В Ильино накрыли подпольный водочный цех: осуждены трое бутлегеров

Один получил 3 года 2 месяца колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Двое других — 3,5 года условно и штраф в 300 тысяч рублей каждому.