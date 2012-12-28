Должник по алиментам не открыл приставам: дверь вскрыли, а липчанина арестовали на 10 суток

Мужчина задолжал на содержание сына более 400 000 рублей.

Липчанин задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына более 400 000 рублей. К нему в очередной раз приехали приставы и застали дома. Однако тот наотрез отказался открывать дверь и заявил, что исполнять решение суда не собирается.«Судебные приставы попытались наладить с ним диалог, но, получив грубый отказ, были вынуждены принудительно вскрыть дверь в квартиру. После этого неплательщику всё же пришлось с ними пообщаться», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.На липчанина был составлен административный протокол за неуплату алиментов, по итогам рассмотрения которого суд арестовал его на 10 суток. Если и после этой меры мужчина не станет погашать долг — ему грозит уже уголовная ответственность.