Происшествия

43 минуты назад

Разбивший дверь горсовета мужчина заплатил 1 000 рублей

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#штраф #хулиганство
Разбивший дверь горсовета мужчина заплатил 1 000 рублей

Лишится ли хулиган более крупной суммы — решат в мэрии Липецка.

31-летний мужчина, который в ночь на 7 ноября  разбил стекло двери в здании городского Совета депутатов Липецка, заплатил штраф за свою выходку. Суд назначил ему взыскание в 1 000 рублей. Мотивов своей хулиганской выходки липчанин так и не объяснил, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Помимо этого, мужчина может лишиться более крупной суммы. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, которая распоряжается зданием горсовета и следит за его состоянием, городская администрация имеет право заявить на мужчину иск о возмещении имущественного вреда. Вопрос о том, будут городские чиновники подавать иск или нет, пока решается.
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#штраф #хулиганство

Комментарии (2)

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Виктор

5 минут назад
Не буду платить этим * ни копейки, говном эту дверь обмажет.
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Заваркина

26 минут назад
Я сама его попросила об этом.
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