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Происшествия
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
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Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника мэрии Ельца
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Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй

Рассказываем, где и как найти себе великолепные занятия на уикенд.

Тысяча ласковых слов

Как обычно, начинаем с музыки. Известный липецкий музыкант Эдуард Беспяткин в дуэте с гитаристом Дмитрием Филатовым исполнил песню «Тысячу ласковых слов скажи» на концерта в АРТ-пространстве «Модное место».

Видео Аркадия Свиридова.


Весенний дождь

Весна всё-таки решила вернуться в Липецк. В субботу днём будет 9-11, в воскресенье – 8-10 градусов тепла. В течение обоих дней будут приниматься дожди.

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Большое отключение воды

Когда лучше десятки улиц оставить без элементарных удобств? Конечно, на выходных, чтобы все знали – коммунальщики работают, не покладая рук! В субботу, 12 апреля, с 10:00 и до конца ремонтных работ в державе, первой вышедшей в космос, проведут день без холодной воды:

ул. 4-й Пятилетки, 5, 6, 7,8, 10;
ул. 30 лет Октября, 2;
ул. Амурская, 2, 4;
ул. Гагарина, 9, 6, 8, 10, 15, 13;
ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;
ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б;
ул. Интернациональная, 0, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71;
ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а, 23;
ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
ул. Орловская, 31;
ул. Папина, 6, 8, 9, 17, 17б;
ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;
ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 26, 25;
ул. Ю. Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;
пр-т Победы, 22;

Придётся терпеть и жителям частного сектора на улицах: 4-ой Пятилетки, Буденного, Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, Железнодорожной, Зоологической, Индустриальной, К. Либкнехта, Ковалева, Короленко, Кротевича, Куйбышева, Орловской, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственной, Пролетарской, Радищева, Репина, Речной, Римского-Корсакова, Садовой, Сафонова, Свободный Сокол, Свердлова, Сенной, Смоленской, Сурикова, Сырской, Щорса, Энтузиастов, в переулках Адмирала Нахимова, Адмирала Ушакова, Антипова, Луначарского, Янкина.

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13 апреля холодную воду отключат с 9:00 по адресам:

ул. Московская, 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;
пр-д Кувшинова, 7, 10.

Отключение света

В День космонавтики с 9:00 до 18:00 отключат электричество в домах:

ул. Базарная, 3а, 3б, 3г;
ул. Почтовая, 17;
ул. Ударников, 13;
ул. Юношеская, 1, 1/1, 1/2, 5.

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13 апреля с 9:00 до 19:00 обесточат улицу Студёновскую.

День космонавтики

Полёт первого человека в космос – одна из главных российских скреп. Мы первые! К слову, американский астронавт Алан Шепард полетел к звездам уже 5 мая 1961 года, т.е. спустя три недели после запуска Гагарина – много это или мало по меркам галактической вечности решайте сами. И настолько ли велико было преимущество СССР в освоении космоса перед американцами шесть десятилетий назад? И кто лидер в космической отрасли в XXI веке?

Космос – предмет нашей особой гордости. Договоры о сотрудничестве в этой сфере между Россией, Зимбабве и Ираном – наглядное тому подтверждение.

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Сегодня в Липецке, конечно, будут праздновать. В 12:30 возле торгового центра на улице Советской начнётся «космическая» анимационная программа, а также аквагрим. В 13:00 жителям великой космической державы покажут техническое чудо – 3D-принтер.

Юра, всё было не зря!

Под открытым небом

Вот мы и дожили до очередных праздников на свежем воздухе. Семейно-анимационная программа (6+) начнётся в парке Победы в 11:00, а в Быхановом саду – в 17:00.

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Поэты-фронтовики

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) своя атмосфера, в День космонавтики в 12:00 здесь откроют выставку посвящённая липецким поэтам-фронтовикам Борису Котову, Павлу Шубину, Борису Цветаеву, Ивану Батракову (6+).

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К слову – сможете припомнить строчку хотя бы одного из них? Если нет – бегом на выставку, которая продлится до 1 июня.

Премьера в филармонии

Липецкая государственная филармония 12 апреля в 12:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) представляет премьеру мюзикла «Дочь дракона» (12+).

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Фото vk.com/unionzal

Постановка Олеси Ростовской по мотивам древней японской сказки «Урасима Таро». Играет оркестр русских народных инструментов (главный дирихёр Василий Моисеенко), в ролях липецкие музыкальные «примы» Анастасия Пименова, Сергей Колесник и другие.

Курские песни по новому

12 апреля в 18:00 на сцене «Униона» выступит вокальный ансамбль «Русский стиль» Курской государственной филармонии (руководитель Виктория Прохорова). Они представят традиционные песни соловьиного края в современной обработке.

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Для самых маленьких

В воскресенье, 13 апреля, филармония будет ждать юных зрителей в «Унионе» на занятия для самых маленьких «Тайна музыкальной планеты» (0+). Уроки проведёт музыковед Юлия Моисеенко.

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Фото vk.com/unionzal

Уроки состоятся дважды – в 11:00 и в 12:30.

Вечер страшных историй

В ударе на выходных будет культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). 12 апреля в 16:02 начнётся вечер страшных историй (12+).

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В темноте хозяйка библиотеке Дина Кюнбергер будет читать рассказ Алексея Толстого «Смерть вурдалака», а артист Михаил Суходолов на слабо подсвеченной сцене сыграет все роли. Обещают, что будет ну очень жутко!

Пылающий дэнс

В тот же день в 19:03 в «Библиотеке» зажжёт кавер-группа MMDance (16+).

Каверы на любимые хиты всех времен, от ностальгических старых треков до последних музыкальных новинок.

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Здесь и вверху фото vk.com/vbiblioteku.

Игровая суббота

В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а) по субботам традиционно играют в настольные игры. В 11:30 очередные испытания ждут и тебя (12+).

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Будут прокачивать навыки в «Бонанзе» и «7 чудес: дуэль», а также сыграем в «Руммикуб» и «Город счастья». Но и в другие любимые игры тоже будут играть. Приходи и со своей командой или в одиночку, чтобы стать частью сборной, которую сформируют прямо на ходу.

Кино

Галерея современного искусства «Буксир» 12 апреля в 18:30 приглашает на большой кинопоказ фильма «Алиса в стране чудес» США, Великобритания, Италия, 2010. Фэтнези. Режиссёр Тим Бёртон (6+).

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Кадр из фильма

Театры

Репертуар липецких театров на выходные. В Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74):

12 апреля в 11:00 и в 13:00 «Храбрый портняжка» (6+);
13 апреля в 11:00 «Сонин секрет» (6+).

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого:

12 апреля в 11:00 «Сокровища капитана Флинта» (6+);
12 апреля в 18:00 «Онегин» (16+);
13 апреля в 14:00 и в 18:00 «Ученик колдуна» (12+).

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В Липецком драматическом театре

12 апреля в 18:00 «Здравствуйте, я ваша тётя» (16+);
13 апреля в 18:00 «Примадоны» (16+).

Дорогие липчане! С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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Комментарии (1)

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Бабка Первая
11 минут назад
Ой, да ладно принижаться-то. Полёт Шепарда длился 15 минут 28 секунд. И первопроходцы в космос - мы, советские люди, ещё с запуска спутника в 1957 году.
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