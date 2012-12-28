521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
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521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Происшествия
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сегодня, 18:37
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«Лада» вылетела с дороги снеся мусорные баки
Водитель госпитализирован.
— В 01:40 в районе дома №153 по улице Ленинская села Каликино Добровского округа, 42-летний водитель «Лады» допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области,
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