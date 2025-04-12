К бюсту Гагарина в Липецке возложили цветы

В Липецке учились 30 космонавтов.





В Липецке проходили обучение в разное время 30 будущих и уже побывавших на орбите космонавтов. Евгений Леонов обучался в Липецке дважды – по лунной программе и переучивался на пилотирование МиГ-21.



Переучивался в Липецке и второй космонавт планеты Герман Титов. Липецкая область – родина космонавта Сергея Трещева, который родился в Становлянском районе. А для космонавтов Анатолия Филипченко и Владимира Шаталова путь в небо начинался в Липецке еще в школьном возрасте – они учились



Фото пресс-службы администрации Липецка В Липецке проходили обучение в разное время 30 будущих и уже побывавших на орбите космонавтов. Евгений Леонов обучался в Липецке дважды – по лунной программе и переучивался на пилотирование МиГ-21.Переучивался в Липецке и второй космонавт планеты Герман Титов. Липецкая область – родина космонавта Сергея Трещева, который родился в Становлянском районе. А для космонавтов Анатолия Филипченко и Владимира Шаталова путь в небо начинался в Липецке еще в школьном возрасте – они учились в 6-й спецшколе ВВС на Соколе.

Сегодня в Липецке к бюсту первому космонавту Юрию Гагарину, в одноименном сквере возложили цветы служащие авиацентра, школьники и сотрудники администрации города.Бюст Юрия Гагарина был установлен в Липецке в 2011 году в рамках проекта «Гагаринский старт».