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сегодня, 09:24
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На Студеновском мосту открыто движение по двум полосам

Но только на один день.

Движение по двум полосам Студеновского моста открыто сегодня ночью, но только на один день. Через сутки рабочие перекроют еще не отремонтированную половину моста и продолжат его реконструкцию.

Напомним, мост 1956 года постройки ремонтирует липецкая компания «Капиталстрой». Срок исполнения контракта, стоимостью 174,1 миллиона рублей, 1 ноября.
мост
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Комментарии (2)

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Дмитрий
16 минут назад
Что? Сейчас там ехал - никто ничего не открыл
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Павел
45 минут назад
Срок исполнения 1 ноября, а вот какого года неизвестно. Наверное 2027.
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