Общество
42 минуты назад
Район общежитий на площади Мира станет зоной комфортных новостроек
Градостроители намерены «реанимировать» район. Последнее слово — за горожанами.
12 октября в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка состоится заседание публичных слушаний по вопросу планировки квартала в районе площади Мира. Сейчас там — на пяточке между улицами Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной и проездом Осенним — стоят общежития, частные дома и «хрущевки». Градостроители считают, что квартал можно реанимировать и сделать из него конфетку — с невысокими домами, нормальными дорогами, школой и даже музеем.
Проект реновации квартала в 29 га выполняли специалисты компании ООО МПК «Ресурс». Именно эта челябинская организация выиграла тендер мэрии Липецка на разработку проекта планировки в августе этого года. Эксперты оценили состояние зданий и вот к какому выводу пришли.
Сейчас жилая застройка в квартале — это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х гг и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.
Значительным ограничением для развития планируемой территории является то, что в границы квартала входит территория производственной зоны - «Липецкспиртзавода». На территории неработающего завода находится объект культурного наследия регионального значения «Корпуса бывшего Мариинского завода», начала XX века. Там предлагается сделать территорию «Липецкспиртзавода» музеем. Это стоит сделать и для того, чтобы восстановить объект индустриального наследия промышленной архитектуры XX века, и для того, чтобы вокруг можно было построить новые объекты социального назначения. Это школа на 600 учеников и спортивно-досуговый центр. Вокруг предлагают разбить парковую зону с культурно-развлекательным центром. Это решение позволит развиваться территории микрорайона, повлечет привлечение инвестиций и улучшение облика городской застройки, считают эксперты.
Развитие зеленых насаждений предлагается за счет благоустройства бульвара по улице Спиртзаводская, также планируется размещение зеленых насаждений, отделяющих территорию индивидуальной жилой застройки с обеспечением доступа к реке Воронеж. Благоустройство шагнет и во дворы: дорожки там замостят плиткой, планируется обновление наружного освещения с установкой современных элементов благоустройства.
Благоустройство будет коррелироваться с учетом необходимости парковок. В связи с недостаточной шириной проезжей части одной из основных магистралей города – улицы Зои Космодемьянской проектом планировки предусмотрена реконструкция улицы с расширением проезжей части до четырех полос движения.
Проект реновации квартала в 29 га выполняли специалисты компании ООО МПК «Ресурс». Именно эта челябинская организация выиграла тендер мэрии Липецка на разработку проекта планировки в августе этого года. Эксперты оценили состояние зданий и вот к какому выводу пришли.
Сейчас жилая застройка в квартале — это индивидуальные и среднеэтажные дома. Многие из них были построены в 1950-х гг и уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье считают необходимым снести. На их месте предлагают возвести 12 восьмиэтажных домов.
Значительным ограничением для развития планируемой территории является то, что в границы квартала входит территория производственной зоны - «Липецкспиртзавода». На территории неработающего завода находится объект культурного наследия регионального значения «Корпуса бывшего Мариинского завода», начала XX века. Там предлагается сделать территорию «Липецкспиртзавода» музеем. Это стоит сделать и для того, чтобы восстановить объект индустриального наследия промышленной архитектуры XX века, и для того, чтобы вокруг можно было построить новые объекты социального назначения. Это школа на 600 учеников и спортивно-досуговый центр. Вокруг предлагают разбить парковую зону с культурно-развлекательным центром. Это решение позволит развиваться территории микрорайона, повлечет привлечение инвестиций и улучшение облика городской застройки, считают эксперты.
Развитие зеленых насаждений предлагается за счет благоустройства бульвара по улице Спиртзаводская, также планируется размещение зеленых насаждений, отделяющих территорию индивидуальной жилой застройки с обеспечением доступа к реке Воронеж. Благоустройство шагнет и во дворы: дорожки там замостят плиткой, планируется обновление наружного освещения с установкой современных элементов благоустройства.
Благоустройство будет коррелироваться с учетом необходимости парковок. В связи с недостаточной шириной проезжей части одной из основных магистралей города – улицы Зои Космодемьянской проектом планировки предусмотрена реконструкция улицы с расширением проезжей части до четырех полос движения.
Л.В.
Наталья
Л-а
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Андрей
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