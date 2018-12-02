Неделя 48
40 минут назад
Береги нос в большой мороз!
Итоги недели
В конце ноября в Липецк пришла зима. Ее характерной приметой стали морозы. И тут же последовали выводы. В-первых, «Медведи липецкого зоопарка ушли в спячку». В-вторых, в областном ожоговом центре открыли счет первым тяжелым пациентам (см. «Двое липчан могут лишиться конечностей из-за обморожений»). В третьих, в городе в ночь на понедельник выпали первые атмосферные осадки в твердом, как и положено зиме, виде. И «101 единица спецтехники вышла на борьбу со снегом». В итоге слаженной работы коммунальщиков, 26 ноября «Липецк обошелся без Дня жестянщика». Даже сотрудники ДПС не заметили какого-либо увеличения аварийности в связи с первым выпавшим снегом. Утренние заторы у памятника танкистам и на улице Металлургов были обычными авариями.
Кто коньки наденет - гриппом не заболеет
До Нового года - ровно месяц, но в этом году необычайно рано власти засуетились насчет катков. В публикации «Зимой в Липецке зальют 30 ледяных площадок» GOROD48 сообщил адреса и катков, и хоккейных коробок, и лыжных трасс. А вот анонсированного врио губернатора Игорем Артамоновым «Катка на площади Ленина-Соборной не будет». Как выяснилось, мэрия не успевает приобрести дорогостоящую технику для намораживания льда на площадке размера 30 на 60 метров. Также отказались от этой идеи еще и потому, что на выравнивание уклона на площади Ленина-Соборной под каток нужно было завезти десятки кубометров песка.
Кстати, в пресс-службе Липецкой митрополии опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что Владыка Никон высказался против появления катка у Христорождественского собора.
Однако без главного городского катка Липецк не останется. Глава города Сергей Иванов заявил журналистам, что он появится на площади у ДС «Звездный». И будет он не обычным наливным, а высокотехнологическим. Т.е. при плюсовой температуре атмосферного воздуха его покрытие не потечет. Также «На Комсомольском пруду зальют большой каток». Депутаты горсовета и руководители мэрии поддержали идею общественника Сергея Репки - обустроить искусственное поле для массовых катаний, но не естественном водном зеркале (у той стороны пруда, которая ближе к остановке «Площадь Революции», всегда есть полынья, образованная течением реки Липовка), а в специальном сооружении, которое построят из дерева специалисты МУП «Зеленхоз». Потом эту «опалубку» выложат водонепроницаемой пленкой, а сверху зальют 200 кубометров воды. Такой каток в форме полукруга расположится со стороны областной универсальной библиотеки. Для безопасности конькобежцев металлические конструкции фонтанов и опор освещения оградят.
- Администрации города такой каток обойдётся в несколько десятков тысяч рублей, - сообщил журналистам глава Липецка Сергей Иванов.
Также чиновники обеспечат горожан на искусственном льду Комсомольского пруда коньками (150 пар будет представлено дирекцией стадиона «Металлург»), раздевалками и туалетами.
А вот и лайфхак от GOROD48: «Как пережить эпидемию гриппа с минимальными потерями для здоровья».
Скажи-ка, дядя, ведь не даром?
Еще на прошлой неделе GOROD48 сообщил, что управление главного смотрителя Липецка и со второго раза не смогло найти подрядчика на установку новогодних елей на Соборной площади, у ДС «Звездный» и в микрорайоне «Университетский». На тендер в 1,8 млн рублей не поступило ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся. Также ни одного поставщика не заинтересовали 2,1 млн рублей, которые мэрия была готова заплатить за праздничное оформление площадей Петра Великого и Константиновой, а также украшение Советской улицы. Однако на этой неделе украшенными новогодними шарами оказались и деревья вдоль Театрального спуска на улице Советской, и появилась главная новогодняя елка города на площади Петра Великого. А как же запланированные на 3 декабря торги (см. «Алексей Бахтин: «Двойной оплаты за установку новогодних елок не будет»)?
Липецкие чиновники под конец года (и календарного, и финансового) вообще стали разбрасываться бюджетными средствами как дураки фантиками. Так, большое количество язвительных комментариев липчан можно прочитать под публикацией «В Липецке установят скамейки по цене трех квартир». Да-да, три лавки обойдутся мэрии в 7,3 млн рублей! Радует только то, что эти финансы потратят на общее благо: на длинные фигурные скамьи в зоне отдыха у Комсомольского пруда. В чем уникальность скамеек, в учреждении оперативно уточнить не смогли.
Конец года - это еще и время окончания больших строек. Одну такую - главный городской путепровод, соединяющий левый и правый берега реки Воронеж, посетил с инспекцией на этой неделе глава Липецка Сергей Иванов. Отрадно, что «На Петровском мосту начались испытания». Как только они будут закончены, мост можно будет открывать. Движение по Петровскому мосту планируют возобновить до 25 декабря - такую задачу перед строителями еще весной оставил глава Липецка Сергей Иванов. И работы идут по плану.
Заканчивается и реконструкция последнего из общественных городских пространств, попавших под благоустройство этого года (после сквера на улице Ворошилова, Городища, Комсомольского пруда). В публикации «На Театральном спуске отшлифовали 1600 старых гранитных ступеней» GOROD48 сообщил о ходе работ возле областного театра драмы имени Льва Толстого. Подрядчик вроде бы все делает хорошо, но вот незадача: ни главный строитель мэрии Сергей Косинов (заказчик благоустройства), ни первый вице-мэр Михаил Щербаков не знают, куда пропало каменное панно с изображением герба Липецка, которое ранее, до начала работ на Театральном спуске, украшало наклонную площадку у фонтана? Где панно, господа чиновники?
Также непонятно, куда смотрели «отцы города», когда собственник земельного участка на площади Победы снес подчистую, с фундаментом, здание кинотеатра «Спутник», если имел разрешение от мэрии лишь на его реконструкцию? Так «Реноваторы «Спутника» попали в ловушку» собственной самонадеянности. А может, оно и к лучшему, ведь, судя по реакции читателей GOROD48 на эту публикацию, на месте снесенного ветхого кинотеатра никто не хочет видеть какое-то новое строение. Здесь может быть сквер, летнее кафе и даже автомобильная дорога, соединяющая проспект Победы с улицей Неделина без заезда на кольцевую развязку, но только не очередной храм мамоны! И, кстати, того же мнения придерживаются и депутаты Липецкого горсовета (депутат Вера Урываева даже назвала эскиз предполагающегося к строительству административно-торгового центра конюшней).
Деньги быстро тают? К зиме!
Депутаты горсовета приняли бюджет Липецка на 2019 год (см. «Плюс 300 миллионов рублей собственных доходов»). По доходам он составит 10,8 млрд рублей, по расходам - 11,1 млрд рублей. Дефицит казны - 311,7 миллиона. Объем муниципального долга на начало следующего года составит 3,6 млрд рублей, и к концу года, по прогнозу, уменьшится до 2,7 млрд рублей. Увеличение размера муниципального долга связано, в первую очередь, с направлением значительных средств на погашение имеющихся у мэрии долговых обязательств.
Крупные расходы мэрии - дорожное строительство (миллиард рублей), муниципальный общественный транспорт (370 млн рублей), благоустройство общественных пространств (200 млн рублей), ремонт дворов (50 млн рублей), освещение улиц (155,9 млн рублей), развитие гражданского общества (97,7 млн рублей), строительство и содержание кладбищ (53,7 млн рублей). В следующем году будут финансировать из городского бюджета строительство школы на Манеже, реконструкцию здания ДЮСШ-1, возведение семи помещений под ясельные группы, покупку электробусов. Вместе с тем, в казне не нашли средств на охрану школ, - а на это требуется 75 млн рублей. Если областная администрация не выделит муниципалитету эти средства, то родителям школьников будет предложено и дальше финансировать эти расходы за свой счет.
Как всегда, против такого «неправильного», по мнению членов фракции КПРФ, бюджета, проголосовали коммунисты.
- Мэрия не видит способов увеличения собственных доходов, а только распределяет дотации и субсидии. Зато на семь миллионов рублей в следующем году вырастут расходы на содержание первых лиц города! - заявил депутат от КПРФ Николай Быковских.
- А семь миллионов это кому? У меня зарплата не вырастет ни на копейку! - сказал глава Липецка Сергей Иванов.
- Вы просто врете! - обратился к депутату спикер горсовета Игорь Тиньков.
Также на этой неделе областные депутаты презентовали проект регионального бюджета. На публичный слушаниях по этому поводу много на этот раз говорили о медицине (см. «В областной больнице появится вертолетная площадка») и ЖКХ - сферах, на которые на сайт Игоря Артамонова приходит больше всего жалоб. Так, здравоохранение в 2019 году получит почти 20,5 млрд рублей. Из этих средств будет профинансировано строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы и поликлиники при ней, лаборатории областного тубдиспансера. Также будет продолжено строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов в районах области и офиса врача общей практики.
Руководитель областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков сообщил еще некоторые подробности расходов на медицину. Так, 500 млн рублей будет выделено в соответствии с поручениями Игоря Артамонова на закупку 130 единиц необходимого оборудования (томографы, рентген-аппараты) для поликлиник - именно это звено оказания медицинской помощи самое слабое. В поселке Дачный в Липецке отремонтируют в следующем году существующую поликлинику, а в микрорайоне «Университетский» откроют новую. Также обещано полное обеспечение лечения онкобольных по современным протоколам. Будут приняты меры для сокращения дефицита кадров врачей и медсестер. В частности, врачам будет полностью оплачиваться за счет бюджета стоимость аренды за съемное жилье.
Услышанное порадовало даже записных критиков областной власти. Но выступление депутата облсовета от КПРФ Сергея Токарева не обошлось без замечаний.
- По здравоохранению нам озвучили сегодня хорошие перспективные проекты. Но сегодня люди приходят за оказанием медицинской помощи, но бесплатно, по полису ОМС, не могут ее получить в поликлиниках. В них искусственно создается очередь. И больной человек, которому срочно нужно лечение, не дожидаясь своей очереди, достает деньги из кармана и идет в этот же кабинет к тем же специалистам и получает бесплатную услугу платно (по прогнозу УФАС по Липецкой области, «К 2022 году каждый второй липчанин будет лечиться у частного доктора»). Нет никаких гарантий, что новое закупленное оборудование за счет ФОМС будет бесплатным для жителей области, - заметил парламентарий.
Как видно из этого традиционного опроса на улицах Липецка, горожан меньше пугает военно-морской российско-украинский конфликт, чем поход в поликлинику.
GOROD48, кстати, начал цикл материалов, посвященных состоянию системы здравоохранения области. Каковы проблемы современной медицины? На что чаще всего жалуются потребители медицинских услуг в нашем регионе и с чем это связано? Стремится ли наша система здравоохранения «повернуться лицом» к пациенту и замечает ли это сам пациент? О том, как работает липецкая «неотложка», читайте в публикации «Скорая помощь: что показывает «социальный термометр»?».
И еще о деньгах. С сентября этого года наша область вошла в число 20 пилотных регионов России, где внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Об этой новации можно прочитать в статье «В Липецкой области выданы более 35 000 сертификатов дополнительного образования».
Мы не знаем, что вы принимаете от головы, но вам это не помогает
«Липчанин предлагает запретить парковку у подъездов». Этот пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» считает, что от реализации его инициативы будут сплошные плюсы: водители и пешеходы перестанут ругаться во дворах, за счет штрафов с нарушителей будет пополняться казна, запрет станет толчком для развития системы платных стоянок. Предложение о запрете парковки на тротуарах у домов должно до 22 ноября 2019 года набрать 100 000 голосов, чтобы его рассмотрели на федеральном уровне.
Несколько лет назад мэрия прогнулась под застройщиков, позволив им откусить от Быханова сада места под застройку. Потом по улицам Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. И вдруг выяснилось, что их небедным жильцам не хватает электроэнергии! Поэтому мэрия решила отторгнуть 17 соток от территории «Быханова сада», являющегося особо охраняемой природной территории, чтобы ЛГЭК построил на этом участке подстанцию. И вот на сессии Липецкого городского Совета возникла очень живая дискуссия вокруг такого предложения.
- На этом участке помимо подстанции может вырасти многоэтажный дом или коттедж! – заявила депутат Вера Урываева, сама, кстати, построившаяся в непосредственной близости от Быханова сада.
- Точно при подстанции не появится никакого жилья, ведь рядом с ней будет охранная зона. Ее можно использовать только под спортивную площадку, – парировал выпад глава Липецка.
Закончились дебаты тем, что «Депутаты горсовета приняли «соломоново решение» по Быханову саду». Парламентарии решили отдать под строительство подстанции восемь соток из ранее предполагавшихся семнадцати.
В другой части города «Липчане встали грудью на защиту двора от сотовой вышки». Жильцы дома №34 по улице Катукова уже несколько месяцев выступают против монтажа во дворе LTE-оборудования ООО «ВымпелКом». На этой неделе связисты заручились поддержкой охранного предприятия и адвоката, а жильцы вызвали сотрудников полиции. Юрист предъявил данные экспертизы, из которой следует, что вышка с работающим оборудованием полностью безопасна. Жильцы же, ссылались на СНиПы, говорили, что излучатели не могут быть установлены на уровне окон. К тому же в непосредственной близости от вышки находится школьный стадион.
Единственный выход из конфликтной ситуации - суд.
На этой неделе бузили и общественники (см. «В Липецке пикетируют администрацию области»). Акция была направлена против пенсионной реформы и деятельности региональных депутатов, предоставивших экс-губернатору Олегу Королеву пожизненные льготы на пользование служебным автомобилем, связью, санаторно-курортным лечением.
Хрен редьки не слаще, но длиннее
Впрочем, областные льготы теперь для отставного губернатора не актуальны. Олег Королев стал сенатором, хотя в своем последнем «губераторском» интервью GOROD48 отрицал такую возможность.
- Я, по честному, не знаю, каким будет мое новое место работы, - сказал Олег Королев.
- Одна из версий - Совет Федерации. Другая - облсовет. Вы же формально по спискам «Единой России» стали депутатом, но решили продолжить работу губернатора.
- По закону я свободно могу стать депутатом областного Совета. Но я этого никогда не сделаю. Королев имеет свой почерк, свой стиль. И с моим опытом идти в облсовет, где все уже отстроено, идти туда, где все хорошо и эффективно работает, не хочу. Мешать я никому не хочу. Не хочу быть пятым колесом в телеге.
- А вдруг это должность по линии МИДа, по линии сельского хозяйства, лесного хозяйства, мелиорации?
- Не хочу никогда уезжать. Я, конечно, могу претендовать на московские должности разные. Но я не хочу никуда уезжать. Я не для Москвы рожден.
Итак, «не рожденный для Москвы» Королев вот-вот получит весь пакет бонусов сенатора - от неприличной по липецким меркам зарплаты до квартиры в столице. А «Мандат Олега Королева разыграют в партийную рулетку».
Кстати, на этой неделе было мало новостей с Горы. Ну, разве что «В администрации Липецкой области появится новый отдел по работе с обращениями граждан». Зачем, если таковой уже имеется в составе областного управление делами администрации?
Также мы сообщили, что «Областное управление по развитию малого и среднего бизнеса может получить нового руководителя». Уже завтра-послезавтра мы узнаем, заменит ли Игорь Артамонов Сергея Бугакова на 31-летнюю Жанну Хайрединову, сейчас курирующая отдел молодежного предпринимательства данного ведомства.
Игорь Тиньков станет мэром Ельца! Такая информация появилась в телеграмм-каналах и в соцсетях.
- Никаких предложений по этому поводу я ни от кого не получал. У меня до истечения депутатских полномочий есть еще два года. То есть два года я собираюсь работать на благо Липецка как председатель городского Совета. И я хочу этот срок доработать, - сказал Игорь Тиньков.
Он же добавил, что Елец для него - родной город, малая родина. У него к этому городу - трепетное отношение (см. «Игорь Тиньков: «Елец помойкой я назвать не могу»).
Кто коньки наденет - гриппом не заболеет
До Нового года - ровно месяц, но в этом году необычайно рано власти засуетились насчет катков. В публикации «Зимой в Липецке зальют 30 ледяных площадок» GOROD48 сообщил адреса и катков, и хоккейных коробок, и лыжных трасс. А вот анонсированного врио губернатора Игорем Артамоновым «Катка на площади Ленина-Соборной не будет». Как выяснилось, мэрия не успевает приобрести дорогостоящую технику для намораживания льда на площадке размера 30 на 60 метров. Также отказались от этой идеи еще и потому, что на выравнивание уклона на площади Ленина-Соборной под каток нужно было завезти десятки кубометров песка.
Кстати, в пресс-службе Липецкой митрополии опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что Владыка Никон высказался против появления катка у Христорождественского собора.
Однако без главного городского катка Липецк не останется. Глава города Сергей Иванов заявил журналистам, что он появится на площади у ДС «Звездный». И будет он не обычным наливным, а высокотехнологическим. Т.е. при плюсовой температуре атмосферного воздуха его покрытие не потечет. Также «На Комсомольском пруду зальют большой каток». Депутаты горсовета и руководители мэрии поддержали идею общественника Сергея Репки - обустроить искусственное поле для массовых катаний, но не естественном водном зеркале (у той стороны пруда, которая ближе к остановке «Площадь Революции», всегда есть полынья, образованная течением реки Липовка), а в специальном сооружении, которое построят из дерева специалисты МУП «Зеленхоз». Потом эту «опалубку» выложат водонепроницаемой пленкой, а сверху зальют 200 кубометров воды. Такой каток в форме полукруга расположится со стороны областной универсальной библиотеки. Для безопасности конькобежцев металлические конструкции фонтанов и опор освещения оградят.
- Администрации города такой каток обойдётся в несколько десятков тысяч рублей, - сообщил журналистам глава Липецка Сергей Иванов.
Также чиновники обеспечат горожан на искусственном льду Комсомольского пруда коньками (150 пар будет представлено дирекцией стадиона «Металлург»), раздевалками и туалетами.
А вот и лайфхак от GOROD48: «Как пережить эпидемию гриппа с минимальными потерями для здоровья».
Скажи-ка, дядя, ведь не даром?
Еще на прошлой неделе GOROD48 сообщил, что управление главного смотрителя Липецка и со второго раза не смогло найти подрядчика на установку новогодних елей на Соборной площади, у ДС «Звездный» и в микрорайоне «Университетский». На тендер в 1,8 млн рублей не поступило ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся. Также ни одного поставщика не заинтересовали 2,1 млн рублей, которые мэрия была готова заплатить за праздничное оформление площадей Петра Великого и Константиновой, а также украшение Советской улицы. Однако на этой неделе украшенными новогодними шарами оказались и деревья вдоль Театрального спуска на улице Советской, и появилась главная новогодняя елка города на площади Петра Великого. А как же запланированные на 3 декабря торги (см. «Алексей Бахтин: «Двойной оплаты за установку новогодних елок не будет»)?
Липецкие чиновники под конец года (и календарного, и финансового) вообще стали разбрасываться бюджетными средствами как дураки фантиками. Так, большое количество язвительных комментариев липчан можно прочитать под публикацией «В Липецке установят скамейки по цене трех квартир». Да-да, три лавки обойдутся мэрии в 7,3 млн рублей! Радует только то, что эти финансы потратят на общее благо: на длинные фигурные скамьи в зоне отдыха у Комсомольского пруда. В чем уникальность скамеек, в учреждении оперативно уточнить не смогли.
Конец года - это еще и время окончания больших строек. Одну такую - главный городской путепровод, соединяющий левый и правый берега реки Воронеж, посетил с инспекцией на этой неделе глава Липецка Сергей Иванов. Отрадно, что «На Петровском мосту начались испытания». Как только они будут закончены, мост можно будет открывать. Движение по Петровскому мосту планируют возобновить до 25 декабря - такую задачу перед строителями еще весной оставил глава Липецка Сергей Иванов. И работы идут по плану.
Заканчивается и реконструкция последнего из общественных городских пространств, попавших под благоустройство этого года (после сквера на улице Ворошилова, Городища, Комсомольского пруда). В публикации «На Театральном спуске отшлифовали 1600 старых гранитных ступеней» GOROD48 сообщил о ходе работ возле областного театра драмы имени Льва Толстого. Подрядчик вроде бы все делает хорошо, но вот незадача: ни главный строитель мэрии Сергей Косинов (заказчик благоустройства), ни первый вице-мэр Михаил Щербаков не знают, куда пропало каменное панно с изображением герба Липецка, которое ранее, до начала работ на Театральном спуске, украшало наклонную площадку у фонтана? Где панно, господа чиновники?
Также непонятно, куда смотрели «отцы города», когда собственник земельного участка на площади Победы снес подчистую, с фундаментом, здание кинотеатра «Спутник», если имел разрешение от мэрии лишь на его реконструкцию? Так «Реноваторы «Спутника» попали в ловушку» собственной самонадеянности. А может, оно и к лучшему, ведь, судя по реакции читателей GOROD48 на эту публикацию, на месте снесенного ветхого кинотеатра никто не хочет видеть какое-то новое строение. Здесь может быть сквер, летнее кафе и даже автомобильная дорога, соединяющая проспект Победы с улицей Неделина без заезда на кольцевую развязку, но только не очередной храм мамоны! И, кстати, того же мнения придерживаются и депутаты Липецкого горсовета (депутат Вера Урываева даже назвала эскиз предполагающегося к строительству административно-торгового центра конюшней).
Деньги быстро тают? К зиме!
Депутаты горсовета приняли бюджет Липецка на 2019 год (см. «Плюс 300 миллионов рублей собственных доходов»). По доходам он составит 10,8 млрд рублей, по расходам - 11,1 млрд рублей. Дефицит казны - 311,7 миллиона. Объем муниципального долга на начало следующего года составит 3,6 млрд рублей, и к концу года, по прогнозу, уменьшится до 2,7 млрд рублей. Увеличение размера муниципального долга связано, в первую очередь, с направлением значительных средств на погашение имеющихся у мэрии долговых обязательств.
Крупные расходы мэрии - дорожное строительство (миллиард рублей), муниципальный общественный транспорт (370 млн рублей), благоустройство общественных пространств (200 млн рублей), ремонт дворов (50 млн рублей), освещение улиц (155,9 млн рублей), развитие гражданского общества (97,7 млн рублей), строительство и содержание кладбищ (53,7 млн рублей). В следующем году будут финансировать из городского бюджета строительство школы на Манеже, реконструкцию здания ДЮСШ-1, возведение семи помещений под ясельные группы, покупку электробусов. Вместе с тем, в казне не нашли средств на охрану школ, - а на это требуется 75 млн рублей. Если областная администрация не выделит муниципалитету эти средства, то родителям школьников будет предложено и дальше финансировать эти расходы за свой счет.
Как всегда, против такого «неправильного», по мнению членов фракции КПРФ, бюджета, проголосовали коммунисты.
- Мэрия не видит способов увеличения собственных доходов, а только распределяет дотации и субсидии. Зато на семь миллионов рублей в следующем году вырастут расходы на содержание первых лиц города! - заявил депутат от КПРФ Николай Быковских.
- А семь миллионов это кому? У меня зарплата не вырастет ни на копейку! - сказал глава Липецка Сергей Иванов.
- Вы просто врете! - обратился к депутату спикер горсовета Игорь Тиньков.
Также на этой неделе областные депутаты презентовали проект регионального бюджета. На публичный слушаниях по этому поводу много на этот раз говорили о медицине (см. «В областной больнице появится вертолетная площадка») и ЖКХ - сферах, на которые на сайт Игоря Артамонова приходит больше всего жалоб. Так, здравоохранение в 2019 году получит почти 20,5 млрд рублей. Из этих средств будет профинансировано строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы и поликлиники при ней, лаборатории областного тубдиспансера. Также будет продолжено строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов в районах области и офиса врача общей практики.
Руководитель областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков сообщил еще некоторые подробности расходов на медицину. Так, 500 млн рублей будет выделено в соответствии с поручениями Игоря Артамонова на закупку 130 единиц необходимого оборудования (томографы, рентген-аппараты) для поликлиник - именно это звено оказания медицинской помощи самое слабое. В поселке Дачный в Липецке отремонтируют в следующем году существующую поликлинику, а в микрорайоне «Университетский» откроют новую. Также обещано полное обеспечение лечения онкобольных по современным протоколам. Будут приняты меры для сокращения дефицита кадров врачей и медсестер. В частности, врачам будет полностью оплачиваться за счет бюджета стоимость аренды за съемное жилье.
Услышанное порадовало даже записных критиков областной власти. Но выступление депутата облсовета от КПРФ Сергея Токарева не обошлось без замечаний.
- По здравоохранению нам озвучили сегодня хорошие перспективные проекты. Но сегодня люди приходят за оказанием медицинской помощи, но бесплатно, по полису ОМС, не могут ее получить в поликлиниках. В них искусственно создается очередь. И больной человек, которому срочно нужно лечение, не дожидаясь своей очереди, достает деньги из кармана и идет в этот же кабинет к тем же специалистам и получает бесплатную услугу платно (по прогнозу УФАС по Липецкой области, «К 2022 году каждый второй липчанин будет лечиться у частного доктора»). Нет никаких гарантий, что новое закупленное оборудование за счет ФОМС будет бесплатным для жителей области, - заметил парламентарий.
Как видно из этого традиционного опроса на улицах Липецка, горожан меньше пугает военно-морской российско-украинский конфликт, чем поход в поликлинику.
GOROD48, кстати, начал цикл материалов, посвященных состоянию системы здравоохранения области. Каковы проблемы современной медицины? На что чаще всего жалуются потребители медицинских услуг в нашем регионе и с чем это связано? Стремится ли наша система здравоохранения «повернуться лицом» к пациенту и замечает ли это сам пациент? О том, как работает липецкая «неотложка», читайте в публикации «Скорая помощь: что показывает «социальный термометр»?».
И еще о деньгах. С сентября этого года наша область вошла в число 20 пилотных регионов России, где внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Об этой новации можно прочитать в статье «В Липецкой области выданы более 35 000 сертификатов дополнительного образования».
Мы не знаем, что вы принимаете от головы, но вам это не помогает
«Липчанин предлагает запретить парковку у подъездов». Этот пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» считает, что от реализации его инициативы будут сплошные плюсы: водители и пешеходы перестанут ругаться во дворах, за счет штрафов с нарушителей будет пополняться казна, запрет станет толчком для развития системы платных стоянок. Предложение о запрете парковки на тротуарах у домов должно до 22 ноября 2019 года набрать 100 000 голосов, чтобы его рассмотрели на федеральном уровне.
Несколько лет назад мэрия прогнулась под застройщиков, позволив им откусить от Быханова сада места под застройку. Потом по улицам Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. И вдруг выяснилось, что их небедным жильцам не хватает электроэнергии! Поэтому мэрия решила отторгнуть 17 соток от территории «Быханова сада», являющегося особо охраняемой природной территории, чтобы ЛГЭК построил на этом участке подстанцию. И вот на сессии Липецкого городского Совета возникла очень живая дискуссия вокруг такого предложения.
- На этом участке помимо подстанции может вырасти многоэтажный дом или коттедж! – заявила депутат Вера Урываева, сама, кстати, построившаяся в непосредственной близости от Быханова сада.
- Точно при подстанции не появится никакого жилья, ведь рядом с ней будет охранная зона. Ее можно использовать только под спортивную площадку, – парировал выпад глава Липецка.
Закончились дебаты тем, что «Депутаты горсовета приняли «соломоново решение» по Быханову саду». Парламентарии решили отдать под строительство подстанции восемь соток из ранее предполагавшихся семнадцати.
В другой части города «Липчане встали грудью на защиту двора от сотовой вышки». Жильцы дома №34 по улице Катукова уже несколько месяцев выступают против монтажа во дворе LTE-оборудования ООО «ВымпелКом». На этой неделе связисты заручились поддержкой охранного предприятия и адвоката, а жильцы вызвали сотрудников полиции. Юрист предъявил данные экспертизы, из которой следует, что вышка с работающим оборудованием полностью безопасна. Жильцы же, ссылались на СНиПы, говорили, что излучатели не могут быть установлены на уровне окон. К тому же в непосредственной близости от вышки находится школьный стадион.
Единственный выход из конфликтной ситуации - суд.
На этой неделе бузили и общественники (см. «В Липецке пикетируют администрацию области»). Акция была направлена против пенсионной реформы и деятельности региональных депутатов, предоставивших экс-губернатору Олегу Королеву пожизненные льготы на пользование служебным автомобилем, связью, санаторно-курортным лечением.
Хрен редьки не слаще, но длиннее
Впрочем, областные льготы теперь для отставного губернатора не актуальны. Олег Королев стал сенатором, хотя в своем последнем «губераторском» интервью GOROD48 отрицал такую возможность.
- Я, по честному, не знаю, каким будет мое новое место работы, - сказал Олег Королев.
- Одна из версий - Совет Федерации. Другая - облсовет. Вы же формально по спискам «Единой России» стали депутатом, но решили продолжить работу губернатора.
- По закону я свободно могу стать депутатом областного Совета. Но я этого никогда не сделаю. Королев имеет свой почерк, свой стиль. И с моим опытом идти в облсовет, где все уже отстроено, идти туда, где все хорошо и эффективно работает, не хочу. Мешать я никому не хочу. Не хочу быть пятым колесом в телеге.
- А вдруг это должность по линии МИДа, по линии сельского хозяйства, лесного хозяйства, мелиорации?
- Не хочу никогда уезжать. Я, конечно, могу претендовать на московские должности разные. Но я не хочу никуда уезжать. Я не для Москвы рожден.
Итак, «не рожденный для Москвы» Королев вот-вот получит весь пакет бонусов сенатора - от неприличной по липецким меркам зарплаты до квартиры в столице. А «Мандат Олега Королева разыграют в партийную рулетку».
Кстати, на этой неделе было мало новостей с Горы. Ну, разве что «В администрации Липецкой области появится новый отдел по работе с обращениями граждан». Зачем, если таковой уже имеется в составе областного управление делами администрации?
Также мы сообщили, что «Областное управление по развитию малого и среднего бизнеса может получить нового руководителя». Уже завтра-послезавтра мы узнаем, заменит ли Игорь Артамонов Сергея Бугакова на 31-летнюю Жанну Хайрединову, сейчас курирующая отдел молодежного предпринимательства данного ведомства.
Игорь Тиньков станет мэром Ельца! Такая информация появилась в телеграмм-каналах и в соцсетях.
- Никаких предложений по этому поводу я ни от кого не получал. У меня до истечения депутатских полномочий есть еще два года. То есть два года я собираюсь работать на благо Липецка как председатель городского Совета. И я хочу этот срок доработать, - сказал Игорь Тиньков.
Он же добавил, что Елец для него - родной город, малая родина. У него к этому городу - трепетное отношение (см. «Игорь Тиньков: «Елец помойкой я назвать не могу»).
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