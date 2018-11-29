«Жанна из тех королев...»

Областное управление по развитию малого и среднего бизнеса может обрести нового руководителя.

Как стало известно GOROD48, в начале следующей недели врио губернатора сменит руководителя областного управления по развитию малого и среднего бизнеса. Место нынешнего руководителя Сергея Бугакова должна занять его заместитель, 31-летняя Жанна Хайрединова, сейчас курирующая отдел молодежного предпринимательства данного ведомства.



Жанна Хайрединова стала липчанкой по воле родителей, которые переехали в наш регион из Красноярского края. Здесь 18-летняя девушка поступила в технический университет и уже в вузе решила заняться своим делом. Ее проект как начинающего предпринимателя стал одним из семи, который был одобрен администрацией области. Правда, бюджетных средств на развитие мясного табунного коневодства студентке-первокурснице не выделили, но пригласили стать одним из организаторов молодежной школы бизнеса. Потом Хайрединова открыла на паях парикмахерскую на улице Арктической, создала «Бизнес-ковчег» для помощи молодым предпринимателям.



По данным rusprofile.ru, она учредила ЛОО по развитию, пропаганде и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Здоровая нация» и региональную молодежную общественную организацию по Созданию и Реализации Условий Наибольшего Благоприятствования Предпринимательской Деятельности «Молодежная Школа Предпринимательства».



В 27 лет Жанна Хайрединова получила должность заместителя начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса.



Жанна Хайрединова в должности госслужащего была нещадно бита в соцсетях как создатель и президент Закрытого клуба предпринимателей Липецкой области. Ей в вину поставили «сектантский характер деятельности» клуба: клятву на верность, деление на структурные единицы, наставничество, тщательный отбор кандидатов, вербовку и контроль за деятельностью членов объединения, систему сигнальных опознавательных знаков, смысл которых непонятен для непосвященных, взимание с членов по 14 тысяч рублей как ежегодного членского взноса, золотые и серебряные значки отличия… Однако со стороны правоохранительных органов к деятельности Закрытого клуба предпринимателей Липецкой области претензий не было. фото: vk.com

