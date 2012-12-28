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Происшествия
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сегодня, 09:03
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В Хлевенском районе пенсионерка похитила 13 тысяч рублей у покупательницы на рынке
Воровке — 68 лет.
Полицейские установили, что кражу совершила 68-летняя жительница Ельца.
«Злоумышленница, убедившись в том, что за ее действиями никто не наблюдает, прикрыла находящимся в руках черным пакетом руку потерпевшей и похитила из ее кошелька наличные средства, после чего скрылась с места совершения преступления», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая возможную причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.
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