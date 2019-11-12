Общество

28 минут назад

Проект планировки квартала в районе площади Мира отправили на доработку

4 337
#публичные слушания
Проект планировки квартала в районе площади Мира отправили на доработку

Назначенные на сегодня публичные слушания отменены.

Идеи по реновации квартала в границах улиц Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной, Осеннего проезда и площади Мира пересмотрят.

"Принято решение о доработке документации. В связи с чем публичные слушания, которые должны были состояться сегодня, отменены. Соответствующее постановление уже подписали в администрации Липецка", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Информация о новых публичных слушаниях будет размещена дополнительно.

Квартал площадью в 29 га застроен индивидуальными и среднеэтажными дома. Многие из них уже являются ветхими, семь домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12.

Проект реновации квартала выполняла челябинская компания ООО МПК «Ресурс».Ппроектировщики предложили снести ветхое и аварийное жилье и построить на его месте 12 восьмиэтажных домов. 



4 337
#публичные слушания

Комментарии (4)

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Наверное?

2 минуты назад
Минарет.
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Наверное?

4 минуты назад
Мигает с синагогой забыли дорисовать?
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ОПЯТЬ !

5 минут назад
Иногородние проектанты Липецк планируют?
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ОПЯТЬ !

6 минут назад
Иногородние проектанты Липецк планируют?
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