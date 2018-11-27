Общество

сегодня, 15:51

В Липецке пикетируют администрацию области

24 2376
#пикет #оппозиция
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В Липецке пикетируют администрацию области

Сегодня в Липецке здание администрации области и областного Совета пикетируют общественники и оппозиционеры. Акция направлена против пенсионной реформы и деятельности региональных депутатов.

Протестуют общественники по нескольким причинам.

- Наши народные избранники принимают решения совершенно не учитывая мнение своих избирателей, - сообщил один из пикетчиков Валерий Королев. - Это видно и по решению о поддержке пенсионной реформы и решению по Олегу Королеву, которому предоставлены пожизненные льготы, автомобиль, служебное жилье - это явный перебор. Также мы протестуем против вызывающего поведение некоторых депутатов. К примеру, единоросс Захаров уехал то ли за границу, то ли в Сочи, бросив и избирателей и дольщиков. Уйдя от ответственности. Может он болен, но тогда надо сказать об этом и снять себя полномочиях депутата. Депутат Сотникова освобождает свое место Королеву, который ушел в Совфед и место, стало быть, опять вакантно. Возможно, Сотникова вернется. Но тогда это будет плевок в лицо всем нам. Местный парламент стал каким-то балаганом. Ни в советское ни в царское время такого цирка не было, как бы не ругали те времена.

Оппозиционер Александр Григорьев держит баннер с критикой облсовета. Он выступает за роспуск этого органа власти.

Сторонники Навального тоже присоединились к пикету. Они выступают против коррупции.



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#пикет #оппозиция
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Комментарии (24)

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Путин

8 минут назад
Тетя Дуся, - Пенсия внучкам -" Мать сыра земля "!!! * Путина !!!
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Путин

10 минут назад
Коммунист, Да здравствует голод , Да здравствует не стоит !!!, Ура великому Путину !!! Население России увеличивается в разы (с голодухи)!!!
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Тетя Дуся

10 минут назад
Не знала,а то бы швабру на работе бросила и прибежала!Под суд Единую Россию за пенсион.реформу или к стене как Чеушеску.Внучки мои как до пенсии в 65 лет дотянут!!!
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Соеди пикетирующих

10 минут назад
нет случайно Сереги Репки? Посмотреть бы на эту репу живьем?
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Путин

12 минут назад
Пипец, Народу нужно подниматься и харкать на этого Путина !!! И его воровскую шайку !!!
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Путин

13 минут назад
Не надо пикетировать, нужно атаковать!!!
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Пипец

15 минут назад
Только этим путиноидам плевать на народ
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Гость

18 минут назад
Молодцы,хоть кто-то протестует. Если б знала,обязательно пришла
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Путин

19 минут назад
skrip, Вставай страна огромная, вставай на смертный бой,С воровскою шайкою проклятою- вонючею ордой !( Путин вор )
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гражданин

20 минут назад
Приветствую, одобряю и мысленно с ВАМИ, друзья!
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