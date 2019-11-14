Липчан научат плести лапти

Музей приглашает горожан на мастер-класс.

В ближайшую субботу, 16 ноября, в Липецке состоится мастер-класс по плетению лаптей, сообщают организаторы. Мастер-класс состоится на базе «Музея живой истории» (филиал дома творчества «Октябрьский» на Стаханова 39) с 15.00. до 17.00. в рамках проекта «Ерошкина изба».



Древнее ремесло всем желающим продемонстрирует Владимир Юрьев – известный фольклорист, участник ансамбля «Воскресенье».



- Навыки плетения Владимир почерпнул у 90-летней Марии Михайловны Суховой из села Преображеновка. Кроме нее, лапти в Липецкой области уже не плетет никто. Когда-то общеизвестный промысел находится на грани исчезновения, - отмечают в «Музее живой истории».