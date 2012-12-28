На Студеновском мосту открыто движение по двум полосам

Но только на один день.

Движение по двум полосам Студеновского моста открыто сегодня ночью, но только на один день. Через сутки рабочие перекроют еще не отремонтированную половину моста и продолжат его реконструкцию.Напомним, мост 1956 года постройки ремонтирует липецкая компания «Капиталстрой». Срок исполнения контракта, стоимостью 174,1 миллиона рублей, 1 ноября.