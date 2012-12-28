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Общество
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44 минуты назад
С липецкой мэрии требуют миллион за бардак у 58-й школы
Почва была завалена отходами IV класса опасности — твердыми коммунальными отходами, ломом асфальтобетона и асфальтовой крошкой.
«Как указано в иске, в сентябре 2025 года проведено выездное обследование земельного участка в районе школы № 58 в микрорайоне «Елецкий». В ходе осмотра территории и лабораторных исследований выявлено, что почва на земельном участке перекрыта отходами IV класса опасности — твердыми коммунальными отходами, ломом асфальтобетона и асфальтовой крошкой — на площади 1480 квадратных метров», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Одна из крупнейших школ области как раз только открылась в сентябре 2025 года.
В администрации Липецка отметили: земельный участок относится к государственным неразграниченным землям, категория земель — земли населенных пунктов. Поэтому обязанность по охране данных земель и возложена на мэрию Липецка. Сначала в адрес администрации была направлена претензия с предложением в добровольном порядке возместить вред, причиненный почвам. Но она осталась без ответа, управление Росприроднадзора обратилось в суд.
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