В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов — 4 класс горимости

При установившейся сухой погоде опасность лесных пожаров крайне высока.

С 24 октября на территории Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов — 4 класс горимости, предупреждает ГУ МЧС России по Липецкой области.Пожарные обращают внимание на соблюдение мер безопасности и напоминают, что в условиях сухой погоды возникает опасность природных пожаров.«Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, избегайте разжигания костров на полях или в лесу, не бросайте непотушенные окурки в траву. Также привести к пожару может бесконтрольное сжигание травы и мусора. Необходимо помнить, что любое неосторожное обращение с огнём может стать причиной катастрофических последствий: гибели большого количества людей, невосполнимой потери лесного массива», — сказано в сообщении МЧС.