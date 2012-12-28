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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
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108
13 минут назад

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 13 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в доме № 53 по улице Октябрьской.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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