Общество

39 минут назад

Школьница осталась без отдыха из-за вшей

3 992
#путевка #санаторий #вши
1
Школьница осталась без отдыха из-за вшей

Отчим ребенка уверен, что гнидами девочку «одарили» в школе.

В редакцию GOROD48 обратился отчим ученицы школы №16 Юрий. Его 14-летняя падчерица должна была в канун своего дня рождения отправиться на отдых в санаторий «Лесная сказка». Но у девочки нашли вшей. Из-за этого ребенок остался без ожидаемого отдыха. Юрий уверен, что вшей его падчерица подхватила в школе.

- Вшей нашли не только у нашего ребенка. То, что у ребенка гниды, подтверждено справкой медицинского осмотра, который обязательно надо проходить перед посещением санатория. В школе к осмотру детей относятся спустя рукава. Школьная медсестра признавалась нам, что могла упустить наличие вшей, так как проводила осмотр головы при собранных в хвост волосах. Но то же нарушение! - сетует Юрий.

В администрации школы №16 GOROD48 с полной уверенностью сообщили, что вшей у их школьников нет. «Мы ежемесячно проводим санитарную обработку, регулярно проводим медицинские осмотры — таких проблем у нас». Со вшами в 16-ой школе не знакомы и в департаменте образования Липецка. Туда не приходило извещений о заболевании у школьников — ни от администрации самой школы, ни от родителей учеников, ни из детских поликлиник или других медицинских учреждений.

- Это бред! То, что нас и еще одну девочку не пустили в «Лесную сказку» из-за вшей, знают в управлении социальной защиты, где выписывали путевки,- настаивает Юрий. - Получается, что отправляя ребёнка в школу, я надеюсь, что он там от всего защищён, а оказывается, что он, как раз, несёт заразу оттуда. Причём, нам известно об аналогичной ситуации в другой школе. Но все всё об этом замалчивают или пытаются перекинуть вину на родителей и других лиц.

Юрий также указывает, что его падчерица получила психологическую травму. Девочку воспитывает малоимущая мать-одиночка, и ежегодно ребенок в канун дня рождения уезжает отдыхать в санаторий — такая в семье традиция. Из-за возникшей проблемы придется менять даты пребывания в «Лесной сказке», и подросток останется без подарка в виде отдыха.
3 992
#путевка #санаторий #вши
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Соседка

5 минут назад
В школе спустя рукава следят за вшивостью детей,говорит папа а дома , за своим. ребенком совсем не следите,видно же что ребенок чешется и перед мед осмотром нормальные родители всегда сами проверяют
ответить

Анна

7 минут назад
А в школу кто несет эту заразу,.ваши же дети и несутможет это ваша дочь и принесла
ответить

Инопланетянин

27 минут назад
Вши у детей это пустяк. В аптеках есть средство один раз обработать и забудете.
ответить

Еще в рубрике

За 100 бутылок водки предприниматель из Краснинского района заплатит 100 000 рублей
#штраф #торговля #алкоголь
За 100 бутылок водки предприниматель из Краснинского района заплатит 100 000 рублей

6 минут назад

Общество
Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты
#компьютеризация
6
Больше половины липецких организаций завели собственные веб-сайты

сегодня, 12:45

Общество
В Коровино хотят построить детские сады и эстакаду к Левобережью
#публичные слушания #строительство
43
В Коровино хотят построить детские сады и эстакаду к Левобережью

сегодня, 11:23

Общество
Японский завод спорит с липецкими таможенниками
#налоги #суд
22
Японский завод спорит с липецкими таможенниками

сегодня, 09:56

Общество
Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области приказало долго жить
#оптимизация
92
Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области приказало долго жить

сегодня, 09:53

Общество
Липецкий зоопарк просит о помощи
#пожертвование #зоопарк
45
Липецкий зоопарк просит о помощи

сегодня, 09:22

Общество