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Должник по алиментам не открыл приставам: дверь вскрыли, а липчанина арестовали на 10 суток
Общество
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сегодня, 17:18
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Должник по алиментам не открыл приставам: дверь вскрыли, а липчанина арестовали на 10 суток
Мужчина задолжал на содержание сына более 400 000 рублей.
«Судебные приставы попытались наладить с ним диалог, но, получив грубый отказ, были вынуждены принудительно вскрыть дверь в квартиру. После этого неплательщику всё же пришлось с ними пообщаться», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.
На липчанина был составлен административный протокол за неуплату алиментов, по итогам рассмотрения которого суд арестовал его на 10 суток. Если и после этой меры мужчина не станет погашать долг — ему грозит уже уголовная ответственность.
Фото: vk.ru/fssp48
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