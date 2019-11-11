Общество

42 минуты назад

Район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек

8 859
#строительство #публичные слушания
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Район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек

Градостроители намерены «реанимировать» район. Последнее слово — за горожанами.

12 октября в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка состоится заседание публичных слушаний по вопросу планировки квартала в районе площади Мира. Сейчас там — на пяточке между улицами Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной и проездом Осенним — стоят общежития, частные дома и «хрущевки». Градостроители считают, что квартал можно реанимировать и сделать из него конфетку — с невысокими домами, нормальными дорогами, школой и даже музеем.

Проект реновации квартала в 29 га выполняли специалисты компании ООО МПК «Ресурс». Именно эта челябинская организация выиграла тендер мэрии Липецка на разработку проекта планировки в августе этого года. Эксперты оценили состояние зданий и вот к какому выводу пришли.

Сейчас жилая застройка в квартале — это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х гг и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов. 

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Значительным ограничением для развития планируемой территории является то, что в границы квартала входит территория производственной зоны - «Липецкспиртзавода». На территории неработающего завода находится объект культурного наследия регионального значения «Корпуса бывшего Мариинского завода», начала XX века. Там предлагается сделать территорию «Липецкспиртзавода» музеем. Это стоит сделать и для того, чтобы восстановить объект индустриального наследия промышленной архитектуры XX века, и для того, чтобы вокруг можно было построить новые объекты социального назначения. Это школа на 600 учеников и спортивно-досуговый центр. Вокруг предлагают разбить парковую зону с культурно-развлекательным центром. Это решение позволит развиваться территории микрорайона, повлечет привлечение инвестиций и улучшение облика городской застройки, считают эксперты.

Развитие зеленых насаждений предлагается за счет благоустройства бульвара по улице Спиртзаводская, также планируется размещение зеленых насаждений, отделяющих территорию индивидуальной жилой застройки с обеспечением доступа к реке Воронеж. Благоустройство шагнет и во дворы: дорожки там замостят плиткой, планируется обновление наружного освещения с установкой современных элементов благоустройства.

Благоустройство будет коррелироваться с учетом необходимости парковок. В связи с недостаточной шириной проезжей части одной из основных магистралей города – улицы Зои Космодемьянской проектом планировки предусмотрена реконструкция улицы с расширением проезжей части до четырех полос движения.

8 859
#строительство #публичные слушания
1

Комментарии (8)

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Л.В.

3 минуты назад
И на Адмирала Макарова можно построить новые дома . а то красят , мажут , а толку ноль. Старье оно и есть старье .
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Наталья

14 минут назад
Ага,а за Осенним проездом и за Спиртозаводской затерялись никому не нужные на ул.Фурманова десять двухэтажек,как на Зои,и я не удивлюсь,что они по документам давно снесены,т.к.со спутника они читаются как ул.Кленовая,и часть уже снесли и дали кв.на Елецком,а мы так и живём в жопе мира,дома разваливаются,это общежития 60х.и никому дела нет!!!
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Л-а

14 минут назад
Отличное решение!
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психолог

21 минуту назад
Откуда деньги возьмете??
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Витек

23 минуты назад
А за каким х р е н о м сейчас делают капитальный ремонт в общагах?
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Андрей

25 минут назад
Архитектура конечно ужас. Эта убогость из 70-х годов а не 2020х.
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Хмм

27 минут назад
Восьмиэтажные еще более менее. Только веры вам нет, поменяете * опять этажность на 25 этажей.
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Родина

33 минуты назад
узбеков заселять собрались.... для них и мечеть.... теперь всё ясно. нас выселяют. (
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