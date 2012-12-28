В Хлевенском районе пенсионерка похитила 13 тысяч рублей у покупательницы на рынке

Воровке — 68 лет.

В дежурную часть ОМВД России по Хлевенскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже. Женщина сообщила, что во время покупок на продуктовом рынке у нее из кошелька пропали 13 тысяч рублей.Полицейские установили, что кражу совершила 68-летняя жительница Ельца.«Злоумышленница, убедившись в том, что за ее действиями никто не наблюдает, прикрыла находящимся в руках черным пакетом руку потерпевшей и похитила из ее кошелька наличные средства, после чего скрылась с места совершения преступления», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая возможную причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.