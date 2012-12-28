Полицейская собака Кира заслуженный отдых проведет в Добровском районе

Ротвейлер Кира служила в полиции 8 лет.

В феврале кинологи УМВД России по Липецкой области объявили о поиске хозяев для служебной собаки по кличке Кира, завершившей свою восьмилетнюю службу в подразделении охраны и конвоирования. На призыв откликнулись около десяти желающих, но выбор нового владельца потребовал особого подхода.Ротвейлер Кира зарекомендовала себя как надежный сотрудник — ее выносливость, острый нюх и устойчивая психика помогали в работе. Однако в этом году собака достигла предельного возраста для службы и отправилась на заслуженный отдых.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, кинологи тщательно выбирали хозяина, учитывая характер и привычки Киры. В итоге она переехала в частный дом в Добровском районе, где теперь будет жить в заботливой семье.Новый владелец прошел специальные занятия с кинологами, чтобы найти общий язык с питомцем. Сотрудники Центра кинологической службы остаются на связи и готовы помочь в адаптации.