Общество

сегодня, 12:49

«Жанна из тех королев...»

19 1232
#Игорь Артамонов #кадры
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«Жанна из тех королев...»

Областное управление по развитию малого и среднего бизнеса может обрести нового руководителя.

Как стало известно GOROD48, в начале следующей недели врио губернатора сменит руководителя областного управления по развитию малого и среднего бизнеса. Место нынешнего руководителя Сергея Бугакова должна занять его заместитель, 31-летняя Жанна Хайрединова, сейчас курирующая отдел молодежного предпринимательства данного ведомства.

Жанна Хайрединова стала липчанкой по воле родителей, которые переехали в наш регион из Красноярского края. Здесь 18-летняя девушка поступила в технический университет и уже в вузе решила заняться своим делом. Ее проект как начинающего предпринимателя стал одним из семи, который был одобрен администрацией области. Правда, бюджетных средств на развитие мясного табунного коневодства студентке-первокурснице не выделили, но пригласили стать одним из организаторов молодежной школы бизнеса. Потом Хайрединова открыла на паях парикмахерскую на улице Арктической, создала «Бизнес-ковчег» для помощи молодым предпринимателям.

По данным rusprofile.ru, она учредила ЛОО по развитию, пропаганде и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Здоровая нация» и региональную молодежную общественную организацию по Созданию и Реализации Условий Наибольшего Благоприятствования Предпринимательской Деятельности «Молодежная Школа Предпринимательства».

В 27 лет Жанна Хайрединова получила должность заместителя начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса.

Жанна Хайрединова в должности госслужащего была нещадно бита в соцсетях как создатель и президент Закрытого клуба предпринимателей Липецкой области. Ей в вину поставили «сектантский характер деятельности» клуба: клятву на верность, деление на структурные единицы, наставничество, тщательный отбор кандидатов, вербовку и контроль за деятельностью членов объединения, систему сигнальных опознавательных знаков, смысл которых непонятен для непосвященных, взимание с членов по 14 тысяч рублей как ежегодного членского взноса, золотые и серебряные значки отличия… Однако со стороны правоохранительных органов к деятельности Закрытого клуба предпринимателей Липецкой области претензий не было.
фото: vk.com

19 1232
#Игорь Артамонов #кадры
2

Комментарии (20)

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злоба , желчь и зависть

2 секунды назад
Виктор, такое , как и Белокопытова , которую поставили экономику развивать , а она в отчете о рождаемости глаголила , ну , надо же , было время , чем-то заполнить !
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гостья

1 минуту назад
Артурчик, да это и в советские времена всегда такие были ,а называли их комсомольцами, активные, умеющие громко говорить, все по книжкам, в теории...а на практике ничего. Так и с нашим политехом ,кто то на завод пошел работать инженером ,а кто то дальше в партию и по партийной линии) так что ничего нового
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гостья

5 минут назад
молодая целеустремленная умеющая говорить, семинары она конечно умела проводить, но слова - это слова и говорить по умным книгам у нас многие умеют, но быстро от одной команды перепрыгнула в другую...
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Артурчик

9 минут назад
Нормальный послужной список: 1) в юном возрасте появилось желание иметь собственный бизнес... 2) мясное коневодство в Липецкой области ??? - круче только, пожалуй, свиноводство в Саудовской Аравии... 3) фиг что получилось, и это главный результат - хочу баблосы, но не умею их зарабатывать, даже думаю с трудом!!! Ура, это госчиновник, жалко, что еще в институте не выяснили!
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Пфотощщопп

10 минут назад
* ...ки на х...фотомонтах этой кобылы тут постить ни переходов ни градаций
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гостья

11 минут назад
читаю и диву дивному даюсь....ну проектов в * дело не новое и всегда конкурсы, салон на арктической? это целое дело? не смешите, сейчас салонов через метр...где же ее реальная работа в предпринимательстве? или только пиар? ну да...кадры все лучше и лучше....заживем то как теперь)))) от перестановки слагаемых сумма не меняется
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Виктор

15 минут назад
Стесняюсь спросить: а какое отношение Жанна имеет к малому предпринимательству? То, что она на бюджетные деньги много лет устраивала тусовки юных понторезов-бездельников не в счёт.
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Результат

17 минут назад
два бмп и веревки от обеих ног
ответить

А шо не дописали что любит Жанна?

17 минут назад
Деньги и ночь в т.ч. с конями
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(

19 минут назад
Женщина- конь с яйцами.
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