезд дома по улице Крылова в Липецке и в кабине лифта совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. О противоправных действиях в правоохранительные органы заявили родители школьницы. Сейчас ведется розыск подозреваемого. В ходе расследования уголовного дела по маршруту школьницы изъято видео с камер наблюдения, в объектив которых попал подозреваемый.
Следователи обращаются к липчанам и просят всех, кому известен изображённый на видеокадрах человек, сообщить в следственный отдел сведения о его личности и местонахождении по телефону: 8 (4742) 34-08-10 или в органы внутренних дел по телефону: 02.
Загрузка плеера
По данным следствия, днем 3 октября 2019 года 14-летняя школьница возвращалась домой после уроков. Подозреваемый, проследовав за ней, зашел в подъезд дома по улице Крылова в Липецке и в кабине лифта совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. О противоправных действиях в правоохранительные органы заявили родители школьницы. Сейчас ведется розыск подозреваемого. В ходе расследования уголовного дела по маршруту школьницы изъято видео с камер наблюдения, в объектив которых попал подозреваемый.
Следователи обращаются к липчанам и просят всех, кому известен изображённый на видеокадрах человек, сообщить в следственный отдел сведения о его личности и местонахождении по телефону: 8 (4742) 34-08-10 или в органы внутренних дел по телефону: 02.
28 2803
Шардак
Просто
+*
Житель
Слон
Оля
дед
дед
Я
Хехе