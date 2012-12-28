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Общество
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13 минут назад
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 13 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в доме № 53 по улице Октябрьской.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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