Общество

сегодня, 16:10

Нижний парк разрыт вдоль и поперек, и света в конце туннеля не видно

20 1213
#Нижний парк
1
Нижний парк разрыт вдоль и поперек, и света в конце туннеля не видно

Подрядчик обещает уложить тротуарную плитку в главном парке Липецка даже в мороз без ущерба качеству.

- Свобода, простота, красота, - так сформулировала концепцию реконструкции Нижнего парка глава Липецка Евгения Уваркина, которая проинспектировала ход работ по его благоустройству вместе с главой региона Игорем Артамоновым в сентябре.

f9bee4365d8c56b04ae6fc068d503fd9.jpg

Прошло два месяца. Сегодня корреспондент GOROD48 решил посмотреть на то, сделано в старейшем парке города, которому в этом году было обещано второе рождение. И он увидел обещанные Евгенией Уваркиной свободу и простоту, но без красоты: закрытый на реконструкцию летом парк до сих пор разрыт вдоль и поперек!

20191113_121342.jpg

20191113_120633.jpg

Летом, во время первого этапа реконструкции, ООО «Стройотдел» установил новые гранитные ступени на входах, разбитый асфальт и старую тротуарную плитку поменял на новую вокруг часовни на улице Карла Маркса и «домика Петра Первого».

В августе уже новый подрядчик, ООО «Квант», приступил ко второму этапу реновации парка. Он включает в себя работы в створе двух аллей, которые расходятся от фонтана-липы и на территории, прилегающая к улице Карла Маркса. Под благоустройство попали 14 га парка: от центрального входа до «Зеленого театра». Вместо старой эстрады, которая уже снесена, построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома, а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны новые локации для отдыха и активного досуга - экотропа, возрожденная танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фуд-корты и другие решения.  Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.

Рвы, канавы, ямы с водой. Груды срытой земли и привезенного песка. Пустота на месте аттракционов и штабеля стройматериалов. Бухты кабеля. Еще не закончены работы по бетонированию оснований под тротуарную плитку (работа необходима для того, чтобы искусственное покрытие не утонуло в грязи, ведь парк находится в самой низменной части города). Рабочие, которые мостят из плитки двух размеров тротуары.

20191113_115904.jpg

20191113_115825.jpg

20191113_120024.jpg

Успеют ли строители закончить пешеходные дорожки к морозам, которые могут грянуть в любой день?

- Да, обещают заморозки. Но днем-то до плюс десяти! Так что плитку мы уложим до конца года в любом случае. И все необходимые технологии будут соблюдены, - оптимистично заверяет Андрей Токарев, руководитель ООО «Квант».

20191113_120411.jpg

20191113_120701.jpg

20191113_121121.jpg

В другой организации, субподрядной, говорят о том, что в случае наступления отрицательных температур вместо песка будет использован гранитный отсев как подушка под плиточное покрытие. В отличие от песка он не смерзается. В этой организации тоже оптимистично смотрят на исполнение контракта, утешая себя тем, что самые трудоемкие земляные работы - по осушению попавшей в работу этого года территории парка и по укладке электрокабеля - уже сделаны.

В парке корреспондент GOROD48 встретил представителя заказчика - начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Сергея Алпатова. На вопросы относительно сроков исполнения муниципального контракта и качества выполненных работ он отвечать отказался. В свою очередь в администрации Липецка нас заверили, что к концу декабря в парке будут сделаны все предусмотренные обязательствами подрядной организации работы.

Реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 млн рублей.

И это, как говорил Леня Голубков, только начало.

- В следующем году Нижний парк ждет третий этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана не только большая фестивальная площадка, но и появятся современные аттракционы. Там же будет обустроена зона барбекю, - сказала на сентябрьском рандеву губернатору Игорю Артамонову глава Липецка Евгения Уваркина.

В мэрии обсуждают концепцию пешеходной экотропы и велосипедной дорожки длиной в километр, которые соединят Нижний парк с Верхним парком. Но не надо останавливаться: Игорь Артамонов настаивает на том, чтобы связать велосипедной и пешеходной дорожками Нижний и Верхний парки с городской набережной.

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
20 1213
#Нижний парк
1

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама-анархия

3 минуты назад
И к проверяющим и администрации парка еще вопрос - почему нет инфостенда, кто ведет работы, кто ответственный? На щитах просто написано - реконструкция и ремонт, как будто и так непонятно! А кто ведет работы, срок исполнения, ответсвенные со стороны исполнителя и заказчика - где эта информация? боитесь жалоб или просто пофиг на правила?
ответить

Я

4 минуты назад
А нафига там плитка? Асфальт уложить намного быстрее.
ответить

матвей

6 минут назад
Да Уваркина со своими обязанностями не справляется , ума и образования не хватает , надо делать выводы. Развал везде и всюду , город как при Иванове , в мусоре и разрухе , а время идет , дети растут , старики умирают , когда же нам прикажет мама жить то.
ответить

весёлый

6 минут назад
морозов пока нет ,надо пахать круглосуточно
ответить

весёлый

6 минут назад
Главное ,чтобы плитка весной не потекла,если гарантию дают ,пускай делают ,если хотят переделывать
ответить

Всё зависит от нас

16 минут назад
Сколько вообще этот бардак будет продолжаться?! А потом удивляемся, почему у нас люди такие угрюмые?! Да потому что надоело смотреть на дерьмо, которое творится вокруг! Сил уже просто больше нет!!!!!!
ответить

Вопросов много

20 минут назад
Хотелось бы узнать, зачем там ходят эти многочисленные представители заказчика? Они контролируют качество работ, технологии и СНИПы, соблюдение сроков производства работ или просто отбывают номер? Почему ни один объект в городе не сдан в установленный договором срок? Почему подрядчики не наказаны? Кто конкретно понес ответственность за все эти безобразия? Кто наказан, уволен, привлечен к уголовной ответственности?
ответить

Справедливости! Здесь и сейчас!

20 минут назад
Етить-колотить! Кто-то сомневался, что при губошлёпкиной будет по-другому?! Они меняются в креслах, только по сути ничего не меняется. Каменный Лог, Катящиеся камни, метро (на * конец скоростной трамвай), третий мостовой переход, дорога от Карла Маркса до Студеновской, Набережная - где всё это?!!!! Обещали уже сколько лет всё это?! Теперь и Нижний парк разворочали - место, где жители города любили проводить время вместе с семьями, друзьями, родственниками. Обещали аттракционы весной. Вангую, что в следующем году их там не будет и в помине!Нам тут жить!!! Это иные тут только находятся, а отдыхать ездят туда, где у них недвижимость прикуплена и где их дети учатся. Разворотили со своими экспериментами островок тишины и спокойствия! До чего же обидно за Нижний парк и жалко.
ответить

Мама-анархия

26 минут назад
Спросите у господина Алпатова, почему рабочие так безобразно обращаются с деревьями - месяц назад знакомая видела, как там корни разрывает техника! Позвонила в администрацию парка - там разводят руками: сами постоянно ругаемся, но повлиять не можем, работы на контроле у управления. Что это за контроль такой бесконтрольный? К концу реконструкции от старых, но таких красивых деревьев что-нибудь останется. Обновления хорошо, но к зелени надо тоже бережно относиться. Узбекам, понятно, пофиг - уедут в свою пустыню, а нам здесь жить.
ответить

Лять пожалуйста

27 минут назад
Оставьте все в покое и наче Пичужина превратится в одну большую стройку на долго.. все хватит намодернизировались уже достаточно
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Новогоднюю елку на площади Петра украсят 500 шаров и звезда в 2,5 метра
#Новый год
2
Новогоднюю елку на площади Петра украсят 500 шаров и звезда в 2,5 метра

22 минуты назад

Общество
Легендарный партизан Сидор Ковпак ожидал переброски за линию фронта в Добровском районе
#Ковпак #Трубетчино
Легендарный партизан Сидор Ковпак ожидал переброски за линию фронта в Добровском районе

23 минуты назад

Общество
На нескольких улицах Липецка отключат воду
#отключение воды
На нескольких улицах Липецка отключат воду

сегодня, 16:19

Общество
За 100 бутылок водки предприниматель из Краснинского района заплатит 100 000 рублей
#штраф #торговля #алкоголь
2
За 100 бутылок водки предприниматель из Краснинского района заплатит 100 000 рублей

сегодня, 15:49

Общество
Школьница осталась без отдыха из-за вшей
#путевка #санаторий #вши
17
Школьница осталась без отдыха из-за вшей

сегодня, 15:18

Общество
Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты
#компьютеризация
6
Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты

сегодня, 12:45

Общество