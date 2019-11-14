Общество

7 минут назад

Липчан научат плести лапти

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#мастер-класс #музей
Липчан научат плести лапти

Музей приглашает горожан на мастер-класс.

В ближайшую субботу, 16 ноября, в Липецке состоится мастер-класс по плетению лаптей, сообщают организаторы. Мастер-класс состоится на базе «Музея живой истории» (филиал дома творчества «Октябрьский» на Стаханова 39) с 15.00. до 17.00. в рамках проекта «Ерошкина изба».

Древнее ремесло всем желающим продемонстрирует Владимир Юрьев – известный фольклорист, участник ансамбля «Воскресенье».

- Навыки плетения Владимир почерпнул у 90-летней Марии Михайловны Суховой из села Преображеновка. Кроме нее, лапти в Липецкой области уже не плетет никто. Когда-то общеизвестный промысел находится на грани исчезновения, - отмечают в «Музее живой истории».
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#мастер-класс #музей

Комментарии (1)

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смердячий смерд

56 секунд назад
Лапти - единственная правильная обувь в городе грёбаных бордюров. Покупать хорошую обувь невыгодно - грязь, лужи, бордюры. Бояре же все в иноземных повозках свои телеса передвигают, они то не в курсе, они то государевы думы думают, а мы не ценим.
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