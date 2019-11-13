Общество
сегодня, 16:10
Нижний парк разрыт вдоль и поперек, и света в конце туннеля не видно
20 1213
Подрядчик обещает уложить тротуарную плитку в главном парке Липецка даже в мороз без ущерба качеству.
- Свобода, простота, красота, - так сформулировала концепцию реконструкции Нижнего парка глава Липецка Евгения Уваркина, которая проинспектировала ход работ по его благоустройству вместе с главой региона Игорем Артамоновым в сентябре.
Прошло два месяца. Сегодня корреспондент GOROD48 решил посмотреть на то, сделано в старейшем парке города, которому в этом году было обещано второе рождение. И он увидел обещанные Евгенией Уваркиной свободу и простоту, но без красоты: закрытый на реконструкцию летом парк до сих пор разрыт вдоль и поперек!
Летом, во время первого этапа реконструкции, ООО «Стройотдел» установил новые гранитные ступени на входах, разбитый асфальт и старую тротуарную плитку поменял на новую вокруг часовни на улице Карла Маркса и «домика Петра Первого».
В августе уже новый подрядчик, ООО «Квант», приступил ко второму этапу реновации парка. Он включает в себя работы в створе двух аллей, которые расходятся от фонтана-липы и на территории, прилегающая к улице Карла Маркса. Под благоустройство попали 14 га парка: от центрального входа до «Зеленого театра». Вместо старой эстрады, которая уже снесена, построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома, а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны новые локации для отдыха и активного досуга - экотропа, возрожденная танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фуд-корты и другие решения. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.
Рвы, канавы, ямы с водой. Груды срытой земли и привезенного песка. Пустота на месте аттракционов и штабеля стройматериалов. Бухты кабеля. Еще не закончены работы по бетонированию оснований под тротуарную плитку (работа необходима для того, чтобы искусственное покрытие не утонуло в грязи, ведь парк находится в самой низменной части города). Рабочие, которые мостят из плитки двух размеров тротуары.
Успеют ли строители закончить пешеходные дорожки к морозам, которые могут грянуть в любой день?
- Да, обещают заморозки. Но днем-то до плюс десяти! Так что плитку мы уложим до конца года в любом случае. И все необходимые технологии будут соблюдены, - оптимистично заверяет Андрей Токарев, руководитель ООО «Квант».
В другой организации, субподрядной, говорят о том, что в случае наступления отрицательных температур вместо песка будет использован гранитный отсев как подушка под плиточное покрытие. В отличие от песка он не смерзается. В этой организации тоже оптимистично смотрят на исполнение контракта, утешая себя тем, что самые трудоемкие земляные работы - по осушению попавшей в работу этого года территории парка и по укладке электрокабеля - уже сделаны.
В парке корреспондент GOROD48 встретил представителя заказчика - начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Сергея Алпатова. На вопросы относительно сроков исполнения муниципального контракта и качества выполненных работ он отвечать отказался. В свою очередь в администрации Липецка нас заверили, что к концу декабря в парке будут сделаны все предусмотренные обязательствами подрядной организации работы.
Реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 млн рублей.
И это, как говорил Леня Голубков, только начало.
- В следующем году Нижний парк ждет третий этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана не только большая фестивальная площадка, но и появятся современные аттракционы. Там же будет обустроена зона барбекю, - сказала на сентябрьском рандеву губернатору Игорю Артамонову глава Липецка Евгения Уваркина.
В мэрии обсуждают концепцию пешеходной экотропы и велосипедной дорожки длиной в километр, которые соединят Нижний парк с Верхним парком. Но не надо останавливаться: Игорь Артамонов настаивает на том, чтобы связать велосипедной и пешеходной дорожками Нижний и Верхний парки с городской набережной.
Прошло два месяца. Сегодня корреспондент GOROD48 решил посмотреть на то, сделано в старейшем парке города, которому в этом году было обещано второе рождение. И он увидел обещанные Евгенией Уваркиной свободу и простоту, но без красоты: закрытый на реконструкцию летом парк до сих пор разрыт вдоль и поперек!
Летом, во время первого этапа реконструкции, ООО «Стройотдел» установил новые гранитные ступени на входах, разбитый асфальт и старую тротуарную плитку поменял на новую вокруг часовни на улице Карла Маркса и «домика Петра Первого».
В августе уже новый подрядчик, ООО «Квант», приступил ко второму этапу реновации парка. Он включает в себя работы в створе двух аллей, которые расходятся от фонтана-липы и на территории, прилегающая к улице Карла Маркса. Под благоустройство попали 14 га парка: от центрального входа до «Зеленого театра». Вместо старой эстрады, которая уже снесена, построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров - на месте автодрома, а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. Липчанам обещаны новые локации для отдыха и активного досуга - экотропа, возрожденная танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фуд-корты и другие решения. Подрядчик должен проложить новые коммуникации, установить современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, новые скамейки и урны.
Рвы, канавы, ямы с водой. Груды срытой земли и привезенного песка. Пустота на месте аттракционов и штабеля стройматериалов. Бухты кабеля. Еще не закончены работы по бетонированию оснований под тротуарную плитку (работа необходима для того, чтобы искусственное покрытие не утонуло в грязи, ведь парк находится в самой низменной части города). Рабочие, которые мостят из плитки двух размеров тротуары.
Успеют ли строители закончить пешеходные дорожки к морозам, которые могут грянуть в любой день?
- Да, обещают заморозки. Но днем-то до плюс десяти! Так что плитку мы уложим до конца года в любом случае. И все необходимые технологии будут соблюдены, - оптимистично заверяет Андрей Токарев, руководитель ООО «Квант».
В другой организации, субподрядной, говорят о том, что в случае наступления отрицательных температур вместо песка будет использован гранитный отсев как подушка под плиточное покрытие. В отличие от песка он не смерзается. В этой организации тоже оптимистично смотрят на исполнение контракта, утешая себя тем, что самые трудоемкие земляные работы - по осушению попавшей в работу этого года территории парка и по укладке электрокабеля - уже сделаны.
В парке корреспондент GOROD48 встретил представителя заказчика - начальника МКУ «Управление строительства Липецка» Сергея Алпатова. На вопросы относительно сроков исполнения муниципального контракта и качества выполненных работ он отвечать отказался. В свою очередь в администрации Липецка нас заверили, что к концу декабря в парке будут сделаны все предусмотренные обязательствами подрядной организации работы.
Реконструкция первого и второго этапа Нижнего парка в этом году обойдутся федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 млн рублей.
И это, как говорил Леня Голубков, только начало.
- В следующем году Нижний парк ждет третий этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана не только большая фестивальная площадка, но и появятся современные аттракционы. Там же будет обустроена зона барбекю, - сказала на сентябрьском рандеву губернатору Игорю Артамонову глава Липецка Евгения Уваркина.
В мэрии обсуждают концепцию пешеходной экотропы и велосипедной дорожки длиной в километр, которые соединят Нижний парк с Верхним парком. Но не надо останавливаться: Игорь Артамонов настаивает на том, чтобы связать велосипедной и пешеходной дорожками Нижний и Верхний парки с городской набережной.
20 1213
Мама-анархия
Я
матвей
весёлый
весёлый
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Мама-анархия
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