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РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
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Общество
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29 минут назад
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Полицейская собака Кира заслуженный отдых проведет в Добровском районе
Ротвейлер Кира служила в полиции 8 лет.
Ротвейлер Кира зарекомендовала себя как надежный сотрудник — ее выносливость, острый нюх и устойчивая психика помогали в работе. Однако в этом году собака достигла предельного возраста для службы и отправилась на заслуженный отдых.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, кинологи тщательно выбирали хозяина, учитывая характер и привычки Киры. В итоге она переехала в частный дом в Добровском районе, где теперь будет жить в заботливой семье.
Новый владелец прошел специальные занятия с кинологами, чтобы найти общий язык с питомцем. Сотрудники Центра кинологической службы остаются на связи и готовы помочь в адаптации.
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