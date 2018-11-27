В Липецке пикетируют администрацию области

Сегодня в Липецке здание администрации области и областного Совета пикетируют общественники и оппозиционеры. Акция направлена против пенсионной реформы и деятельности региональных депутатов.

Протестуют общественники по нескольким причинам.



- Наши народные избранники принимают решения совершенно не учитывая мнение своих избирателей, - сообщил один из пикетчиков Валерий Королев. - Это видно и по решению о поддержке пенсионной реформы и решению по Олегу Королеву, которому предоставлены пожизненные льготы, автомобиль, служебное жилье - это явный перебор. Также мы протестуем против вызывающего поведение некоторых депутатов. К примеру, единоросс Захаров уехал то ли за границу, то ли в Сочи, бросив и избирателей и дольщиков. Уйдя от ответственности. Может он болен, но тогда надо сказать об этом и снять себя полномочиях депутата. Депутат Сотникова освобождает свое место Королеву, который ушел в Совфед и место, стало быть, опять вакантно. Возможно, Сотникова вернется. Но тогда это будет плевок в лицо всем нам. Местный парламент стал каким-то балаганом. Ни в советское ни в царское время такого цирка не было, как бы не ругали те времена.



Оппозиционер Александр Григорьев держит баннер с критикой облсовета. Он выступает за роспуск этого органа власти.



Сторонники Навального тоже присоединились к пикету. Они выступают против коррупции.







