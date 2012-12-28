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На Студеновском мосту открыто движение по двум полосам
Общество
«Лада» вылетела с дороги снеся мусорные баки
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сегодня, 18:37
11

«Лада» вылетела с дороги снеся мусорные баки

Водитель госпитализирован.

Сегодня ночью в Каликино водитель «Лады» снес мусорные баки с обочины дороги и оказался в посадках.

— В 01:40 в районе дома №153 по улице Ленинская села Каликино Добровского округа, 42-летний водитель «Лады» допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован, — сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области,
ДТП.
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Зачем
4 минуты назад
покрепче, из бетона..? Что бы в них слепые, глухие и пьяные пешедятлы падали?
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для безопасности
13 минут назад
надо больше баков вдоль дорог ставить, желательно покрепче, из бетона..
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Автохам
35 минут назад
Поколение Пепси никогда не умело ездить.
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Липчанин
42 минуты назад
Насмотрятся фильмов типа Форсаж, и начинают творить дичь.
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нищий
42 минуты назад
раньше столбы перебегали теперь баки
Ответить
Сселки
52 минуты назад
Опять обкуренные активизировались?
Ответить
головатрвмолог
55 минут назад
Спорткар головного мозга, тут и зима не поможет.
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Фокс
56 минут назад
Пока зелёный бак пустой, сразу туда эту машину и засунуть. Нельзя загрязнять окружающую среду, тем более пятницу и субботу
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Садовод
58 минут назад
"....водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован". Надеюсь, сегодня дежурит больница в Плеханово
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Фокс
сегодня, 18:43
Самый свирепый спорткар на сегодняшний день, пока проклятые буржуины не вернулись на наш рынок
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