Городище перекопали

Но должно стать еще лучше.

На территории общественного пространства Городище начаты работы по монтажу системы полива газона. Сейчас Городище выглядит как подготовленное к бою поле – газон разрыт траншеями, периметр огражден сигнальными лентами. В администрации парка Победы, в ведомстве которого находится общественное пространство, не смогли сообщить деталей и обоснования проводимых работ.



Вместе с этим известно, что работы по обеспечению Городища автоматизированной система полива газона, который этим летом не радовал глаз своей зеленью, обошлись парку в 2 878 571 рубль. Выполнение услуг без торгов поручили ИП Боев Альберт Александрович. У подрядчика есть время до 20 декабря, чтобы закончить все работы. Какие-либо детали по объему услуг и качеству материалов в документации к контракту не сообщаются.









