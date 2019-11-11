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Липецкая область сэкономила 2,2 млрд рублей
Тендеры государственных и муниципальных учреждений завершаются самым существенным среди регионов Центрального Черноземья понижением итоговой суммы контракта.
Среди регионов Центрального Черноземья больше всего на госзакупках сэкономила Воронежская область — 3,08 млрд рублей. Но там средний дисконт поставщиков составил всего 5,46%. Чиновники Белгородской области смогли сэкономить 1,44 млрд рублей (относительная экономия — 3,35%), Курской области — 1,43 млрд рублей (6,23%). Меньше всего и в плане суммы, и относительной экономии показывает Тамбовская область — 1,28 млрд рублей и 2,59%, соответственно.
С начала 2019 года по данным информационной системы торгов в Липецкой области было заключено 32 254 контракта на общую сумму свыше 27 млрд рублей. Самым крупным лотом оказалась реконструкция проспекта Победы - 952 711 579 рублей.