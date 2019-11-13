Происшествия

41 минуту назад

В доме на Осеннем проезде начали аварийно-восстановительные работы

9 581
#аварийное жилье
В доме на Осеннем проезде начали аварийно-восстановительные работы

Чиновникам мэрии удалось убедить жильцов обеспечить допуск строителей в квартиры.

В признанном аварийном доме по Осеннему проезду, 2 начались восстановительные работы с целью выравнивания 11 прогнувшихся железобетонных плит перекрытий между этажами.

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Строители вошли в квартиру третьего этажа в третьем подъезде. Директор ООО «Наш город» Василий Абрамов говорит, что рабочие уже выполнили в квартире ряд работ, которые должны придать провисшей на 11-12 см плите перекрытия первоначальную горизонтальную форму, после чего строители проведут усиление плит металлическими конструкциями, которые под потолком будут скрыты натяжными потолками, а внизу - деревянными полами.

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По словам заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Романа Ганьшина, чиновникам удается убедить жильцов аварийных квартир впускать в помещения работников подрядной организации. С каждым из собственников жилья проводится индивидуальная работа, в частности, кому-то пообещали восстановить паркет в затронутой ремонтом комнате, кому-то помочь с выносом и последующим заносом мебели. Владельцы жилья под роспись получают уведомления о необходимости содействия в проведении аварийно-восстановительных работ.

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Напомним, что режим локальной чрезвычайной ситуации в доме №2 по Осеннему проезду был введен 1 ноября. В пятиэтажной «хрущевке» 1962 года постройки выявили сверхнормативный прогиб перекрытий.

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В доме - 60 квартир, в которых зарегистрированы 124 человека. Причиной провисания плит строительные эксперты называют усталость железобетонных конструкций. Таких домов, по словам Романа Ганьшина, в этой части города десятки. Но проблемный пока лишь один (проектный срок эксплуатации «хрущевок» - до 50 лет). За счет 1 миллиона 82 тысяч рублей средств резервного фонда главы Липецка ООО «Наш город» произведет усиление провисших плит (проектно-сметная документация обошлась мэрии в 150 тысяч рублей).

Работы в доме могли начаться еще 9 ноября, но в этот день на собрании жильцы высказали недоверие результатам проведенной экспертизы и представленному им проекту противоаварийных работ. Многие отказались переезжать и пускать ремонтников в свои квартиры, требуя признать весь дом аварийным и предоставить всем его жильцам новое жилье. Первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков сообщил, что по региональной программе переселения из ветхого и аварийного жилья нужно переселить жителей 200 домов, и чтобы признать дом аварийным и включить его в уже сверстанную до 2025 года программу, потребуется немало времени, а противоаварийные работы нужно провести срочно.

В итоге было принято решение провести еще одну экспертизу, которая должна подтвердить безопасность проекта противоаварийных работ. Между тем все проблемные вопросы постепенно снимаются и рабочие получают доступ в квартиры.
9 581
#аварийное жилье

Комментарии (9)

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Мотя

6 минут назад
Дураки ,нет слов ,как жить в хате с потолком 2 метра,на ремонт спишут как на 2 новых небоскрёба,А 124 души -живите со сжатым очком,заеду в гости-будете арматуру сжатым перекусывать ААААААААА
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Анна

10 минут назад
Проще дом снести нежели вбухать деньги в то,что все равно развалится и не дай Бог жертвы будут
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1

12 минут назад
В Юбилейном люди вообще не жили и то снесли! А здесь швеллер снизу, швеллер сверху
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ПОРА

14 минут назад
СНОСИТЬ, ЖИЗНЬ ОДНА!!!
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Animal Planet

16 минут назад
Жесть.И как жить в такой квартире?
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1

19 минут назад
Если в панельном доме начали провисать плиты, без нагрузки-это означает , что дом начал складываться, как карточный домик!!! Стеновые панели крепятся между собой сваркой скоб из гладкой арматуры и все это заливается легким бетоном. А в СССР давали обьем--может там и сварки нет! Фундамент там слабый, так предполагалось, что панельная конструкция будет работать как монолитный короб, но в том то и дело, что сами панели начали разьезжаться!!! Опирание плит 10-15см., провисание 11-12см., значит плиты уже вышли из мест опирания на 5см. , потом будет не предусмотренная проектом повышенная боковая нагрузка!!!!Дом одназначно ОЧЕНЬ ОПАСЕН и ЖИТЬ ТАМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО!!!!
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ПОРА

23 минуты назад
СНОСИТЬ, ЖИЗНЬ ОДНА!!!
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!

33 минуты назад
Нуф нуф и наф наф. Позор, главное к Новому году фонарики повесить.
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Кошмар

36 минут назад
Ужас. Уваркиной такой ремонт сделать.
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