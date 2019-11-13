Общество
сегодня, 17:46
Богатырская силушка: возле мэрии разворотили антивандальные скамейки
Хулиганов ищут по записям с камер наблюдения.
Вчера днем неизвестные сломали две антивандальные скамейки напротив администрации Липецка. Неизвестные разворотили тяжелые скамьи возле ночного клуба «Маска». После разгула вандалов одна скамейка оказалась на газоне, вторая — лишилась постамента.
В ситуации поручено разобраться управлению главного смотрителя. Как сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Воронин, злоумышленников попробуют вычислить по записям с камер наблюдения.
В ситуации поручено разобраться управлению главного смотрителя. Как сообщил GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Воронин, злоумышленников попробуют вычислить по записям с камер наблюдения.
Сосед ПИВНУХИ
Александр Баранов
Александр Баранов
Дебилы,мля,
Не вчера,
175F
Пенсионер
А нафига там вообще скамейки?
Уваркина наверное пакастничает...
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