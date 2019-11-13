Школьница осталась без отдыха из-за вшей

Отчим ребенка уверен, что гнидами девочку «одарили» в школе.

В редакцию GOROD48 обратился отчим ученицы школы №16 Юрий. Его 14-летняя падчерица должна была в канун своего дня рождения отправиться на отдых в санаторий «Лесная сказка». Но у девочки нашли вшей. Из-за этого ребенок остался без ожидаемого отдыха. Юрий уверен, что вшей его падчерица подхватила в школе.



- Вшей нашли не только у нашего ребенка. То, что у ребенка гниды, подтверждено справкой медицинского осмотра, который обязательно надо проходить перед посещением санатория. В школе к осмотру детей относятся спустя рукава. Школьная медсестра признавалась нам, что могла упустить наличие вшей, так как проводила осмотр головы при собранных в хвост волосах. Но то же нарушение! - сетует Юрий.



В администрации школы №16 GOROD48 с полной уверенностью сообщили, что вшей у их школьников нет. «Мы ежемесячно проводим санитарную обработку, регулярно проводим медицинские осмотры — таких проблем у нас». Со вшами в 16-ой школе не знакомы и в департаменте образования Липецка. Туда не приходило извещений о заболевании у школьников — ни от администрации самой школы, ни от родителей учеников, ни из детских поликлиник или других медицинских учреждений.



- Это бред! То, что нас и еще одну девочку не пустили в «Лесную сказку» из-за вшей, знают в управлении социальной защиты, где выписывали путевки,- настаивает Юрий. - Получается, что отправляя ребёнка в школу, я надеюсь, что он там от всего защищён, а оказывается, что он, как раз, несёт заразу оттуда. Причём, нам известно об аналогичной ситуации в другой школе. Но все всё об этом замалчивают или пытаются перекинуть вину на родителей и других лиц.



Юрий также указывает, что его падчерица получила психологическую травму. Девочку воспитывает малоимущая мать-одиночка, и ежегодно ребенок в канун дня рождения уезжает отдыхать в санаторий — такая в семье традиция. Из-за возникшей проблемы придется менять даты пребывания в «Лесной сказке», и подросток останется без подарка в виде отдыха.