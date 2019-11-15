Противоаварийные мероприятия в доме по Осеннему проезду не дали задуманного эффекта

Сегодня вечером стало известно, что не пока удаётся укрепить перекрытия в доме на Осеннем проезде - плиты не поддаются вытягиванию.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, специалисты отмечают, что сейчас угрозы обрушения нет - в квартире с наиболее серьёзным прогибом установлены подпорки. Впрочем, всех жителей предупредили об опасности. Им напомнили, что они могут переехать в жильё маневренного фонда или комфортабельные комнаты общежития Новолипецкого металлургического комбината.



- В понедельник мы приглашаем специалистов из Воронежа, они проведут ещё одну экспертизу. Высока вероятность, что восстановить перекрытия не удастся, в этом случае будем признавать дом аварийным, - отметил первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков.



Напомним, что в начале ноября в пятиэтажном доме по Осеннему проезду обнаружили провисание 11 плит межэтажных перекрытий. Мэрия ввела в доме режим локальной ЧС. Позже был разработан план противоавариных мероприятий, к которым строители приступили 13 ноября. Жильцы дома на встрече с представителями администрации города потребовали признать здание аварийным и предоставить всем новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.









