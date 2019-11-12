Происшествия
43 минуты назад
Разбивший дверь горсовета мужчина заплатил 1 000 рублей
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Лишится ли хулиган более крупной суммы — решат в мэрии Липецка.
31-летний мужчина, который в ночь на 7 ноября разбил стекло двери в здании городского Совета депутатов Липецка, заплатил штраф за свою выходку. Суд назначил ему взыскание в 1 000 рублей. Мотивов своей хулиганской выходки липчанин так и не объяснил, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Помимо этого, мужчина может лишиться более крупной суммы. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, которая распоряжается зданием горсовета и следит за его состоянием, городская администрация имеет право заявить на мужчину иск о возмещении имущественного вреда. Вопрос о том, будут городские чиновники подавать иск или нет, пока решается.
Помимо этого, мужчина может лишиться более крупной суммы. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, которая распоряжается зданием горсовета и следит за его состоянием, городская администрация имеет право заявить на мужчину иск о возмещении имущественного вреда. Вопрос о том, будут городские чиновники подавать иск или нет, пока решается.
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Виктор
Заваркина