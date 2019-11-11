Половине липчан денег хватает только на самое необходимое

Липчане стали экономить и на своем здоровье

Росстат представил итоги исследования о доходах, расходах населения во II квартале 2019 года. В Липецкой области, как и годом ранее, не оказалось семей, где не хватало денег даже на еду. Заметно уменьшилась доля тех, кому хватало денег только на продукты питания — с 3?6% до 1,7%. Липчане также не характеризовали себя как очень богатых, способных купить все, что потребуется, вплоть до недвижимости и автомобиля.



В среднем по стране о нехватке средств даже на питание признались 0,7% участников исследования. Больше всего признавших себя за чертой бедности оказалось в Вологодской области (6,5%).



1,7% липчан оценили свое финансовое состояние как «денег хватает только на еду, но затруднительно покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги».



47,9% семей в Липецкой области охарактеризовали свое финансовое состояние как «Денег хватает на еду и одежду, но трудно позволить себе покупку товаров длительного пользования». Еще у 50,4% участников исследования хватает доходов на еду, одежду, товары длительного пользования, но они не могут приобрести дачу, квартиру, автомобиль.



В Липецкой области совсем не оказалось семей, которым хватает на все, что они сочтут нужным — также, как и год назад. В среднем по России к очень богатым себя отнесли 2,7% населения, отмечает Росстат.



При появлении финансовых трудностей липчане предпочитали экономить в первую очередь на своем здоровье: 1,6% участников исследования отказывались в такой ситуации от покупки лекарств, назначенных врачом для неотложного лечения (год назад доля таковых была 0,6%). Те, кто в прошлом году переносил оплату за ЖКУ и за электроэнергию (их доли составляли по итогам II квартала 2018 года по 0,4%), в нынешнем все оплачивали вовремя. Также без просрочек липчане старались оплачивать банковские кредиты — год назад внести плату в срок из-за финансовых проблем не могли 0,1% участников исследования, в нынешнем таковых не было.



