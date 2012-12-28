В поврежденных при атаке БПЛА квартирах тепловые контуры восстановлены по временной схеме

Исключение — дом на улице Игнатьева.



В доме на улице Игнатьева, со слов застройщика, В доме на улице Игнатьева, со слов застройщика, пострадали 10 квартир , в том числе наиболее сильно две на 22-м этаже.



Для получения выплат владельцам квартир необходимо обратиться в департамент развития территорий по адресу: улица Советская, дом 68, телефон: 8 (4742) 23-03-52) с заявлением о возмещении ущерба и полным пакетом необходимых документов.



Работу по каждому адресу в мэрии обещают сопровождать до полного восстановления.