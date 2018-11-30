В областной больнице появится вертолетная площадка

Но на волшебника в голубом вертолете, по мнению фракции КПРФ в областном Совете, рассчитывать не приходится.

Сегодня в областном Совете прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2019 год и плановых показателях на 2020-2021 годы.



О некоторых параметрах бюджета их участникам сообщил спикер областного Совета Павел Путилин:



- В бюджете увеличится доля собственных доходов. Больше поступит средств от налогов на прибыль, на доходы физических лиц, а также акцизов. При этом сокращается объем различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета. Их поступит в региональную казну существенно меньше - всего 5,6 млрд. рублей. Это цифра не окончательная, так как к нам еще поступили не все межбюджетные трансферты. Надеюсь, что на момент принятия областного бюджета мы будем располагать достаточной информацией по дополнительным федеральным средствам. Что касается расходов, то почти 63% всех средств будет направлено на социальную сферу. В том числе на увеличение зарплат бюджетникам - на эти цели из консолидированного бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд. рублей.



С основным докладом на публичных слушаниях выступил вице-губернатор-начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых.



Чиновник сообщил, что доходы областной казны в 2019 году составят 53,3 млрд. рублей. Расходы составят 58,2 миллиарда. Дефицит казны - 4,9 млрд рублей. Государственный долг Липецкой области к концу следующего года предварительно составит 15 млрд рублей.



Региональную казну будут питать преимущественно три налога: налог на прибыль (42,2%) - новые инновационные предприятия при этом будут на 50% освобождены от уплаты этого налога; налог на доходы физических лиц (27,9%); налог на имущество организаций (11,7%). Собственные доходы областной казны составят 47,7 млрд рублей.



На социальную проблематику будет потрачено 14,8 млрд рублей. Так, на строительство жилья для детей-сирот будет выделено 472 млн рублей - на 152 миллиона больше, чем в этом году. Кроме того, в бюджете на будущий год предусмотрены средства на ремонт жилья, закрепленного за детьми-сиротами. Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет выплачено 491 млн рублей социальных выплат.



В январе 46 тысячам работников общеотраслевых профессий бюджетной сферы, которые не попали в майские указы президента, повышают зарплату на 10%. Бюджету области это повышение обойдется в 930 млн рублей.



Больше средств, чем в текущем году, а именно: 2 млрд рублей, заложено в бюджете-2019 на развитие физкультуры и спорта. Очевидно, это связано с намерениями подвижника ЗОЖ врио губернатора Игоря Артамонова физически развивать липчан. Из этой суммы 1,4 млрд рублей выделяется на строительство многофункционального спортивного комплекса "Катящиеся камни" в Липецке. Заложены средства и на реконструкцию спортзала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в Липецке, строительство теннисно-бадминтонного центра и 50-метрового плавательного бассейна.



На сферу образования в следующем году предусмотрено 13,6 млрд рублей. 421,5 млн рублей пойдет на создание ясельных помещений в Липецке. Без малого 8 млн рублей получат муниципалитеты на развитие инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях. Запланированы деньги на завершение строительства школы на улице 50 лет НЛМК в Липецке, а также на новое образовательное учреждение в Усмани. Планируется закупка оборудования для дистанционного обучения, транспорта для подвоза детей в школы.



Здравоохранение в 2019 году получит почти 20,5 млрд рублей. Из этих средств будет профинансировано строительство сразу нескольких новых объектов: хирургического корпуса областного онкодиспансера, детской поликлиники в Усмани, хирургического корпуса детской областной больницы и поликлиники при ней, лаборатории областного тубдиспансера. Также будет продолжено строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов в районах области и офиса врача общей практики.



На жилищно-коммунальное хозяйство власти выделят 1,6 млрд рублей. В будущем году возобновится на принципах софинансирования с федеральным бюджетом программа переселения из ветхого и аварийного жилья. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 17 млн рублей.



На развитие общественного транспорта дадут 950 млн рублей. Большая часть средств будет направлена на обновление подвижного состава в регионе, в том числе закупку электробусов.



Кроме того, в бюджете будущего года почти 90 млн рублей распределят на строительство сельских ДК и еще 33 млн рублей - на развитие сети культурно-досуговых центров.



Также значительная часть средств - почти 20% областного бюджета (это 11,5 млрд. рублей) - будет направлена на выполнение задач раздела "Национальная экономика". Более 600 млн рублей будет выделено, в частности, на поддержку малого и среднего бизнеса. Порядка 500 млн рублей получит ОЭЗ "Липецк" на развитие новой (Елецкой) промышленной площадки.



- Впервые в следующем году будут предусмотрены средства на поддержку социальных инициатив в муниципальных районах, - отметил Вячеслав Щеглеватых.



Затем к трибуне подошли руководители областных управлений здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Шуршуков и Юрий Костин (от жителей поступает больше всего жалоб на эту сферы).



Юрий Шуршуков заявил, что 500 млн рублей будет выделено в соответствии с поручениями Игоря Артамонова на закупку 130 единиц необходимого оборудования (томографы, рентген-аппараты) для поликлиник - именно это звено оказания медицинской помощи самое слабое. В поселке Дачный в Липецке отремонтируют в следующем году существующую поликлинику, а в микрорайоне "Университетский" появится новая. Областная больница обзаведется вертолетной площадкой для приема тяжелых больных. Также будет полностью обеспечено лечение онкобольных по современным протоколам. Будут приняты меры для сокращения дефицита кадров врачей и медсестер. В частности, врачам будет полностью оплачиваться за счет бюджета стоимость аренды за съемное жилье.



Юрий Костин сообщил о возведении 12 новых водозаборов в Липецке и области и 12 километров сетей. В Усмани, Тербунах и Льве Толстом начнется строительство очистных сооружений. 50 млн рублей будет выделено на обустройство контейнерных площадок под сбор ТКО в городах и районах области. 364 млн рублей муниципалитеты получат на благоустройство дворов и общественных пространств. 800 домов, в которых живут более 100 тысяч человек, будут капитально отремонтировано. Будут заменены на новые 180 лифтов. В 87 многоквартирных домах установят 87 современных тепловых пунктов.



Свою оценку проекту бюджета дала председатель Общественной палаты Липецкой области Валентина Кисенко. Она щедро полила елеем областной Совет и областную администрацию. По ее словам, все парламентарии чиновники делают правильно за редким исключением. Так, она сообщила о жалобах липчан на состояние общественного транспорта. Часть подвижного состава старая и нуждается в замене. Не удовлетворена общественница и темпами приобретения жилья для детей-сирот. Так, в очереди стоят 1550 таких очередников, а в трехлетнем бюджете региона предусмотрены средства на приобретение квартир только для 1200 сирот. Председатель Общественной палаты предложила увеличить ежемесячные выплаты с 300 до 450 рублей на проезд в пассажирском транспорте детей из малоимущих многодетных семей. По ее словам, нужно обязательно реализовать планы строительства детской поликлиники в Чаплыгине. Валентина Кисенко предложила чиновникам и депутатам приобретать за счет бюджета автотранспорт для семей не с десятью детьми и больше, но и для семей с восемью-девятью детьми. Она же призвала построить нормальный концертный зал в Липецке, о чем прежнему губернатору говорил во время визита в Липецк всемирно известный дирижер Валерий Гергиев.



- Развитый человек - это не только тот, кто занимается спортом, - резонно заметила Валентина Кисенко.



На этом спикер областного Совета Павел Путилин захотел поставить точку, но слово попросили общественник Леонид Стуров и областной парламентарий Сергей Токарев.



Выступление Леонида Стурова было весьма сумбурным. Мало кто из присутствующих понял, что именно хотел сказать общественник, но было очевидно, что он недоволен сферой ЖКХ. А именно: как в регионе поставлена работа по сбору, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Леонид Стуров попросил депутатов создать некую комиссию, чтобы разобраться в вопросе начислений оплаты населению региона за эту новую коммунальную услугу.



А вот профессионального оратора, депутата областного Совета от фракции КПРФ Сергея Токарева, понять было легко.



- Для публичных слушаний есть лучшие площадки, чем эта. Есть областной Дворец Культуры. Есть бывший кинотеатр "Октябрь". А сюда нет доступа граждан. А было бы неплохо, чтобы на обсуждение проекта бюджета пришло больше липчан, ведь этот формат - не совсем публичное обсуждение, а, по моему оценочному мнению, - презентация предвыборной компании, - заявил коммунист, но не сказал, чей компании.



Впрочем, в зале заседания были умные люди и все все поняли.



Далее Сергей Токарев раскритиковал подходы к формированию областного бюджета. Мол, из года в год он слышит одно и то же:



- Мы слышали о "Катящихся камнях", а они никуда никак не прикатятся. Мы слышали о воздушном метро - его нет. Как мы тогда прогнозируем, планируем? Этот бюджет удовлетворяет крупный бизнес, чиновников, а не людей.



Сам коммунист сосредоточился на двух вопросах: медицине и ЖКХ:



- По здравоохранению нам озвучили сегодня хорошие перспективные проекты. Но сегодня люди приходят за оказанием медицинской помощи, но бесплатно, по полису ОМС, не могут ее получить в поликлиниках. В них искусственно создается очередь. И больной человек, которому срочно нужно лечение, не дожидаясь своей очереди, достает деньги из кармана и идет в этот же кабинет к тем же специалистам и получает бесплатную услугу платно. Нет никаких гарантий, что новое закупленное оборудование за счет ФОМС будет бесплатным для жителей области. А возьмем ЖКХ. Мы видим, что речь идет, в основном, о благоустройстве. Да, новая тротуарная плитка радует обывателя. Но 90 % сетей в Липецке, по данным ЛГЭК, изношено. Мы живем на огромной бомбе - все может рвануть, и мы в мороз останемся без отопления. Но в эту сферу пока не видим вложений. Переселение из ветхого и аварийного жилья. Для решения этой проблемы Липецку нужны пять миллиардов рублей. А вообще надо 12 миллиардов рублей сфере ЖКХ. Но этих средств нет ни в областном, ни в городском бюджетах. А ЖКХ людей задушило уже. Люди уже отдают 50 процентов доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг!



На том публичные слушания и закончились.