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Противоаварийные мероприятия в доме по Осеннему проезду не дали задуманного эффекта

13 521
#аварийное жилье
Противоаварийные мероприятия в доме по Осеннему проезду не дали задуманного эффекта

Сегодня вечером стало известно, что не пока удаётся укрепить перекрытия в доме на Осеннем проезде - плиты не поддаются вытягиванию.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты отмечают, что сейчас угрозы обрушения нет - в квартире с наиболее серьёзным прогибом  установлены подпорки. Впрочем, всех жителей предупредили об опасности. Им напомнили, что они могут переехать в жильё маневренного фонда или комфортабельные комнаты общежития Новолипецкого металлургического комбината.

- В понедельник мы приглашаем специалистов из Воронежа, они проведут ещё одну экспертизу. Высока вероятность, что восстановить перекрытия не удастся, в этом случае будем признавать дом аварийным, - отметил первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков.

Напомним, что в начале ноября в пятиэтажном доме по Осеннему проезду обнаружили провисание 11 плит межэтажных перекрытий. Мэрия ввела в доме режим локальной ЧС. Позже был разработан план противоавариных мероприятий, к которым строители приступили 13 ноября. Жильцы дома на встрече с представителями администрации города потребовали признать здание аварийным и предоставить всем новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.




13 521
#аварийное жилье

Комментарии (13)

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программа переселения из ветхого и аварийного

1 минуту назад
за чей счёт???
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Антон

1 минуту назад
Признают аварийным, а квартиры дадут где нибудь в Грязях, дом какой нибудь 50-г подшаманять и всё!
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Полный п

2 минуты назад
indezit, т.н. архитекторы из Омска , Челябинска занимаются проектами реноваций . Теперь воронежцы подпорки будут ставить ! Плоды 20-ти лет Царствования Литровича и его Пахарей .Блевать аж охото .
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indezit

8 минут назад
Позор. Своих специалистов нет.
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?

9 минут назад
Ждём ответа......
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Ужас

16 минут назад
Сенсей, они будут тянуть,пока беды не случиться, а потом будут бегать и ахать. Сейчас признают аварийным и поставят в очередь, минимум лет на 5
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Сенсей

23 минуты назад
Гости,ты проспорил,людям дадут квартиры.Я для тебя сюрприз приготовил,буду пороть тебя подпорками.Ты проспорил,отвечай за базар.
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Липчанин

25 минут назад
Довертятся доэксперементируют... дом быстрее рухнет...
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SiruQ

27 минут назад
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнee их mожно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано »» https://shorturl.ca/anticam прошло уже больше, чем полгода, а штpaфы с камер перестали приходить!
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Уроды,

31 минуту назад
Выдать квартиры и не заниматься ерундой! Уроды, на городище и плитку есть, а тут жизнь людей, а им по фиг.
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