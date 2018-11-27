Общество
сегодня, 14:00
На Комсомольском пруду зальют большой каток
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Ледовое поле в форме полукруга зальют на специальную опалубку.
Сегодня во время объезда города мэром Сергеем Ивановым выбрано место для большого катка. Депутаты горсовета и руководители мэрии поддержали идею общественника Сергея Репки - искусственное поле для массовых катаний обустроят на Комсомольском пруду.
Займется заливкой катка МУП "Зеленхоз". Для ледяного поля построят специальную опалубку, ее выложат водонепроницаемой пленкой, а сверху, как только позволит погода, зальют 200 кубометров воды. Каток в форме полукруга расположится со стороны областной универсальной библиотеки. Для безопасности конькобежцев металлические конструкции фонтанов и опор освещения оградят.
Обеспечением деятельности катка поручено заняться директору стадиона "Металлург" Александру Домнышеву. На стадионе есть запас коньков для проката - около 150 пар, и опыт по организации ледовых катаний.
- Администрации города такой каток обойдётся в несколько десятков тысяч рублей, - сообщил журналистам глава Липецка Сергей Иванов.
Еще один каток будет залит возле Дворца спорта "Звездный". Для него будет использовано холодильное оборудование, которое ранее предполагалось использовать для катка на площади Ленина-Соборной.
- Пока это проекты в высокой стадии проработки, - подытожил глава Липецка.
Займется заливкой катка МУП "Зеленхоз". Для ледяного поля построят специальную опалубку, ее выложат водонепроницаемой пленкой, а сверху, как только позволит погода, зальют 200 кубометров воды. Каток в форме полукруга расположится со стороны областной универсальной библиотеки. Для безопасности конькобежцев металлические конструкции фонтанов и опор освещения оградят.
Обеспечением деятельности катка поручено заняться директору стадиона "Металлург" Александру Домнышеву. На стадионе есть запас коньков для проката - около 150 пар, и опыт по организации ледовых катаний.
- Администрации города такой каток обойдётся в несколько десятков тысяч рублей, - сообщил журналистам глава Липецка Сергей Иванов.
Еще один каток будет залит возле Дворца спорта "Звездный". Для него будет использовано холодильное оборудование, которое ранее предполагалось использовать для катка на площади Ленина-Соборной.
- Пока это проекты в высокой стадии проработки, - подытожил глава Липецка.
16 1449
Идиоты
Хз
Вася
гость
Смеххх
...
)))
Светлана
leeloo
Домнышев, скажи