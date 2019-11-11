Липецкая область сэкономила 2,2 млрд рублей

Тендеры государственных и муниципальных учреждений завершаются самым существенным среди регионов Центрального Черноземья понижением итоговой суммы контракта.

Экономия при заключении контрактов по всей России в 2019 году достигла 289,18 млрд рублей, сообщается на сайте государственных закупок РФ. Менее процента от общей экономии пришлось на Липецкую область. С начала года регион при проведении тендеров сумел сэкономить 2,2 млрд рублей. Относительная экономия при заключении контракта достигает 8,12%. Она складывается из разницы максимальной суммы тендера и суммы подписанного контракта на товары или услуги.Среди регионов Центрального Черноземья больше всего на госзакупках сэкономила Воронежская область — 3,08 млрд рублей. Но там средний дисконт поставщиков составил всего 5,46%. Чиновники Белгородской области смогли сэкономить 1,44 млрд рублей (относительная экономия — 3,35%), Курской области — 1,43 млрд рублей (6,23%). Меньше всего и в плане суммы, и относительной экономии показывает Тамбовская область — 1,28 млрд рублей и 2,59%, соответственно.С начала 2019 года по данным информационной системы торгов в Липецкой области было заключено 32 254 контракта на общую сумму свыше 27 млрд рублей. Самым крупным лотом оказалась реконструкция проспекта Победы - 952 711 579 рублей.