«Лада» вылетела с дороги снеся мусорные баки

Водитель госпитализирован.

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Сегодня ночью в Каликино водитель «Лады» снес мусорные баки с обочины дороги и оказался в посадках.— В 01:40 в районе дома №153 по улице Ленинская села Каликино Добровского округа, 42-летний водитель «Лады» допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области,