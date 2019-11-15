Общество

56 минут назад

Прекращается работа трамвайного маршрута №5 «А»

6 638
#Трамвай #транспорт
Прекращается работа трамвайного маршрута №5 «А»

Как сообщает администрация Липецка, в связи со снижением пассажиропотока с 16 ноября будет прекращена работа муниципального маршрута № 5 по схеме «А» «ул. Чехова – Стан 2000». Ссоответствующий объем транспортной работы будет перераспределен на муниципальный маршрут № 2 «Центральный рынок - 21 микрорайон».

Кроме того, мэрия напоминает, что с завтрашнего дня меняется расписание трамвайных маршрутов №№ 1, 1К, 2, 5, 5К. 

6 638
#Трамвай #транспорт

Комментарии (6)

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1111111

1 минуту назад
в чём проблема озвучить расписание?
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Бэ-э

10 минут назад
М777МО, ты баран. Просто знай об этом
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Цукерберг

28 минут назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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М777МО

32 минуты назад
Вообще трамваи убрать из города.Идея для возможности расширения дорог.
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Тимирязев

37 минут назад
Мичурин, так 5 и остаётся, 5А закрывается, который и не кому не нужен
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Мичурин

45 минут назад
Уроды оставьте трамвай номер5
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