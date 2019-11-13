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Богатырская силушка: возле мэрии разворотили антивандальные скамейки

15 1065
#скамейки
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Богатырская силушка: возле мэрии разворотили антивандальные скамейки

Хулиганов ищут по записям с камер наблюдения.

Вчера днем неизвестные сломали две антивандальные скамейки напротив администрации Липецка. Неизвестные разворотили тяжелые скамьи возле ночного клуба «Маска». После разгула вандалов одна скамейка оказалась на газоне, вторая — лишилась постамента.

В ситуации поручено разобраться управлению главного смотрителя. Как сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Воронин, злоумышленников попробуют вычислить по записям с камер наблюдения.
15 1065
#скамейки
1

Комментарии (15)

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Сосед ПИВНУХИ

5 минут назад
Если здесь такое творится? То как вы объясните с пивнушками возле домов в подъездах? Ведь на это даже полиция не реагирует вовремя ( пока * а брать уже некого). И так каждый день
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Александр Баранов

14 минут назад
Пока людям не дадут достойного образования и работы, подобное будет происходить сплошь и рядом.
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Александр Баранов

16 минут назад
Вандалы, а кто породил этих вандалов? И это только начало, с каждым годом народ становится глупее и озлобленее.
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Дебилы,мля,

32 минуты назад
Может,по камерам найдут
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Не вчера,

34 минуты назад
А две недели назад их кто-то двинул...
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175F

35 минут назад
И ничего удивительного в этом нет! Этот город конченных людей, пьяная быдло так развлекается от скуки. Как говорится, сила есть - ума не надо!
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Пенсионер

37 минут назад
Сегодня пример Медведев предложил на селе строить детские сады и школы ! По моему пример опоздал , на селе нужны дома престарелых и похоронные конторы , с могильщиками на селе проблемы.
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А нафига там вообще скамейки?

38 минут назад
Кто там сидеть будет вдоль дороги в здравом уме? Только посетители маски с отходняком(( Как вегда, бездарно деньги потратили, а теперь еще их и восстанавливать надо.
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Уваркина наверное пакастничает...

44 минуты назад
Ну значит такие антивандальные. Наверное только по смете и зачет там вообще эти гробики?
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23 - - - 1

47 минут назад
Пьяная быдло так развлекается!
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