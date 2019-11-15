Общество

36 минут назад

Городище перекопали

10 450
#газон #полив #Городище
Городище перекопали

Но должно стать еще лучше.

На территории общественного пространства Городище начаты работы по монтажу системы полива газона. Сейчас Городище выглядит как подготовленное к бою поле – газон разрыт траншеями, периметр огражден сигнальными лентами. В администрации парка Победы, в ведомстве которого находится общественное пространство, не смогли сообщить деталей и обоснования проводимых работ.

Вместе с этим известно, что работы по обеспечению Городища автоматизированной система полива газона, который этим летом не радовал глаз своей зеленью, обошлись парку в 2 878 571 рубль. Выполнение услуг без торгов поручили ИП Боев Альберт Александрович. У подрядчика есть время до 20 декабря, чтобы закончить все работы. Какие-либо детали по объему услуг и качеству материалов в документации к контракту не сообщаются.




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10 450
#газон #полив #Городище

Комментарии (10)

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Позор

5 минут назад
На охрану школ денег нет, для говнодища, сколько угодно.
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весёлый

6 минут назад
Площадь: от 100 соток Цена: 7 900 руб. за сотку
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весёлый

10 минут назад
Если это основная трасса ,то глубина 1,5 метра
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весёлый

14 минут назад
Система автополива копается глубиной 2о см ,перед морозами система сливается ,гарантия 5о лет ,кто этим, вообще,занимается, подписывая контракты
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Молодцы супер

16 минут назад
АХАХА. Я про полив говорил когда еще работы шли.
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Эх

17 минут назад
Пыздют прям в наглую , на глазах
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Продажная прокуратура, ау...

26 минут назад
3 ляма за систему полива? Пипец,полный. И почему не было торгов?
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Где?

29 минут назад
периметр огражден сигнальными лентами
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Вообще уже не смешно

31 минуту назад
Нашли место для бесконечного воровства денег.
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Сталин

32 минуты назад
Нахрена разрыли?вернуть как было !!!
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