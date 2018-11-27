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На Комсомольском пруду зальют большой каток

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#каток #благоустройство
На Комсомольском пруду зальют большой каток

Ледовое поле в форме полукруга зальют на специальную опалубку.

Сегодня во время объезда города мэром Сергеем Ивановым выбрано место для большого катка. Депутаты горсовета и руководители мэрии поддержали идею общественника Сергея Репки - искусственное поле для массовых катаний обустроят на Комсомольском пруду. 

Займется заливкой катка МУП "Зеленхоз". Для ледяного поля построят специальную опалубку, ее выложат водонепроницаемой пленкой, а сверху, как только позволит погода, зальют 200 кубометров воды. Каток в форме полукруга расположится со стороны областной универсальной библиотеки. Для безопасности конькобежцев металлические конструкции фонтанов и опор освещения оградят.

Обеспечением деятельности катка поручено заняться директору стадиона "Металлург" Александру Домнышеву. На стадионе есть запас коньков для проката - около 150 пар, и опыт по организации ледовых катаний. 

- Администрации города такой каток обойдётся в несколько десятков тысяч рублей, - сообщил журналистам глава Липецка Сергей Иванов.

Еще один каток будет залит возле Дворца спорта "Звездный". Для него будет использовано холодильное оборудование, которое ранее предполагалось использовать для катка на площади Ленина-Соборной. 

- Пока это проекты в высокой стадии проработки, - подытожил глава Липецка.
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#каток #благоустройство

Комментарии (16)

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Идиоты

1 минуту назад
Уже на Соборной покатались,покатаемся ина Комсомольском пруду. Прям как в Москве.
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Хз

4 минуты назад
Идиоты! Это как они на комсомольскому пруду будут заливать?? Сколько надо средста??
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Вася

14 минут назад
А снег то как будут оттуда выкидывать.
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гость

15 минут назад
чудо чудное,диво дивное,пруд застелют плёнкой и зальют водой,супер технологии 21 века,брависсимо
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Смеххх

15 минут назад
Класс! Больше что- то придумать ума не хватило. И на это администрация города попратит.....миллионов рублей. А уток отправят в контактный зоопарк))
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...

29 минут назад
Светлана, а уток временно переселят на Соборную, нужно будет ванну золотую из парка приспособить.
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)))

31 минуту назад
житель, ни чего не мудрое. Вот если бы на реке залили бы , было бы в самый раз)) С со стадиона вниз с коньками удобно бежать, а вот обратно, напряжно будет))
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Светлана

32 минуты назад
но там же утки зимуют
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leeloo

41 минуту назад
ну и естественно все будет платно???????
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Домнышев, скажи

42 минуты назад
Как народ будет коньки получать в подсобке на подтрибунной на "Металлурге" а затем с ними пилить на пруд что-ли?! А обратно сдавать надо их будет, или уже нет? Или палатку с тётками стадионными поставят у пруда?
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