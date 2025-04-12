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271
сегодня, 12:18
5

К бюсту Гагарина в Липецке возложили цветы

В Липецке учились 30 космонавтов.

Сегодня в Липецке к бюсту первому космонавту Юрию Гагарину, в одноименном сквере возложили цветы служащие авиацентра, школьники и сотрудники администрации города.

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Бюст Юрия Гагарина был установлен в Липецке в 2011 году в рамках проекта «Гагаринский старт».

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В Липецке проходили обучение в разное время 30 будущих и уже побывавших на орбите космонавтов. Евгений Леонов обучался в Липецке дважды – по лунной программе и переучивался на пилотирование МиГ-21.

Переучивался в Липецке и второй космонавт планеты Герман Титов. Липецкая область – родина космонавта Сергея Трещева, который родился в Становлянском районе. А для космонавтов Анатолия Филипченко и Владимира Шаталова путь в небо начинался в Липецке еще в школьном возрасте – они учились  в 6-й спецшколе ВВС на Соколе.

Фото пресс-службы администрации Липецка

День космонавтики
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Безмасочник
18 минут назад
И что он дал нам, простым людям, этот космос, за 65 лет? Есть страны, которые никогда туда не летали, а жили и живут во много крат лучше нас.
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Символично
18 минут назад
Да, наверное, этот день становится не только днем памяти первого космонавта, но и днем памяти всей Российской космонавтики. И это действительно печально.
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Р
43 минуты назад
Капиталисты просрали всю космонавтику как и науку
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Лиза
55 минут назад
Всех с днём космонавтики!
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Безмасочник
сегодня, 12:35
Я тоже в детстве мечтал стать космонавтом. И вот на старости лет ищу по помойкам еду.
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