Прекращается работа трамвайного маршрута №5 «А»

Как сообщает администрация Липецка, в связи со снижением пассажиропотока с 16 ноября будет прекращена работа муниципального маршрута № 5 по схеме «А» «ул. Чехова – Стан 2000». Ссоответствующий объем транспортной работы будет перераспределен на муниципальный маршрут № 2 «Центральный рынок - 21 микрорайон».

Кроме того, мэрия напоминает, что с завтрашнего дня меняется расписание трамвайных маршрутов №№ 1, 1К, 2, 5, 5К.