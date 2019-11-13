Богатырская силушка: возле мэрии разворотили антивандальные скамейки

Хулиганов ищут по записям с камер наблюдения.

Вчера днем неизвестные сломали две антивандальные скамейки напротив администрации Липецка. Неизвестные разворотили тяжелые скамьи возле ночного клуба «Маска». После разгула вандалов одна скамейка оказалась на газоне, вторая — лишилась постамента.



В ситуации поручено разобраться управлению главного смотрителя. Как сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Воронин, злоумышленников попробуют вычислить по записям с камер наблюдения.