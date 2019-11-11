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Половине липчан денег хватает только на самое необходимое

13 752
#статистика
Половине липчан денег хватает только на самое необходимое

Липчане стали экономить и на своем здоровье

Росстат представил итоги исследования о доходах, расходах населения во II квартале 2019 года. В Липецкой области, как и годом ранее, не оказалось семей, где не хватало денег даже на еду. Заметно уменьшилась доля тех, кому хватало денег только на продукты питания — с 3?6% до 1,7%. Липчане также не характеризовали себя как очень богатых, способных купить все, что потребуется, вплоть до недвижимости и автомобиля. 

В среднем по стране о нехватке средств даже на питание признались 0,7% участников исследования. Больше всего признавших себя за чертой бедности оказалось в Вологодской области (6,5%). 

1,7% липчан оценили свое финансовое состояние как «денег хватает только на еду, но затруднительно покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги».

47,9% семей в Липецкой области охарактеризовали свое финансовое состояние как «Денег хватает на еду и одежду, но трудно позволить себе покупку товаров длительного пользования». Еще у 50,4% участников исследования хватает доходов на еду, одежду, товары длительного пользования, но они не могут приобрести дачу, квартиру, автомобиль.

В Липецкой области совсем не оказалось семей, которым хватает на все, что они сочтут нужным — также, как и год назад. В среднем по России к очень богатым себя отнесли 2,7% населения, отмечает Росстат.

При появлении финансовых трудностей липчане предпочитали экономить в первую очередь на своем здоровье: 1,6% участников исследования отказывались в такой ситуации от покупки лекарств, назначенных врачом для неотложного лечения (год назад доля таковых была 0,6%). Те, кто в прошлом году переносил оплату за ЖКУ и за электроэнергию (их доли составляли по итогам II квартала 2018 года по 0,4%), в нынешнем все оплачивали вовремя. Также без просрочек липчане старались оплачивать банковские кредиты — год назад внести плату в срок из-за финансовых проблем не могли 0,1% участников исследования, в нынешнем таковых не было. 

13 752
#статистика

Комментарии (13)

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Пенсионер

30 секунд назад
Сегодня в новостях услышал Артамонова , он заявил что его поддерживают липчяне . Это бред сивой кобылы , что он делал за что его подерживать.? О . Для меня его не существует как он только пошёл на выборы от Единой России . Прохвост.
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ARTY

3 минуты назад
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Калдырь

8 минут назад
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Юрок Алтушок.

10 минут назад
Зато Липчане поддерживают Вову.
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А

14 минут назад
Бег боле полезен или интим? Вообще то на голодном желудке далеко не побежишь
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Гость

43 минуты назад
Едро в мусорное ведро, долой капиталистов из России
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Гости

45 минут назад
Ясен пень, пока старое поколение будет у руля с напрочь вбитой в голову советской идеологией ( сам погибай а товарища выручай) всё так и будет
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Пенсионер

47 минут назад
Конец 80 Х г и 90 тые г был голодомор сеча только хватает на еду синтетическую и кой какой вьетнамское барахло и это в строне с богатейшими природными ресурсами . Партия Единая Россия устроила геноцид Русскому народу .
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Ясен пень

49 минут назад
Если будем, кормить Хохлов, Сирию, с Африкой и прочих ушлёпков, сами так и будем последний х**, без соли доедать!!!
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_Ъ_

50 минут назад
Если бы владелец комбината ежегодно миллиард не подкидывал городу в виде оплаты налогов - в Липе всё было бы более печально. Насчёт ярда - пруфы на РБК.
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