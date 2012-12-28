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сегодня, 15:23
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В Ильино накрыли подпольный водочный цех: осуждены трое бутлегеров

Один получил 3 года 2 месяца колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Двое других — 3,5 года условно и штраф в 300 тысяч рублей каждому.

В Липецком районном суде вынесли приговор троим мужчинам, которые оборудовали подпольный водочный цех в селе Ильино Липецкого округа.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, подельники выслушали приговор за производство, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере без соответствующей лицензии (п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч.2 ст. 171.3 ) и за два случая незаконного использования чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, группой лиц по предварительному сговору (по ч.2 ст. 180).

46-летний липчанин получил 3 года 2 месяца колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Двое его сообщников получили по 3,5 года условно и штрафы в 300 тысяч рублей каждому.

Кроме того, суд постановил уничтожить всю изъятую немаркированную алкогольную продукцию. Также в доход государства конфискованы грузовой рефрижератор и сотовый телефон подсудимых.

Об этой истории мы писали. Мужчины оборудовали цех, в котором изготовили не менее 4 430 бутылок контрафактного алкоголя с этикетками производителей известных марок дорогостоящего спиртного. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 2,8 миллиона рублей. 

«В августе 2024 года двое подсудимых разработали преступный план. Для его реализации они арендовали складское помещение и приобрели необходимое оборудование и сырье для производства алкогольной продукции. Произведенные спиртные напитки, не имеющие обязательной акцизной и федеральной специальной маркировки, соучастники хранили на складе, после чего партиями перевозили в Воронеж для реализации неопределенному кругу лиц. В ноябре 2024 года к преступной схеме присоединился третий фигурант, привлеченный для увеличения объемов сбыта и извлечения дополнительной прибыли», — рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Приговор 46-летнему ранее судимому мужчине вынесли по совокупности приговоров с частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущему приговору.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (2)

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Народ
57 минут назад
Водка зло!
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6 полата.
сегодня, 15:56
Этих личностей надо наказывать ещё боллее строго. Из за них народ травится и калечится ихней паленой гаражной водкой. Сами то они такую не пьют. Жить хотят .а других можно и отравить и свой карман поганый набить.
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