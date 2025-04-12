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521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
Общество
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сегодня, 12:18
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К бюсту Гагарина в Липецке возложили цветы
В Липецке учились 30 космонавтов.
Бюст Юрия Гагарина был установлен в Липецке в 2011 году в рамках проекта «Гагаринский старт».
В Липецке проходили обучение в разное время 30 будущих и уже побывавших на орбите космонавтов. Евгений Леонов обучался в Липецке дважды – по лунной программе и переучивался на пилотирование МиГ-21.
Переучивался в Липецке и второй космонавт планеты Герман Титов. Липецкая область – родина космонавта Сергея Трещева, который родился в Становлянском районе. А для космонавтов Анатолия Филипченко и Владимира Шаталова путь в небо начинался в Липецке еще в школьном возрасте – они учились в 6-й спецшколе ВВС на Соколе.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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