РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Выходные в Липецке: гордость за космонавтику, премьера «Дочери дракона», вечер страшных историй
Общество
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сегодня, 09:24
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На Студеновском мосту открыто движение по двум полосам
Но только на один день.
Напомним, мост 1956 года постройки ремонтирует липецкая компания «Капиталстрой». Срок исполнения контракта, стоимостью 174,1 миллиона рублей, 1 ноября.
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