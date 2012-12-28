Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
90-летняя старушка отдала почти полмиллиона курьеру мошенников — у него конфисковали «Тойоту» и телефон
Общество
70
32 минуты назад
В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов — 4 класс горимости
При установившейся сухой погоде опасность лесных пожаров крайне высока.
Пожарные обращают внимание на соблюдение мер безопасности и напоминают, что в условиях сухой погоды возникает опасность природных пожаров.
«Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, избегайте разжигания костров на полях или в лесу, не бросайте непотушенные окурки в траву. Также привести к пожару может бесконтрольное сжигание травы и мусора. Необходимо помнить, что любое неосторожное обращение с огнём может стать причиной катастрофических последствий: гибели большого количества людей, невосполнимой потери лесного массива», — сказано в сообщении МЧС.
0
2
1
0
1
Комментарии