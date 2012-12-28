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Общество
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31 минуту назад
В поврежденных при атаке БПЛА квартирах тепловые контуры восстановлены по временной схеме
Исключение — дом на улице Игнатьева.
«Обходы будут продолжены и завершены в кратчайшее время. Тепловые контуры почти во всех домах, где были повреждения, управляющие организации и сами жители восстановили по временной схеме. Исключение – дом на улице Игнатьева, там требуется дополнительное обследование экспертами. Следующий этап – восстановления ограждающих конструкций и поврежденных элементов», – сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.
В доме на улице Игнатьева, со слов застройщика, пострадали 10 квартир, в том числе наиболее сильно две на 22-м этаже.
Для получения выплат владельцам квартир необходимо обратиться в департамент развития территорий по адресу: улица Советская, дом 68, телефон: 8 (4742) 23-03-52) с заявлением о возмещении ущерба и полным пакетом необходимых документов.
Работу по каждому адресу в мэрии обещают сопровождать до полного восстановления.
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